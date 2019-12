RISC-V Foundation se trasladará a Europa: Goodbye USA!!!

Europa gana una pequeña batalla, pero aún está en una situación crítica y en una debilidad absoluta en muchos frentes, incluido el político, territorial y también en el tecnológico. Aún no se puede cantar victoria, y se avecinan tiempos muy complicados y duros para todos los países integrantes. El motivo es que el viejo continente tiene una alta dependencia tecnológica de la tecnología que proviene de Estados Unidos y Asia principalmente.

Pero la política de Trump se ha cobrado algunas víctimas dentro de Europa, y también dentro de EE.UU., donde algunos no se sienten cómodos. Es el caso de la RISC-V Foundation, que pone su objetivo trasladarse a territorio europeo, concretamente a Suiza. Así, las políticas restrictivas que está tomando el país americano, y que no creo que terminen si Trump se va del poder, ya no tendrían efecto sobre estas tecnologías para el resto del mundo.

Todos han visto lo ocurrido con China y Android, entre otras…

Ojalá Linux Foundation siguiera los mismos pasos y se trasladase a una zona más neutral en Europa, eso sería una gran noticia para todos. Algunos pueden pensar que es algo absurdo, puesto que son proyectos de código abierto y, por tanto, aunque se pongan ciertos aranceles se podrían seguir usando. Pero hay algunos matices.

De hecho, en junio le pregunté a Andrew Waterman de RISC-V sobre qué ocurriría para Europa si Trump decidía poner barreras para el uso de esta ISA abierta. Al ser abierta se podría seguir usando, pero hay un pero muy importante. Y es que la fundación, al estar en territorio estadounidense sí que podría ser presionada para decidir quién puede o no ser miembro. Y los miembros son los que deciden el futuro o el rumbo que se toma.

Ocurre algo similar con las tecnologías y estándares abiertos. Son abiertos, pero las organizaciones que los mantienen están sujetos a las leyes del país donde residen. Por tanto, podrían decidir quién puede ser o no miembro, es decir, quién puede o no intervenir en dicha tecnología. Aunque otros puedan implementarla libremente siempre y cuando no usen marcas registradas etc.

Y en cuanto a una ISA competitiva, lo cierto es que x86, SPARC, POWER, y otras, son todas de Estados Unidos. ARM era el orgullo europeo, la joya, pero en un acto incomprensible, la Unión Europea aprobó su venta a SoftBank, que es japonés, perdiendo así la única ISA europea decente. Por tanto, que ahora RISC-V esté en territorio UE es bueno…