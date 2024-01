PulseAudio 17 ya fue liberado y estas son sus novedades

logo de PulseAudio

Se dio a conocer hace poco el lanzamiento de la nueva versión de «PulseAudio 17», la cual llega implementado mejoras y correcciones, tales como una mejor interacción Bluetooth, mejora el procesamiento de audio webRTC, compatibilidad con el códec Bluetooth FastStream y más.

PulseAudio permite controlar el volumen y la mezcla de sonido a nivel de aplicaciones individuales, organizar la entrada, mezcla y salida de sonido en presencia de varios canales de entrada y salida o tarjetas de sonido, permite cambiar el formato de la transmisión de audio sobre la marcha y el uso de complementos, hace posible redirigir de forma transparente el flujo de audio a otra máquina.

PulseAudio actúa como un servidor centralizado para gestionar todas las operaciones relacionadas con el sonido en el sistema, proporciona una API para que las aplicaciones interactúen con el servidor de sonido, además de contar con la gestión de múltiples dispositivos de entrada (micrófonos) y salida (altavoces, auriculares) de manera simultánea.

Principales novedades de PulseAudio 17

En esta nueva versión que se presenta de PulseAudio 17, se ha modificado la forma en que la configuración de enrutamiento de audio de ALSA UCM (Use Case Manager) se refleja en los perfiles de PulseAudio. Esta modificación significa la eliminación de puertos combinados para dispositivos que no entran en conflicto, pues en lugar de generar puertos combinados para todos los dispositivos no conflictivos (es decir, aquellos que no están marcados como conflictivos y no comparten PlaybackPCM y CapturePCM), ahora se crea un único perfil PulseAudio. Además, las distintas entradas y salidas se exponen ahora como fuentes y destinos separados, en lugar de puertos diferentes dentro del mismo origen y destino.

Otro de los cambios que se destaca, es que se ha mejorado la indicación de la carga de batería para dispositivos Bluetooth, pues ahora, los dispositivos host basados en PulseAudio pueden transmitir información de carga a dispositivos Bluetooth externos. Esto es particularmente útil en escenarios donde, por ejemplo, un dispositivo basado en PulseAudio está conectado al sistema de audio de un automóvil, lo que permite que el automóvil muestre el nivel de batería del dispositivo.

Además de ello, podremos encontrar que se agregó soporte para el códec Bluetooth FastStream, conocido por proporcionar audio bidireccional de mayor calidad, ahora es compatible, lo que mejora la experiencia de audio para dispositivos equipados con este códec.

De los demás cambios que se destacan de esta nueva versión:

La biblioteca de procesamiento de audio webrtc se ha actualizado a la versión 1.3, lo que ha mejorado la cancelación de eco y la tolerancia a la deriva de la frecuencia de muestreo.

El módulo module-role-cork ahora implementa la capacidad de utilizar grupos de roles como activadores para silenciar y reanudar el sonido.

Al cargar perfiles ALSA, ahora se utilizan rutas de archivos que cumplen con la especificación XDG (primero $XDG_DATA_HOME, luego $XDG_DATA_DIRS y luego la ruta anterior).

La frecuencia de muestreo máxima admitida (PA_RATE_MAX) se ha aumentado a 768 kHz.

Finalmente cabe señalar que los desarrolladores de PulseAudio mencionan que la nueva rama relativamente incluyo pocas mejoras, además de que el desarrollo del proyecto se ha ralentizado recientemente, ya que la atención principal de la comunidad ahora se centra en el desarrollo del servidor multimedia Pipewire , el administrador de sesiones de audio WirePlumber y proyectos relacionados.

No debería sorprender que el desarrollo de PulseAudio se haya ralentizado considerablemente. Esperamos que continúen importantes trabajos nuevos en PipeWire, WirePlumber y proyectos relacionados. Hay algunos MR abiertos que podríamos guiar hasta su finalización, en particular algunas mejoras de UCM y _posiblemente_ compatibilidad con transmisiones comprimidas. Todavía estamos disponibles si surge algún problema. Dado que libpulse sigue siendo la API recomendada para la mayoría de las aplicaciones de audio, sigue siendo compatible. Hay trabajo continuo en Pavucontrol que también intentaremos guiar. Nuestros recursos siguen siendo limitados, por lo que agradecemos enormemente la paciencia de los contribuyentes.

Si estás interesado en poder conocer más al respecto sobre este nuevo lanzamiento, puedes consultar los detalles en el siguiente enlace.