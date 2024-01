En ocasiones queremos compartir un trozo de una página web en la que se explica o se da una respuesta a un tema que estamos tratando con otra persona. Lo más normal es que cojamos el enlace y se lo pasemos, y como mucho digamos «lee en X punto que está entre Y y Z parte». Si quien recibe el enlace quiere, puede leer toda la página, pero hay una mejor manera de hacerlo: compartir texto resaltado.

El truco es básicamente usar una opción que soportan algunos navegadores web, pero no todos. Por ejemplo, haced clic a este enlace. Como podéis ver, o veréis si lo abrís en un navegador compatible, además de abrir la página también ha remarcado un texto (el color depende del navegador que lo abre), el del punto de la edición Core de Zorin OS 17. ¿Cómo podemos conseguir esto? Hay varias maneras, algunas más sencillas que otras.

Compartir texto resaltado sin extensiones

Compartir texto resaltado sin extensiones no está disponible en todos los navegadores. Sí es una posibilidad en Chrome y Vivaldi, en donde basta con seleccionar el texto deseado, hacer clic derecho sobre él y seleccionar la opción de «Copiar enlace al texto destacado» o similar. Si luego compartimos el enlace copiado, el resultado será como el del enlace del párrafo anterior.

Firefox no soporta este tipo de enlaces, por lo que mejor nos centramos en otros navegadores, incluido Safari. Como es una función que ya recoge el navegador, es difícil encontrar extensiones para otros basados en Chromium que no la incluyan por defecto. Por ejemplo, Chrome Text Share se supone que debe hacer eso, pero puede no funcionar.

El truco manual

Siempre se puede intentar hacer manualmente, pero para ello hay que explicar qué es lo que copian las opciones nativas:

El enlace de la página tiene que quedarse tal cual. Por ejemplo, si un enlace es https://página.com/enlace.html , eso se debe quedar así.

, eso se debe quedar así. Detrás tiene que ir la almohadilla (#), que es la referencia al ID.

Luego de la almohadilla tiene que ir :~:text= , que es lo que indicará que lo que sigue es el texto que queremos resaltar.

, que es lo que indicará que lo que sigue es el texto que queremos resaltar. Detrás del enlace, la almohadilla y lo anterior tenemos que poner el texto que queremos resaltar: Un trozo de texto tal y como está en la página original. Si el texto es muy largo, se puede usar el principio del texto, una coma y el final del texto, con lo que seleccionará todo lo que hay entre lo de delante y lo de después de la coma. Si queremos compartir una sola palabra, no sé, por si se da el caso, lo que habría que hacer es usar el principio del texto, un guión, una coma, la palabra, coma, guión y lo de detrás del texto, por ejemplo %20hora%2C%20las-,actualizaciones,-se%20publican%20fuera .



Espacios y símbolos especiales

Si os habéis fijado en el texto anterior o en el enlace del ejemplo, puede que hayáis notado que los espacios no son espacios en blanco. En su lugar, estas herramientas sustituyen los espacios por %20. Es probable que añadiendo el texto tal cual, con espacios incluidos, nos lleva a donde queremos, pero no menos probable que no funcione porque corta la URL tras el primer espacio o una coma no está donde debe.

La solución para esto no es para nada sencilla. Lo primero es saber que los espacios son ese %20, y luego hay que comprobar los acentos símbolos poco habituales, entre los que están las vocales con acentos y otros símbolos. En este enlace de W3Schools tenéis una lista con todos o la mayoría de ellos.

Otra opción es tirar de un buscador y encontrar una herramienta que modifique las URL por nosotros. Por ejemplo, aquí tenéis un servicio que convierte cadenas de caracteres normales a las que entiende una URL. Si vuestro navegador no soporta nativamente esto de compartir citas, es una buena herramienta que simplifica el proceso de compartirlo manualmente.

Claro está, esto sólo sirve para navegadores que soporten esta función. Los demás sólo podrán acceder al enlace como si no hubiera nada detrás.