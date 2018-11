Red Hat: entrevista en exclusiva para LxA

Continuamos con nuestra serie de entrevistas, esta vez le llega el turno al gigante del software libre Red Hat. Una interesante entrevista exclusiva para nuestro blog LxA en la que hemos tenido la gran oportunidad de entrevistar a Julia Bernal, Country Manager de Red Hat para España y Portugal. En ella hemos dando un repaso al mundo de las tecnologías de código abierto en general y adentrándonos un poco en lo personal en cuanto a Julia Bernal. Si no conocías a esta gran mujer, te invito a continuar leyendo nuestra entrevista…

Además, también hemos podido hacerle algunas cuestiones a Miguel Ángel Díaz, también perteneciente a la estructura de Red Hat en nuestro país, concretamente Business Development Manager, AppDev & Middleware. Con él, hemos profundizado un poco más en el aspecto técnico como podréis ver en las últimas preguntas de la entrevista. Así que no tienes excusa para no continuar leyendo para conocer un poco más desde dentro esta gigantesca empresa tan importante dentro del mundo del software libre.

Entrevista a Julia Bernal:

LinuxAdictos: Cuéntanos, ¿quién es Julia Bernal?

Julia Bernal: Soy burgalesa, nacida en Roa, me he educado en una familia que me ha inculcado la perseverancia y la capacidad de elección para decidir mi propio camino de manera independiente. En esta búsqueda de mi identidad me encontré con una carrera emocionante como es la informática que cursé en la Universidad Politécnica de Madrid. Esta profesión satisface mi curiosidad no solo por las innovaciones, sino también por las personas, los lugares y la posibilidad de cambiar el mundo en cierta manera a través de la tecnología, ayudando y facilitando a las organizaciones el reinventarse cada día.

LxA: ¿Cuál es tu función dentro de Red Hat?

J.B.: Desde que asumí la dirección de Red Hat en España y Portugal dirijo la estrategia de la compañía con el firme propósito de fortalecer nuestro partnership con los clientes y organizaciones que están abordando su camino hacia la transformación digital.

LxA: ¿Cuándo y cómo te incorporaste a la compañía?

J.B.: Me incorporé a Red Hat como directora comercial en abril de 2016 y siete meses después me nombraron Country Manager para España y Portugal. Como comentaba al principio, mi motivación siempre ha sido mi pasión por la tecnología y las personas combinado con mi vocación de servicio hacia los clientes. Trabajar en una empresa como Red Hat, líder en open source empresarial, facilita el aplicar los principios colaborativos del open source para trabajar en equipo, inspirando y motivando a las personas de dentro y fuera de la organización.

LxA: Pregunta comprometida, jajaja. ¿Previamente a conseguir este puesto usabas alguna distribución Linux y software libre?

J.B.: Linux está en el corazón de dispositivos de todo tipo, sin saberlo estás utilizando Linux todos los días, en los entornos ofimáticos ya desde mi etapa de Sun Microsystems utilizaba el open office y otras herramientas open.

LxA: ¿Cuándo surgió tu interés por la tecnología?

J.B.: No sabría decírtelo con exactitud. En mi familia no ha habido una trayectoria científica ni tecnológica. Simplemente recuerdo que cuando me llegó la hora de elegir una carrera superior la informática empezaba a aparecer como una carrera nueva e innovadora, y en ese momento mi hermano me animó a elegirla, de lo que me alegro enormemente. Lo que sí puedo decir es que desde el primer día que empecé a trabajar, hace más de 25 años, no me he aburrido ni un solo día. Es una carrera apasionante, en la que he tenido distintos puestos: he sido programador, analista, etc. He ido siguiendo una trayectoria muy completa pasando por todos los puestos desde abajo hasta los puestos ejecutivos.

LxA: Todos conocemos Red Hat, y como bien se refleja en vuestra web, creáis software para empresas bajo un modelo open-source, pero ¿cuál dirías que es la principal filosofía de la compañía? ¿Qué esencia es la que respiras cuando estás dentro de ella?

J.B.: La filosofía de Red Hat se basa en la colaboración, la transparencia y la libertad de expresarse y poder equivocarse. Estos valores generan un intercambio abierto, la participación, la meritocracia y la comunidad, y esto permite que las mejores ideas surjan sin importar de dónde vienen. Bajo este espíritu, estimulamos el trabajo en conjunto de usuarios, clientes y empresas tecnológicas de todo el mundo para facilitar y acelerar la innovación. Se trata del desarrollo y mejora constante, compartiendo, aprendiendo, perfeccionando y aprovechando el trabajo de los demás. Es una forma de aprendizaje colectivo, pero también es una manera de acumular y compartir conocimiento.

