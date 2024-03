Para una persona como yo que trabaja con textos, el portapapeles es algo que se usa constantemente. Por poner algún ejemplo, un proyecto lanza una nueva versión de su software más popular, dice algo que merece la pena citar, se selecciona, Ctrl + C , Ctrl + V en DeepL, lo mismo pero esta vez en WordPress y ya está el texto original en perfecto español y listo para publicar. Esto se hace gracias al portapaleles, pero a veces me encuentro con problemas de los que la combinación META+V me rescata .

Ese atajo de teclado es el que usa Klipper, el widget del portapaleles de KDE. En otros escritorios, si ex que existe por defecto, tiene otro nombre y probablemente se llame con otra combinación de teclas. Pero el uso en general es el mismo. Incluso en Windows. Y no es que yo esté siempre copiando y pegando sin editar nada, que eso suena muy mal para alguien que en teoría genera contenido, pero desde que lo he descubierto trabajo mejor.

META+V saca el portapapeles donde está el puntero

El problema más habitual que sufro yo al copiar y pegar es equivocarme con la tecla que acompaña a Ctrl , ya que la C y la V están una al lado de la otra. Si voy a pegar y le doy a Ctrl + C , me copia texto en blanco y ya no puedo pegar el texto que quería pegar. Hasta ahora, cuando me equivocaba de esta manera iba raudo y veloz al icono de la bandeja del sistema, buscaba lo que quería y lo seleccionaba, pero el atajo META + V me permite hacerlo más rápido.

El widget que saca el atajo en KDE es menos completo que lo que hay en la bandeja del sistema, pero es parte de su diseño. Lo que tiene que permitirnos es sencillamente acceder más rápido al portapapeles, pero si queremos hacer algo más, como eliminar un elemento, no será posible desde aquí. Para estas cosas es mejor lo que hay en la bandeja del sistema. Sí nos ofrece la posibilidad de buscar, y de hecho esta entrada de texto es la que tiene el foco tras abrir el widget.

Otras opciones

Para Linux suele haber mucho software para hacer prácticamente lo mismo, por lo que es fácil perderse entre las opciones. Aquí van algunas de las más interesantes: