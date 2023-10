Como ya habíamos adelantado en el artículo sobre el lanzamiento de Ubuntu 23.10, tenemos que informar de un hecho lamentable. Hay imágenes (ISO) que no estarán disponibles hasta que solucionen un fallo, y eso no es lo malo. Lo malo es el motivo, que básicamente ha sido que a alguien le ha parecido gracioso modificar las traducciones del instalador usando palabras poco bonitas que, sin más información, no podemos decir exactamente qué había.

La cuenta oficial de Ubuntu en X ha mencionado concretamente «discurso de odio» que ha llegado por parte de un colaborador malicioso en algunas de las traducciones entregadas como parte de una herramienta de terceros del archivo de Ubuntu. En un artículo abierto y cerrado en el Discourse de Ubuntu dan algunos detalles más.

We have identified hate speech from a malicious contributor in some of our translations submitted as part of a third party tool outside of the Ubuntu Archive.

The Ubuntu 23.10 image has been taken down and a new version will be available once the correct translations have been…