LxA: Obtener beneficios no es tarea fácil para ninguna empresa, y además Red Hat se ha tenido que labrar un camino en un sector donde la mayoría del software es gratuito. De hecho, muchos eran escépticos sobre la posibilidad de hacer dinero con software libre. ¿Crees que es especialmente complicado mantener a flote una empresa cuyo principal activo es el software libre?

J.B.: Red Hat es una empresa de software empresarial con un modelo de desarrollo de código abierto, que forma parte de la comunidad de código abierto, que tiene miles de contribuidores, y da como resultado productos terminados que se han probado, testado y son seguros. Estamos involucrados en muchas comunidades de código abierto, construyendo y refinando las tecnologías que forman el entorno tecnológico de hoy en día. Desde el sistema operativo hasta el almacenamiento, el middleware y los contenedores, todo el proceso desde la gestión a la automatización, Red Hat está creando soluciones de código abierto con certificaciones, servicios y apoyo para la empresa.

Este software de código abierto no requiere el pago por licenciamiento, lo que se traduce en una clara ventaja cuando se evalúa el coste de implementación, junto con el ahorro de desarrollo que representa una distribución basada en la comunidad. En cambio, nuestro modelo de negocio está basado en suscripciones. Una suscripción en Red Hat permite a los clientes descargar el software empresarial testado y certificado que proporciona acceso a la documentación técnica, estabilidad y la seguridad que necesitan para implementar estos productos con confianza, incluso en sus entornos más críticos. Ellos reciben soporte técnico de forma continuada. Si te fijas en los resultados financieros de Red hat, puedes observar que tenemos éxito no solo en mantener la compañía a flote, sino también en hacerla crecer. Acabamos de registrar 65 trimestres de crecimiento consecutivo. Y en el segundo trimestre del año fiscal 2019, hemos reportado unos ingresos totales de 823 millones de dólares, un 14% más que en el mismo período del año anterior. El balance de ingresos diferidos a final del trimestre fue de 2,4 mil millones de dólares, un 17% más que en el mismo período del año anterior, o un 19% en moneda constante. Como comentó nuestro CEO Jim Whitehurst, la expansión de nuestro portfolio de tecnología ha aumentado nuestra importancia estratégica con los clientes, lo que se evidencia por el hecho de haberse duplicado en este segundo trimestre con respecto al año anterior el número de transacciones por encima de los cinco millones de dólares. Los clientes continúan priorizando sus iniciativas de transformación digital, y están adoptando las tecnologías que hacen posible la nube híbrida de Red Hat para modernizar sus aplicaciones e impulsar una mayor eficiencia y efectividad en sus negocios.

LxA: ¿Y más aún en estos tiempos donde, incluso las empresas de software propietario están ofreciendo sus productos gratis?

J.B.: El código abierto está realmente en todas partes (esto se puede observar, por ejemplo, en el éxito de Kubernetes para la orquestación de contenedores o en Apache Hadoop para big data y el sistema operativo móvil Android) y es el estándar para la innovación y la rápida iteración de nuevos servicios. El crecimiento y la demanda de código abierto continúa. El desafío para las empresas es cómo se adoptan, implementan y administran estas tecnologías para que sean estables y seguras. Aquí es donde entra en juego Red Hat.

Desde Red Hat estamos completamente comprometidos con la comunidad de código abierto. El desarrollo del modelo de código abierto es la clave de nuestro éxito. No solo vendemos software de código abierto, sino que también contribuimos con cientos de proyectos de código abierto que impulsan estas soluciones. Mientras que el código abierto se veía al principio como un motor para la comoditización y la reducción de costes, hoy en día el código abierto es, literalmente, la fuente de innovación en todas las áreas de la tecnología, incluida la computación en la nube, contenedores, análisis de datos, dispositivos móviles, IoT y más. Este compromiso con la contribución se traduce en conocimiento, liderazgo e influencia en las comunidades en las que participamos. Esto se refleja directamente en el valor que podemos proporcionar a los clientes.

