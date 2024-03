Hace unas horas, Nate Graham, de KDE y famoso principalmente por publicar cada semana las novedades que ha habido en el proyecto en el que colabora, lo ha confirmado. En realidad era un secreto a voces, pero hay parte de la comunidad Linux que no lo sabía. KDE 4 era un desastre, llegando a tal punto de ser el responsable de que se piense que lo que empezó como Kool Desktop Environment esté lleno de bugs. Ahora, con Plasma 6.0 ya disponible, puede quedar aquello atrás.

Graham espera que «esto ayude a desterrar esos dolorosos recuerdos de KDE 4 que ya tienen 16 años«. Según dice, estamos ante un nuevo KDE, y eso quedaría demostrado con la información que ha ido recogiendo de la comunidad, con los comentarios, el feedback directo e indirecto, ya que se ha zambullido en redes sociales para ver qué pensaban de verdad los que lo han probado ya. Y lo curioso es que las valoraciones son mayoritariamente positivas, y eso que prácticamente sólo se ha podido usar en KDE neon y es aquí donde peor han salido las cosas.

Plasma 6.0: más duro, mejor, más rápido, más fuerte

Graham lo explica así:

«El martes pasado salió el Mega-Lanzamiento de KDE, y me alegra informar de que fue bien. Las impresiones iniciales parecen ser abrumadoramente positivas. He estado haciendo un triaje de errores extra y un seguimiento de las redes sociales desde entonces para ver si había algún problema importante, y hasta ahora las cosas se ven muy bien en el frente de errores también. Creo que nuestros 3 meses de control de calidad han merecido la pena. Enhorabuena a todos por un trabajo bien hecho. Esperemos que esto ayude a desterrar esos dolorosos recuerdos de hace 16 años de KDE 4. Ahora es un nuevo KDE. Más duro, mejor, más rápido, ¡más fuerte!«.

Hubo más problemas en KDE neon, pero no han dado detalles al respecto. Sí se sabe que han lanzado una segunda actualización para arreglarlo y se recomienda actualizar en cuanto sea posible.

Aún así, parece poco teniendo en cuenta que nos entregaron una punto-cero con tantos cambios como los que incluye Plasma 6.0. Los retoques no están sólo en lo que se ve, en partes como la nueva vista general o los paneles flotantes; además, también construido los cimientos para cambios que llegarán más adelante.

¿Qué pasó en KDE 4 y por qué esa mala fama?

KDE 4 llegó en 2008. Habían pasado 10 años desde el lanzamiento de KDE 1, pero seguía en pañales. Fue una reescritura completa… y no salió todo lo bien que les habría gustado. Tenía sus luces y sus sombras, siendo las luces cosas como la fluidez y las sombras se veían en forma de errores.

Yo lo probé en Kubuntu en 2016, cuando buscaba cualquier cosa que no fuera Unity. Recuerdo bien lo que sentí: en la Live Session todo era perfecto, y eso me hizo instalarlo en mi viejo portátil. Una vez iniciado el sistema, el escritorio era fluido y personalizable, y me recordaba al GNOME 2.x que usaba antes en Ubuntu, pero mejorado.

El pozo de mi gozo lo pusieron esos bugs que mermaban la experiencia de usuario. Pensaba que había algún problema de compatibilidad con mi portátil, pero el hecho era que yo no podía usarlo. Y fue entonces cuando KDE empezó a coger fama de buggy.

Y entonces llegó Plasma 5

Durante ese mismo 2016 llegó Plasma 5, ya con el cambio de nombre que se mantiene hasta hoy. En ese punto se empezó a encontrar el rumbo a seguir, el buen camino, y la madurez fue llegando. En mi caso concreto, yo le dí otra oportunidad en 2019, y los problemas del pasado ya se habían solucionado. Así que me quedé en KDE.

Han pasado 5 años desde aquel momento, y el tiempo no ha pasado en balde. Ahora ya tenemos disponible Plasma 6.0, y en KDE están convencidos de que la madurez es ahora total. Se ha llegado al punto de que esperan lanzar sólo dos versiones mayores al año porque no son necesarios tantos cambios y tan rápido.

KDE 4 hizo mucho daño al proyecto, por lo de la mala fama, pero decisiones como las de Valve con la Steam Deck, Manjaro con su consola, o Ubuntu Studio y EndeavourOS, que se han decantado por defecto por Plasma, parecen indicar que se está revirtiendo la situación. Que siga así.