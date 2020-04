Windows 10 mostrará la carpeta “Linux” para WSL muy pronto

Aunque he de reconocer que ya no lo uso, personalmente no me hace falta, sí que estuve un tiempo “jugando” con el WSL de Microsoft. Con el terminal de Linux se pueden hacer muchas cosas, como convertir archivos a otros formatos sin la necesidad de instalar software extra en Windows que, seguro, hará que vaya todo aún más lento. Lo que peor llevaba era tener que añadir una ruta al comando para encontrar los archivos de salida, algo que no será necesario en una futura versión de Windows 10.

Lo que hice en su día fue lo más lógico: añadir al panel izquierdo del gestor de archivos la carpeta al directorio personal de mi Ubuntu, una que está bien escondida y cuyo acceso estaba a muchos clics de distancia. Todo esto será más sencillo en el futuro: tal y como leemos en la nota que Microsoft ha publicado hace unas horas, al instalar cualquier distribución Linux a través del Windows Subsystem for Linux, se añadirá un nuevo acceso directo. El icono que han elegido, como no podía ser de otra manera, es el famoso pingüino, Tux.

Windows 10 mostrará la carpeta “Linux” y subcarpetas de distribuciones

La novedad ya está disponible para los Insiders, que es como Microsoft llama a sus “betatester”. WSL nos permite instalar el kernel de diferentes distribuciones Linux y cada una tiene sus propias carpetas, por lo que dentro de la carpeta “Linux” se crearán subcarpetas con el nombre de las distribuciones que tengamos instaladas, como pueden ser Ubuntu, Debian o Kali Linux.

La versión que añadirá esta función será la Build 19603. Microsoft no ha mencionado cuándo estará disponible esta actualización de Windows 10, pero se espera que llegue a todos los equipos compatibles durante o después de este verano, siempre y cuando no se encuentren con una piedra en el camino o el infame COVID-19 diga lo contrario.