LxA: Apuesto a que cuando Bob Young y Marc Ewing fundaron la empresa en 1993 no imaginaban que ahora cotizarían en bolsa y llegaría a ser una empresa tan enorme. Quizás en el momento en el que llegó Red Hat no había tanta competencia… ¿notáis ahora una mayor presión de vuestros competidores?

J.B.: Es difícil creer que incluso los fundadores de Red Hat podrían haber imaginado todas las formas en que el código abierto (y Red Hat) transformarían la industria de la tecnología. Es impresionante como nuestros clientes utilizan las soluciones de código abierto para crecer y tener éxito, y nos siguen inspirando las innovaciones que surgen de las comunidades de código abierto que están configurando el futuro de la tecnología.

Las tendencias tecnológicas vienen y van. En los dos últimos años, la tendencia ha pasado de la virtualización y a la nube híbrida. Y durante mucho tiempo, Red Hat ha dicho que el foco real debía estar en lo híbrido. Creíamos que el despliegue de la nube debía ser híbrida, y multicloud (una mezcla de múltiples nubes públicas) porque los clientes empresariales nos han hecho ver lo mucho que valoran la variedad, la flexibilidad, la capacidad de elección y la seguridad. Nos hemos centrado en crear un amplio portafolio con lo híbrido como clave haciendo foco en la gestión y automatización. Hoy en día, toda la industria habla de lo híbrido como un modelo de computación predominante para la siguiente generación de aplicaciones. De acuerdo con Gartner, Inc., “El panorama de la adopción de la nube es híbrido y multicloud. Para 2020, el 75% de las organizaciones habrán implementado un modelo de nube híbrida o multicloud”. Y son los clientes, los que seleccionan y eligen donde desplegar sus cargas. Junto con las tendencias, el entorno competitivo está cambiando continuamente. Por ejemplo, los contenedores son un área emergente. Hemos trabajado duro para ayudar a hacer de los contenedores y Kubernetes una tecnología preparada para la empresa, eso es flexible y escalable para soportar el crecimiento de las cargas de trabajo nativas de la nube, y también lo suficientemente estables para las exigentes necesidades de las empresas modernas. La plataforma de contenedores Red Hat OpenShift está diseñada para ser nuestra respuesta para las necesidades de IT, para desarrollar e implementar aplicaciones de una manera rápida y sencilla en cualquier infraestructura, ya sea de nube pública o privada.Nuestros esfuerzos han sido reconocidos con Red Hat OpenShift Container Platform, que está consideradas entre los proveedores como el “líder del pack” en El Forrester New Wave(™): Enterprise Container Platform Software Suites, informe Q4 2018. A medida que la innovación abierta sigue impulsando las principales tendencias en tecnología, Red Hat se compromete a permanecer en el frente y el centro de ese movimiento.

LxA: No obstante, nunca he sido pro-monopolios. Pienso que la competencia mientras más feroz y numerosa sea, mucho mejor para el cliente, ya que obliga a las empresas a crear mejores productos. ¿No crees?

J.B.: La competencia es buena para el consumidor. Valoramos las opciones para nuestros clientes ¡y tienen muchas opciones! Nuestros partners y nuestra competencia se enfrentan a este nuevo mundo. Cuando son menos capaces de escalar u ofrecer la nube híbrida, recurren a Red Hat. Red Hat pretende proporcionar la plataforma común que ofrece un tejido estable, consistente y de confianza que se extiende a través de este entorno híbrido, independientemente del hardware, servicio o proveedor subyacente. Es por eso que las alianzas son tan importantes para nosotros, asegurándonos de que nuestra tecnología y la de otros proveedores en el entorno funcionen bien juntas. En nuestros resultados trimestrales anunciados recientemente, en el segundo trimestre de nuestro año fiscal 2019, el 75% de nuestro negocio vino del canal mientras que el 25% de nuestra fuerza de ventas directa. Como ejemplo podemos decir que en octubre hemos anunciado una colaboración con NVIDIA para traer una nueva ola de innovación alrededor de las cargas de trabajo emergentes como la inteligencia artificial (IA), el Deep learning y el data science para centros de datos de empresas alrededor del mundo. El motor de este esfuerzo es la certificación de la plataforma líder mundial de Linux para empresas, Red Hat Enterprise Linux, en sistemas NVIDIA® DGX-™. Esta certificación proporciona una base para el resto de la gama de productos de Red Hat, incluida la plataforma OpenShift Container, que se implantará y soportará conjuntamente en los superordenadores de IA de NVIDIA. También nos aliamos con nuestros competidores, ya que creemos que los problemas que tenemos que resolver en las complejidades del mundo actual son demasiado grandes para una sola empresa. El ecosistema de la industria debe trabajar conjuntamente para garantizar la existencia de normas abiertas y una fuerte integración que ayude a las empresas a tener esa libertad de elección y flexibilidad.

