Review al panorama del gaming en Linux

El panorama del gaming en Linux nos deja esta semana luces y sombras, aunque últimamente como ya sabes las luces predominan ante las sombras. Empezamos con la sombra, y es que se ha conocido que el videojuego de Code Masters F1 2016 no estará disponible para Linux, como F1 2015. El motivo de no portar el título por parte de la compañía Feral Interactive, que ya ha portado grandes títulos a Linux, es que las ventas del F1 2015 no han sido lo suficientemente altas como para merecer la pena…

La segunda noticia del sector del videojuego no es mala, y es que parece que hasta el buscador Google ya tiene en consideración al mundo del videojuego en Linux, y no es algo tan actual, pero seguro que muchos de ustedes aún no se habían dado cuenta, y es que si buscan “linux new games” sin comillas, veréis que en la parte superior aparece un listado de los grandes títulos del mundo del entretenimiento digital para GNU/Linux. Una herramienta que podemos usar para ver lo que hay disponible…

Más noticias es el anuncio de la llegada de Armor Clash II, un videojuego bastante interesante que podría estar disponible para Lnux en breve en la famosa tienda de Valve, Steam. Se trata de un videojuego de estrategia en tiempo real con capacidad multijugador o en campañas con inspiración en el clásico Command & Conquer. Así que espero que la información de la página en Steam se cumpla y pronto podamos jugar a éste título, aunque parece que llegará pronto porque están en conversaciones con Steam para liberarlo de forma inminente, pero aún sin fecha concreta…

La otra buena noticia es el anuncio de Racer Online en Steam, un título de carreras 2D que me recuerda a algunos clásicos del pasado, concretamente me recuerda a la forma de jugar y los gráficos de Over Top (seguro que lo conoceréis de la Neo Geo o emuladores por el estilo, e incluso máquinas recreativas…). Y ya sabemos que la fecha de salida fue este pasado 5 de abril de 2017, por tanto ya puedes hacerte con él.