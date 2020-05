¡Linus Torvalds se pasa a AMD para compilar más rápido!

Muchas veces se ha rumoreado con la distribución que usa Linus Torvalds, o sus equipos de hardware. Esta vez ha sido el propio Torvalds el que ha hecho una interesante declaración mientras publicaba la nueva versión Linux 5.7-rc7. El texto publicado en la LKML era bastante normal, sin nada destacable, pero aprovechó para hablar de su nuevo equipo…

Linus Torvalds asegura que ahora usa una CPU de AMD, algo que no ocurría desde hace 15 años que lleva usando Intel. No obstante, las aspiraciones de Linus Torvalds, y de muchos, pasan por abandonar x86 y pasarse definitivamente a la eficiente ARM. De hecho, han sido muchas las críticas de Linus a Intel, especialmente por las vulnerabilidades de sus chips. Pero por el momento, x86 es lo que hay para tener un PC potente.

En el comunicado de LKML se podía leer: «Lo más emocionante de esta semana para mi es que actualicé mi máquina principal, y por primera vez en 15 años mi ordenador de escritorio no usa Intel. No, todavía no me he cambiado a ARM, pero ahora estoy disfrutando de un AMD Threadripper 3975X. Mis builds de prueba ‘allmodconfig’ son ahora tres veces más rápidas de lo que solían ser, algo que no importa mucho ahora durante el periodo de calma, pero definitivamente lo notaré durante la próxima ventana de cambios.«.

Estas builds ‘allmodconfig’ de las que habla Linus Torvalds son compilaciones del kernel Linux con todos los módulos habilitados para probar, lo que significa un gran peso a la hora de compilar, y donde la bestia de procesamiento de AMD está ayudando a que se compilen hasta 3 veces más rápido. Y no me extraña, ya que la microarquitectura Zen 2 es una maravilla, y sus 32 núcleos con 64 threads en paralelo no son menos…

Desde la compañía del logo verde seguro que están encantadísimos con la tremenda publicidad que les acaba de hacer nada menos que un gurú como es Linus Torvalds…