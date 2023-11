Linux Mint está basado en Ubuntu, y Ubuntu lo está en Debian. Con esto de las herencias, el que está en un nivel más bajo es el que más posibilidades tiene, porque puede coger de todos sus antepasados, y el sistema operativo de Clem Lefebvre y compañía pilla cosas de su padre y de su abuelo. Algo que toma prestado de Debian es la idea de dónde han sacado a Romeo, y de este rompecorazones vamos a hablar hoy aquí.

Los nombres de las versiones de Debian salen de Toy Story. Las estables son juguetes, y las inestables reciben el nombre de quien rompe los juguetes, Sid. Los nombres de las versiones estables de Linux Mint reciben nombres de chicas, y todas las chicas tienen su Romeo (eso dicen ellos, no yo) que probablemente les romperá el corazón. Esto es sólo el principio de la información que queremos compartir en este artículo.

Romeo no es una versión, pero quiere más protagonismo

Romeo no es una versión propiamente dicha, sino un repositorio. No hay versiones inestables de Linux Mint hasta el lanzamiento de las beta. Si ahora mismo se quiere instalar 21.3, sencillamente no se puede; ni siquiera tiene nombre aún. Para que la gente pueda empezar a probar lo que vendrá en el futuro, el equipo de Mint ofrece a Romeo.

Hasta ahora, Romeo ha sido usado por el equipo de desarrolladores para probar paquetes rápidamente. Mirando hacia el futuro, se usará a Romeo para ofrecer nuevas funciones y los cambios en los que están trabajando los desarrolladores de Mint para preparar el próximo lanzamiento. Esto permitirá a los probadores alfa ejecutar versiones inestables de Cinnamon, Xapp y herramientas de Mint, entre otras cosas, sin tener que compilarlas por su cuenta. Además, esto sustituirá el repositorio «unstable».

Cómo activar Romeo

Para activar Romeo, lo que hay que hacer es:

Abrimos Fuentes de software. Se puede buscar desde el menú de aplicaciones. Activamos el interruptor de «Paquetes inestables (romeo)». Aceptamos el aviso que nos explica qué es. En la parte inferior aparece un banner que dice que se han hecho cambios en APT. Los aceptamos. Esperamos a que se actualicen los repositorios y ya lo tendríamos.

Ahora abrimos el gestor de actualizaciones y, si hay nuevos paquetes, los instalamos.

En el momento de escribir este artículo, noviembre de 2023, se acaba de lanzar una versión de Linux Mint y aún no han realizado los cambios que le darán más protagonismo a Romeo. Pero dentro de unos meses, cuando se vaya acercando el lanzamiento de 21.3, deberían aparecer nuevos paquetes como los de Cinnamon 6 mucho antes de su lanzamiento.

No está de más recordar qué es el software «unstable»: por definición, es inestable y no se recomienda en equipos de producción. Cuidado con Romeo no os rompa el corazón y algo más.