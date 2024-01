openSUSE Leap 16, será la nueva versión de openSUSE Leap y se basará en ALP

Los desarrolladores del proyecto openSUSE dieron a conocer, mediante una publicación, el inicio de los trabajos para realizar la transición de openSUSE Leap hacia la base de ALP, ya que según la hoja de ruta openSUSE Leap 15.6 (que se lanzará en junio) será la última versión de openSUSE Leap de la rama 15.x y también la última en su forma actual.

Se menciona que los motivos del cambio de planes es por el deseo de realizar ya la transición a la nueva plataforma tecnológica ALP, una plataforma que divide la base de la distribución en partes, donde la distribución principal actúa como un «sistema operativo anfitrión» simplificado, y las aplicaciones y componentes del espacio de usuario se ejecutan en contenedores o máquinas virtuales aislados entre sí y que el enfoque principal de Leap 16 está en los servicios comerciales y en la nube, enfatizando la contenedorización.

La transición a Leap 16 no es solo un paso adelante numérico, sino que simboliza un importante camino hacia adelante en tecnología y experiencias de usuario. El futuro de openSUSE Leap se basa en el concepto innovador de la plataforma Linux adaptable de SUSE.

La plataforma Linux adaptable impulsa las soluciones openSUSE Leap, Leap Micro y SUSE de próxima generación. Hace que las distribuciones sean más adaptables y adecuadas para cargas de trabajo nativas de la nube, al mismo tiempo que es capaz de manejar un rápido ritmo de innovación.

No hay planes de eliminar la opción clásica (no inmutable) de Leap; Tanto las variantes de instalación no inmutables como las inmutables están disponibles para Leap 15 y están planificadas para Leap 16. Esta seguirá siendo la forma preferida para que las personas implementen Leap.