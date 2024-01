Hace ya casi dos años desde que Google puso a disponibilidad de cualquiera que quisiera probarlo chromeOS Flex. Es como chromeOS, pero para otros ordenadores. Más o menos. O más menos que más. No soporta aplicaciones de Android, entre otras cosas, y hay gente que se pregunta por qué, y que si no sería mejor para la compañía incluirlo en la versión Flex.

La respuesta puede ser más corta o más larga. La corta es que hacen lo mismo que Apple: prefieren que el que quiera usar chromeOS tal y como se diseñó lo haga en un Chromebook, dispositivos que venden ellos. Entonces, ¿qué sentido tiene chromeOS Flex? Lo tiene, y es el mismo que el de los servicios de Google: obtener información de uso.

chromeOS Flex es una opción para dispositivos antiguos

La combinación perfecta para Google es cuando alguien les compra un Chromebook y le deja chromeOS instalado. De esta manera ganan un poco de dinero con la venta del aparato y mucho más con la información que reciben del uso que hacemos de ellos.

La otra opción que no quieren dejar pasar es la de la información. Vale, no les compramos un aparato a ellos ni a un fabricante que les aporta algún beneficio, pero no nos permite disfrutar de la experiencia completa de chromeOS. Entre lo que ofrece, el sistema operativo basado en aplicaciones y herramientas web, soporte para ejecutar aplicaciones de Linux (por lo general, Debian) y soporte para aplicaciones de Android. Si queremos resucitar un equipo antiguo sólo obtendremos al experiencia web, y ellos «sólo» recibirán datos de uso.

Quizá sea mejor una distribución ligera…

Digo que quizá lo sea por no afirmarlo con rotundidad. chromeOS no es que sea muy pesado, pero en comparación hay distribuciones ligeras que están mejor. Sería muy diferente si permitieran usar aplicaciones de Android, pero no es el caso en la versión Flex. Por lo tanto, si lo que vamos a obtener instalando chromeOS Flex es un sistema operativo con herramientas web y sin poder instalar programas de Linux ni apps de Android, creo que la decisión está clara.

Que uno quiera más o menos de Google es otra cuestión.

También es un tema aparte eso de coger chromeOS Flex y activarle el soporte que Google capa por defecto, pero eso es algo que probablemente hagamos en otro artículo (si comprobamos que es fácil y merece la pena).

A la cuestión que nos traía hoy por aquí, pues eso, Google no quiere ofrecer la experiencia completa si no puede llevarse el combo completo. ¿Tiene sentido? Probablemente, o de lo contrario lo harían de otra manera. ¿Para qué iba uno a comprar un Chromebook si puede instalar su sistema en cualquier otro aparato?