Entrevista a Miguel Ángel Díaz:

LinuxAdictos: Vuestro principal producto es RHEL (Red Hat Enterprise Linux). Últimamente veo un desmesurado interés por parte de las compañías por dos sectores especialmente: virtualización y nube. Qué bueno, en parte van muy de la mano. En vuestro caso, también estáis llevando la distribución RHEL hacia esta dirección. ¿Cierto?

Miguel Ángel: Correcto, pero no solo no es que estemos llevando RHEL es esa dirección, es que es la base en la que se sustentan. RHEL es la base de la nube, por dos motivos: 1) es la distribución Linux que más se instala en la nube pública en las máquinas virtuales, según el estudio realizado por la consultora Management Insight Technologies y patrocinado por Red Hat, y 2) es la base de nuestra plataforma de contenedores, Openshift Container Platform. Un nuevo informe de IDC posiciona a Red Hat como una fuerza impulsora de Linux en el mercado mundial de entornos operativos de servidores y un poderoso actor en sistemas operativos de servidores en general. De acuerdo con el “Worldwide Server Operating Environments Market Shares, 2017,” un informe global sobre el tamaño del mercado de los sistemas operativos de servidores de la firma de investigación IDC [2], Red Hat mantuvo una participación del 32.7% de los entornos operativos de servidores en todo el mundo en 2017. Dentro del segmento de Linux, IDC encontró que la adopción de Red Hat Enterprise Linux creció en casi 20% en 2017. Este crecimiento es un signo de una adopción más amplia de Linux para uso empresarial en general. Esto incluye la nube de Red Hat y las plataformas de virtualización, como Red Hat OpenShift y Red Hat Virtualization. La Red Hat Virtualization es una plataforma de virtualización basada en Kernel Virtual Machine (KVM) integrada en Red Hat Enterprise Linux. Está diseñado para permitir a los clientes modernizar las aplicaciones tradicionales para disponer de una mayor eficiencia, al mismo tiempo que crea una plataforma de lanzamiento para la innovación de aplicaciones nativas de la nube basadas en contenedores. La plataforma de contenedores Red Hat OpenShift es una solución de nube híbrida, centrada en el contenedor, construida a partir de distintos proyectos open source: contenedores de Linux, Kubernetes, Elasticsearch-Fluentd-Kibana … y basada en Red Hat Enterprise Linux. Red Hat OpenShift está diseñada para proporcionar una base única para crear, implementar y escalar de forma más rápida en una infraestructura de nube híbrida. En Red Hat ya creíamos que Linux, específicamente Linux de nivel empresarial como el que ofrece Red Hat Enterprise Linux, proporcionaría la plataforma para la empresa moderna. El informe de IDC indica que esta transición no está a punto de ocurrir, sino que está ocurriendo ahora mismo. Desde los contenedores de Linux y Kubernetes hasta el big data y las aplicaciones de inteligencia artificial / Deep learning, Linux proporciona un eje flexible, adaptable y abierto para las organizaciones sobre las cuales pueden construir su futuro. [2]Fuente: Participación en el mercado mundial de sistemas operativos y subsistemas, 2017, IDC, 2018

LxA: De hecho, también tenéis WildFly (Jboss), para la floreciente nube. ¿Puedes explicarnos qué beneficios aporta este proyecto para las apps?

