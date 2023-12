Linux tendrá su propia pantalla de la muerte con systemd-bsod ¿Es realmente necesaria?

La pantalla azul de la muerte (BSOD) es una pantalla de error que se muestra como resultado de un error fatal del sistema.

Con la reciente actualización que ha lanzado Systemd, en la cual se han implementado diversas mejoras y novedades, una nueva característica ha llamado la atención de muchos, pues ya que ha sido tomada de Windows, «systemd-bsod» es la nueva característica de systemd que mostrará la «pantalla azul de la muerte» de Windows en caso de un error de arranque.

Systemd-bsod» proporcionará mensajes de error significativos y un código QR para que los usuarios obtengan rápidamente más información sobre el error que detectado.

Similar al BSOD de Windows, la nueva pantalla de error de Systemd presenta un código QR que los usuarios pueden escanear para obtener más información sobre el problema. Además, muestra mensajes de error grabados en pantalla completa, lo que permite a los usuarios obtener más información sobre los posibles problemas. La característica se agregó como parte de un proyecto comunitario llamado Outreachy, un grupo que ofrece pasantías para personas que trabajan en herramientas de código abierto.

Como tal, la noticia es un poco sorprendente, ya que la pantalla BSOD no es exactamente una característica popular de Windows, además de que en Linux ya se cuenta con su propia versión de esto, el famoso mensaje de error conocido como «kernel panic» (algo que todos los usuarios de linux no deseamos ver). Aun así, muchos mencionan que la adición de códigos QR es un excelente plus que llega a facilitar a los usuarios de Linux solucionar errores importantes en el sistema operativo.

Esta característica llega justo a tiempo para las distribuciones de Linux del primer semestre de 2024, por lo que es probable que los usuarios de Linux vean esta pantalla azul de la muerte antes, siempre que encuentren un error. Y se espera que esta característica BSOD sea ampliamente adoptada durante 2024. Entre los usuarios de las distribuciones de Linux afectadas, las reacciones son bastante variadas.

En cuanto a los comentarios por parte de la comunidad, cabe mencionar que la opinión es dividida, ya que muchos dicen que esta función realmente no tiene nada de especial y sobre todo que es «inutil»:

“Es una característica tan inútil. Tengo varios sistemas Linux para mi trabajo diario. Trabajan durante meses, a veces años. La única vez que veo un pánico en el kernel es cuando el hardware está defectuoso o he hecho algo mal (mala configuración). Hace unos años tenía un sistema de arranque dual con mala RAM y en Windows mostraba pantallas azules regularmente, mientras que en Linux estaba bien. Me tomó mucho tiempo descubrir cuál era el verdadero problema, porque Linux es muy sólido”, señala un crítico.

Por el otro lado de la moneda, los usuarios que reciben con buenos ojos la nueva función coinciden con el comentario de que esta utilidad es de gran ayuda para aquellos que no tienen experiencia en Linux y puedan tener problemas durante la configuración del sistema y con los códigos QR podrán encontrar la solución a su problema «sin morir en el intento».

Cabe medicinar que la nueva versión de Systemd 255 también tiene docenas de otras características y correcciones que, según los críticos, son más útiles e importantes que la nueva característica Pantalla Azul de la Muerte de Linux. Esto incluye muchas adiciones relacionadas con la compatibilidad con TPM, cifrado de disco y la capacidad de utilizar la hibernación con sistemas de archivos btrfs.

La característica systemd-bsod aún es experimental y un registro de cambios de GitHub señala que aún está sujeta a cambios, pero systemd es una parte central de la mayoría de las distribuciones de Linux, incluidas Ubuntu, Fedora, Debian y Red Hat, por lo tanto, una gran parte de la comunidad Linux podría terminar adoptando los nuevos mensajes de error, aun que por otro lado Systemd también podría abandonar el enfoque BSOD.

Finalmente si estás interesado en poder conocer más al respecto, puedes consultar los cambios que se pueden realizar en systemd 255 siguiente enlace.