Murió Bram Moolenaar, creador de Vim

Los viejos programas tienen largas sombras. Acabamos de enterarnos de que murió Bram Moolenaar, creador de Wim y eso nos hizo conocer la larga historia del programa.

Vim tiene la misma antigüedad de Linux ya que fue pensado para el ecosistema Unix y se trata de un editor de textos para usar desde la terminal y está pensado para la escritura de código de software.

Decía Chesterton que la tarea del periodista es comunicar la muerte de Lord Jones a gente que no tenía idea de que alguien llamado Lord Jones vivía. Yo agregaría que mientras que de personas valiosas solo nos enteramos cuando se mueren, nos saturan con las vidas de seres absolutamente intrascendentes y, el mundo de la tecnología no es una excepción.

Bram Moolenaar es una de esas personas de las que me hubiera gustado haber escrito mientras vivía. Pero, comencemos por el final, el comunicado publicado por la familia:

Además de Vim, Bram se dedicaba a otros proyectos como:

Con respecto a Vim, decíamos que tiene una larga sombra porque se derivó del port para la Atari ST de un editor de textos para la Commodore amiga. Si quieres probarlo lo puedes encontrar en los repositorios de tu distribución.

En un reportaje que concedió el año pasado le preguntaron acerca de su proyecto más conocido y cómo lo combinaba con su tarea filantrópica.

Nunca he querido ganar dinero con Vim. Comenzó como un pasatiempo y la mayor parte del tiempo tenía un trabajo que pagaba bastante bien. Excepto por algunos años durante los cuales pedí donaciones. Aún así, bastantes personas dijeron que pensaban que Vim valía algo y que se estaban vendiendo otros editores. Así que decidí combinar mi deseo de ayudar a los niños pobres con eso y nació Charityware. Funciona bien, se recaudan unos 30.000 euros al año de esta manera, lo que está ayudando a unos 50 niños a terminar su educación, desde la escuela primaria hasta la universidad. Las donaciones provienen de algunos grandes patrocinadores y muchas donaciones pequeñas.

También habló sobre el software construido en base a código escrito por otros. Todavía no estaba de moda ChatGPT pero la respuesta me parece perfectamente aplicable

Esto (Programas construidos en base a pegar código de diferentes orígenes) suele suceder cuando quienes encargan el software no tienen conocimiento sobre cómo se hace software. He estado trabajando para una empresa donde bastantes gerentes, educados en física y mecánica, pensaban que el software era igual al que conocían y que podían decidir cómo hacerlo. Esa empresa fue cuesta abajo y finalmente fue absorbida. Lo mismo sucede en lugares donde los tomadores de decisiones pueden salirse con la suya, como en el gobierno. Las personas que escriben el código probablemente solo se aseguran de que les paguen y luego huyen de la escena del crimen. En el otro extremo de la escala están las personas que quieren escribir un código hermoso, dedican mucho tiempo a él y no les importa si realmente hace lo que se pretendía que hiciera o cuál era el presupuesto. En algún punto intermedio, hay un equilibrio.