M.A.: El software se ha convertido en un espacio clave para la diferenciación y la competitividad entre las empresas de hoy. Lo rápido que una empresa puede traer nuevas ideas al mercado, gire en respuesta a las cambiantes condiciones del mercado y ofrezca experiencias que satisfagan a los clientes, cuanto mayor sea la probabilidad de éxito. El cambio es una realidad constante para estas organizaciones. Es disruptivo y demanda más agilidad y eficacia en el enfoque del desarrollo de aplicaciones. Además de la presión para entregar las aplicaciones más rápido, los equipos de desarrollo deben garantizar que las aplicaciones que están construyendo pueden proporcionar el rendimiento, la confiabilidad y la escala que los equipos de operaciones necesitan, y que aborden los requisitos de seguridad y cumplimiento. Para conocer estas necesidades, Red Hat ofrece una gama de herramientas de middleware para que las organizaciones creen, integren, automaticen, desplieguen y gestionen las aplicaciones de misión crítica. La plataforma de aplicaciones empresariales JBoss de Red Hat (JBoss EAP), basada en el proyecto de la comunidad de servidores de aplicaciones WildFly, ancla estas necesidades y extiende el valor de la cantidad de cargas de trabajo de Linux a Java, ya sea en las instalaciones o en entornos virtuales, o en una nube pública, privada o híbrida. Estas herramientas son flexibles, ligeras y están optimizadas para nubes y contenedores, permitiendo a las organizaciones usar y extender sus inversiones en aplicaciones a medida que comienzan la transición a arquitecturas nativas de la nube y paradigmas de programación como microservicios, contenedores o sin servidor. La implementación de estas herramientas de middleware en Red Hat OpenShift se basa aún más en la solidez de la cartera de tecnología de Red Hat y ofrece beneficios adicionales, entre ellos, una experiencia de desarrollador optimizada que se basa en servicios y en el entorno general de DevOps.

LxA: Y qué me dices del big data o la IA. ¿Son tecnologías en las que Red Hat está interesada?

M.A.: El análisis de datos, el aprendizaje automático y la IA representan una transformación fundamental que, en la próxima década, afectará a cada aspecto de la sociedad, los negocios y la industria. Esta transformación cambiará fundamentalmente cómo interactuamos con los ordenadores – por ejemplo, cómo desarrollamos, mantenemos y operamos sistemas, así como también la forma en cómo las empresas atienden a sus clientes. El impacto de la IA será visible en la industria del software mucho antes que, en el mundo analógico, afectando profundamente al código abierto en general, así como a Red Hat, su ecosistema y su base de usuarios. Este cambio ofrece una gran oportunidad para que Red Hat proporcione un valor único a nuestros clientes. Red Hat está trabajando para hacer posibles los flujos de trabajo de la AI a partir de la habilitación de hardware y el nivel de infraestructura, y avanzar a la plataforma de desarrollo de contenedores. De hecho, en España, tenemos actualmente clientes que realizan análisis con Apache Spark en entornos productivos sobre Openshift.

LxA: Tener una gran empresa como Red Hat del lado del software libre es algo muy positivo… ¿Estáis pensando entrar también en el sector del hardware libre o robótica con algún proyecto?

M.A.: Red Hat va donde están las necesidades del cliente – por lo que nos fijamos en los proyectos que están creciendo y tienen demanda para las empresas. Para las áreas que se encuentran fuera de nuestra involucración directa, nos asociamos con el extenso entorno existente, como ya hemos mencionado anteriormente.Ciertamente, hay algunos ejemplos interesantes del impacto que el código abierto está teniendo en la tecnología, y más en la sociedad. Red Hat realizó un pequeño vídeo recientemente como parte de su serie documental Open Source Stories sobre cómo los científicos ciudadanos están usando el código abierto para hacer descubrimientos innovadores. Es posible verlo aquí: https://www.redhat.com/en/open-source-stories/collective-discovery

LxA: Me gustaría conocer tu opinión sobre el futuro de la computación. Veo cómo compañías como Microsoft parecen haber insinuado que Windows 10 sería la última versión de Windows, que la convergencia no ha terminado de cuajar, que se está poniendo mucho énfasis en los servicios cloud, etc. ¿Crees que vamos hacia un futuro donde nuestros equipos de sobremesa y dispositivos móviles sean meros clientes para acceder a todos los recursos de forma remota, incluso los sistemas operativos (p.e.: al estilo de eyeOS)?

M.A.: No necesariamente prevemos que los dispositivos sean simples clientes. Estamos observando un modelo de computación distribuida que será muy flexible en los procesos ejecutados en esos dispositivos, qué recursos se consumen desde el centro de datos y la nube y qué recursos se localizan en el borde o cerca del borde. Vemos que esta flexibilidad se está logrando adoptando un modelo basado en contenedores que aprovecha las capacidades de orquestación de Kubernetes junto con herramientas de administración de sistemas automatizadas.

Un placer conocer la postura de Red Hat, espero que os haya gustado nuestra entrvista.