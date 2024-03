Sin lugar a dudas, la noticia de la semana en el mundo Linux – y más allá – ha sido el lanzamiento combinado de KDE. El miércoles llegaron Plasma 6.0, Frameworks 6.0 y las aplicaciones de KDE de febrero de 2024, pero no lo hicieron solos. KDE está por todas partes, también en móviles, y momentos después nos hablaron también de Plasma Mobile 6. Lógicamente, llama menos la atención aquello que no se usa tanto, pero es una de las mejores opciones cuando queremos usar Linux en un móvil o tablet.

Aunque Phosh ha hecho un buen trabajo, proyectos como Manjaro se decantaron por Plasma en sus teléfonos móviles. Aquella decisión puede tomarse como una apuesta arriesgada, y más cuando has ido probándolo y viendo que tenía cosas por mejorar, pero no se puede negar que KDE da todo lo que tiene para ofrecer el mejor producto posible. Y Plasma Mobile 6 ha nacido fruto de ese deseo. ¿Lo más destacado? Muchas cosas, pero a mí me interesa especialmente el modo docked.

Novedades más destacadas de Plasma Mobile 6

El modo docked es algo que han introducido recientemente. Disponible como ajuste rápido, al darle al interruptor se activan las decoraciones y botones de minimizar/restaurar/cerrar, al mismo tiempo que dejan de forzar que las aplicaciones se vean a pantalla completa. No lo explican en su nota, pero este modo es el que permite usar un teléfono con Plasma Mobile 6 como ordenador.

Si os estáis preguntando cómo es esto posible, es sencillo: todos los sistemas operativos Linux para móviles son compatibles con muchas aplicaciones de escritorio, como GIMP o LibreOffice. El modo docked hace que la experiencia se parezca más a la de un equipo de escritorio, con ventanas que se pueden mover a donde nos plazca y arrastrar y soltar elementos.

Entre el resto de novedades, Plasma Mobile 6 incluye cosas como:

Páginas personalizables para colocar aplicaciones y widgets

Carpetas. Personalización mediante arrastrar y soltar.

Widgets.

Cajón de aplicaciones que se saca deslizando hacia arriba.

Búsqueda KRunner a la que se accede deslizando hacia abajo.

Volteo fila-columna para rotaciones de pantalla.

Recuento de filas y columnas personalizable.

Transiciones de página personalizables.

Importación y exportación de diseños de pantalla de inicio como archivos.

Nuevo asistente de configuración al iniciar por primera vez.

Rediseñado el diálogo de autenticación.

Mejoras en el conmutador de tareas, las vibraciones, el vibrador y los ajustes, que tienen nuevo icono.

KDE Gear 24.02 Mobile

KDE para móviles también tiene aplicaciones necesarias para este tipo de dispositivos o que quedan bien en ellos. Por ejemplo, la app para fotos ahora recibe ese mismo nombre (antes Koko, ahora con nuevo icono), y no es algo que encontremos en equipos de escritorio porque no es tan necesario.

La aplicación del reloj se ha actualizado con funciones como que ahora pausa la reproducción de fuentes MPRIS cuando una alarma empieza a sonar y vuelve a reproducir el contenido cuando la descartamos. Otras aplicaciones actualizadas han sido Kasts (para podcasts) o la calculadora, que ahora incluye una página de configuración.

Cómo probar Plasma Mobile 6

Lo primero, no hay manera de probarlo sin un teléfono con Linux, o no si no se es un desarrollador con cierta habilidad para conseguir tal hazaña. Si se tiene algo como un PinePhone, lo mejor va a ser tener paciencia. Los que usan Manjaro se actualizarán relativamente pronto. Si esto no es una posibilidad, la otra fiable es postmarketOS y tampoco ha lanzado nada con Plasma Mobile 6 aún.

postmarketOS permite su instalación en una lista que está disponible en su página de descargas, entre las que podemos mencionar varios teléfonos de Samsung, otros tantos de Xiaomi e incluso un grupo de Chromebooks (entre los que hay uno de Samsung). Es posible instalarlo en la memoria interna y también en una microSD, a elegir durante el proceso de instalación, por lo que puede ser la mejor opción para probar Plasma Mobile 6 sin poner en peligro la instalación existente. Pero eso será cuando lancen una actualización.

Imágenes, contenido y más información: blog del proyecto.