Roundcube se ha «fusionado» oficialmente con Nextcloud

Nextcloud y la interfaz de correo electrónico Roundcube se están fusionando.

Hace poco se dio a conocer la noticia de que Nextcloud anunció la incorporación del cliente de correo electrónico Roundcube, lo cual se traduce en buenas noticias para los usuarios del cliente de Roundcube, pues con esta inversión adicional el desarrollo de este cliente de correo electrónico se puede seguir existiendo y desarrollándose bajo el ala de un nuevo propietario. Con esta asociación histórica, los dos proyectos quieren transformar el panorama del correo electrónico.

Nextcloud es un completo servicio de almacenamiento en la nube que se puede instalar en servidores autogestionados y no sólo asume muchas de las funciones que también ofrece la oferta comercial de Dropbox, sino que también proporciona numerosas funciones de colaboración. Se puede utilizar para hacer que los archivos estén disponibles para descargar, administrar calendarios, realizar encuestas, editar documentos de Office, hacer que la música esté disponible y mucho más.

Roundcube, por otro lado, es una de las aplicaciones de correo web más utilizadas en el mundo, se ha estado desarrollando desde 2008 y proporciona un cliente de correo electrónico basado en navegador (interfaz web) que utiliza el protocolo IMAP para acceder al correo almacenado en el servidor.

El diseño de Roundcube se acerca a los clientes de correo electrónico clásicos y utiliza la tecnología Ajax para organizar el intercambio de datos asíncrono con el servidor sin recargar los componentes de la página web.

Ambas soluciones están dirigidas a autohospedadores, es decir, usuarios que utilizan y gestionan las soluciones correspondientes en sus propios servidores con su propio dominio para estar preparados para el futuro independientemente de los productos comerciales.

Estamos encantados de anunciar que el proyecto Roundcube ha encontrado un nuevo hogar con Nextcloud. Al convertirnos en nuevos administradores de un popular cliente de correo web de confianza tanto en industrias altamente reguladas como entre usuarios expertos en seguridad, zarpamos para fomentar el crecimiento y la mejora del proyecto. Esto supone un nuevo hito para la descentralización global de TI.

Sobre la adquisición, se menciona en la publicación del blog que se asegura a los usuarios de Roundcube y Nextcloud que no habrá cambios inmediatos por el momento. En cambio, pueden esperar una mejor integración y un desarrollo acelerado de Roundcube.

Además de ello se menciona en la publicación que Nextcloud planea invertir en desarrolladores que trabajen en Roundcube para acelerar el desarrollo de este software de correo web de código abierto ampliamente utilizado.

Al utilizar Nextcloud o Roundcube, los usuarios pueden anticipar una mayor autonomía y control sobre sus experiencias digitales. Ambos proyectos seguirán centrándose en el autohospedaje y la privacidad, así como en excelentes experiencias de usuario.

Los detalles financieros del acuerdo no fueron revelados y se enfatiza que Roundcube no reemplazará a Nextcloud Mail, al menos a corto plazo y no hay planes para que los dos se fusionen. Roundcube continuará desarrollándose como un cliente de correo electrónico independiente que se puede utilizar sin estar vinculado a la plataforma Nextcloud.

«La fusión no sólo subraya la fuerza colectiva de la comunidad de código abierto, sino también nuestro compromiso continuo con la protección de datos, la seguridad y la autodeterminación del usuario», explica Frank Karlitschek, director ejecutivo y fundador de Nextcloud GmbH .

Cabe señalar que Nextcloud Mail y Roundcube tienen sus propias fortalezas y debilidades, así como diferentes casos de uso.

Thomas Brüderli, fundador de Roundcube , explica:

«Ambos proyectos comparten la misma ideología sobre el papel y la importancia del software libre como alternativa independiente a los principales servicios en la nube».

A pesar de que el comunicado de Nextcloud llama al producto un «cliente de correo seguro», la seguridad de Roundcube deja mucho que desear y es posible que con esta mayor inversión en Roundcube, algunos de los planes originales trazados hace años con la iniciativa de financiación colectiva Roundcube-Next en Indiegogo, liderada por el ex desarrollador de KDE Aaron Seigo y con la participación de Thomas Brüderli, realmente se implementen. RoundCube-Next recaudó más de 94.000 euros para entregar un software significativamente revisado, pero no logró implementarlo.

