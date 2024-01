Durante este fin de semana, ya tras las vacaciones navideñas en, creo, todo el mundo, Linus Torvalds lanzó Linux 6.7 estable. Llegó tras ocho Release Candidates, aunque la RC extra no tuvo que ver con el tamaño de la ventana de fusión, la más grande de la historia del kernel. Aunque no siempre se cumple, es habitual que el kernel que se desarrolla coincidiendo con el mes de diciembre necesite más tiempo de trabajo porque el ritmo es más bajo.

Entre las novedades que llegaron junto a Linux 6.7, hay mucho que puede llamar la atención o no, dependiendo de lo que le interese a cada uno. Y es que el kernel guarda más relación con el hardware que con el software, y si algo no se puede ver o nos afecta directamente, ojos que no ven, corazón al que no le importa. Lo que sí es cierto es que esta versión soporta mucho nuevo hardware.

Algunas de las novedades más destacadas de Linux 6.7

Linux 6.7 introduce soporte para los procesadores Arrow Lake en la utilidad Turbostat, el Intel Lunar Lake M en LPPS, mejora la carga del microcódigo de la CPU x86 y ha empezado a soportar un SoC Risv-V de 64 núcleos, entre otras adiciones. En cuanto a los gráficos, ya se considera estable el soporte para Intel Meteor Lake y se ha mejorado el de Xe 2 Lunar Lake. NVIDIA siempre es noticia, para lo bueno o para lo malo, y Linux 6.7 ha incluido compatibilidad con NVIDIA GSP en el controlador Nouveau para proporcionar compatibilidad inicial con la GeForce RTX 40, y mejorar de paso la compatibilidad opcional con el hardware de la serie RTX 20/30 al hacer uso de los vinarios NVIDIA GPU System Processor.

En cuanto a sistemas de archivos, Bcachefs se fusionó por fin como ese sistema de archivos nacido del código de la caché de bloques del núcleo de Linux, y ese trabajo se continuó con una mejora de rendimiento.

En el apartado de la seguridad, se desactivó el Intel IBRS cuando una CPU está fuera de línea para ayudar a ofrecer un mejor rendimiento en algunos casos, se hizo una limpieza extra a la mitigación de AMD Inception/SRSO y se incluyó una nueva opción make hardening.config para el kernel como valores por defecto sanos para construir un kernel reforzado en seguridad, entre otras.

Otras novedades

En cuanto a hardware general que no entraría en ningún apartado propio, se incluyó soporte de monitorización de sensores para más hardware de sobremesa, una nueva compatibilidad con hardware de red y mejora del rendimiento, nuevo soporte de hardware de sonido Intel y AMD, gestión nativa de errores de protocolo de enlace CXL, así como soporte para DisplayPort Alternate Mode 2.1 «DP Alt Mode 2.1» para el controlador USB Type-C.

También ha habido algunas eliminaciones, como el abandono de los controladores Ethernet QLGE y WiFi rtl8192u sin mantenimiento. Otros cambios incluyen:

MM optimizaciones de rendimiento, así como un mejor manejo de UEFI memoria no aceptada.

Más trabajo FUTEX2.

Mejoras en el programador.

Continuación del trabajo en printk threaded print como requisito para obtener soporte en tiempo real (PREEMPT_RT) mainlined.

Se ha integrado más código Rust.

Ya disponible

Linux 6.7 se puede descargar desde hace algo más de un día, y está disponible en kernel.org. Desde allí se puede descargar su tarball, es decir, ese ese archivo con extensión .tar.gz que incluye lo que podríamos llamar binarios. Aunque se puede instalar manualmente, nosotros recomendamos esperar a que lo añadan los responsables de nuestra distribución Linux o usar herramientas como Mainline Kernels (antes Ukuu) para los usuarios de Ubuntu.

Por lo general, rara vez es urgente actualizar el kernel tan pronto en cuanto lo lanza Linus Torvalds, y él y su equipo de desarrolladores no recomiendan la adopción masiva hasta al menos lanzar una versión de mantenimiento, lo que coincidiría con Linux 6.7.1. Entre los motivos que nos pueden hacer sentir cierta urgencia podemos encontrar que el kernel que usamos en nuestro equipo no soporte parte de su hardware.

En cualquier caso, Linux 6.7 ya está disponible de manera oficial.