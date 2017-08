Métodos para saber si un sistema GNU/Linux es de 32 o 64-bit

Por lo general todos los usuarios saben si su sistema es de 32 o 64-bit, ya que cuando descargaron la ISO de la distro que manejan se descargarían la versión que ellos necesitaban. Ya sabes que desde que AMD trajo los 64-bit a los equipos de escritorio con la aparición de la ISA AMD64 (y la adaptación de Intel EM64T) con el microprocesador Athlon64, ahora los sistemas operativos han venido lanzándose para los usuarios que aún tienen chips de 32-bits y para los que cuentan con las versiones más potentes y modernas.

Algunos usuarios más novatos puede que no sepan el tipo de sistema que están usando porque ellos no fueron los que instalaron la distribución que manejan o simplemente porque estén trabajando de forma puntual con una distribución o sistema que pertenece a otro usuario. Incluso en algunos casos puede que estés gestionando un equipo de forma remota y ni siquiera estén frente a frente con la máquina. Pero hay formas sencillas de saberlo. El primer método que se me ocurre, si tienes el fichero de la imagen ISO de tu distro a mano es consultar si tiene la inscripción x86_64 (64-bit) o si tiene alguna de estas otras que indicarían 32-bit como i386, i486, i586 e i686. Lo más sencillo sería también ejecutar el comando:

uname -p

Pero existe otro comando específico que es:

arch

Incluso puedes usar otros comandos como los siguientes, tanto uno como los otros nos dará pistas:

echo $MACHTYPE lscpu lshw -class cpu

Con todos estos comandos y opciones podrás saber si es de 64-bit o 32-bit de una forma sencilla. No son los únicos métodos que existen, también hay otras maneras de saberlo consultando ciertos ficheros del sistema y con otros programas, etc. Pero bueno, con esto es más que suficiente…