LibreOffice tendrá un cambio en la numeración de versiones y ahora se basará en fechas

Poco después del lanzamiento de la versión de LibreOffice 7.6 se dio a conocer la noticia sobre un plan para el cambio en la numeración de versiones de la popular suite de ofimática de código abierto.

Sobre el plan para cambiar la forma de la numeración de versiones de LibreOffice, se menciona que puede ser una mejor opción el utilizar una basada en la fecha de lanzamiento, ya que es más conveniente para los usuarios, ya que de esta forma pueden evaluar inmediatamente la relevancia de la versión que están utilizando y comprender el momento de su formación.

Para los desarrolladores, el nuevo esquema es adecuado debido al modelo de preparación de lanzamiento planificado, en el que inicialmente se conoce la fecha del próximo lanzamiento (los lanzamientos de LibreOffice llegan en febrero y agosto). Además, el nuevo esquema es mejor desde una perspectiva de marketing, ya que indica que se están promoviendo mejoras significativas en cada versión, y no solo en ramas emblemáticas individuales.

De acuerdo con el plan aprobado previamente, el proyecto LibreOffice cambió a un nuevo esquema de numeración de versiones, vinculado a fechas y que refleja el año y mes de lanzamiento. Sobre la propuesta, esta se viene pensando desde el segundo trimestre de este año dentro de las listas de correo de LibreOffice:

Sería bueno tener el próximo número de versión adecuado (después de 7.6)

> listo cuando el maestro se ramifique en unas semanas y para el nuevo plan de lanzamiento.

> ¿ Ya se ha finalizado? Si no es así, ¿podemos tomar la decisión antes de que

se produzcan > 7,6 bifurcaciones? AHORA es el momento adecuado para decidir si pasamos a

> 7.7, 8.0 o 24.02. (Justin)

> + mi opción (Justin): 24.02 está bien: es una buena opción para lanzamientos regulares y programados. La próxima versión importante después de LibreOffice 7.6 será LibreOffice 24.2

(febrero), al que seguirá LibreOffice 24.8 (agosto)

Cabe mencionar que la decisión de cambiar la numeración de las próximas versiones de LibreOffice, se tomó durante la discusión sobre la viabilidad de crear una rama de LibreOffice 8.0, durante la cual los desarrolladores llegaron a la conclusión de que en los últimos años el código base del proyecto se ha ido desarrollando gradualmente manteniendo la compatibilidad con versiones anteriores, por lo que se cambió el primer dígito en el número de versión es más un paso formal que un indicador inicialmente previsto de cambios fundamentales o violaciones de compatibilidad con versiones anteriores.

En cuanto al cuándo comenzara este cambio, se menciona que será en la próxima versión importante después de LibreOffice 7.6. La cual ya se encuentra en desarrollo y será la versión de «LibreOffice 24.2», cuyo número de versión refleja la versión de febrero de 2024, posterior a ello seguirá la versión 24.8, prevista para agosto de 2024.

Dado el nivel actual de madurez de la Tecnología LibreOffice

plataforma de desarrollo, es cada vez más difícil proporcionar un número

de nuevas características importantes para cada versión importante según la versión actual

esquema de numeración (si bien las nuevas funciones son clave para la cobertura de los medios, si

mantener el esquema de numeración actual) * Al elegir un esquema de numeración basado en calendario, desacoplamos el

expectativa de nuevas características significativas de cada nuevo lanzamiento importante: si

Tenemos importantes novedades que serán bien recibidas por los medios, pero

si no los tenemos, los medios no se sentirán decepcionados (y escribirán

sobre LibreOffice)

Los esquemas alternativos considerados fueron el uso de un formato que indique el año completo (2024.2, 2024.8, etc.) y un aumento constante en el primer dígito del número (8.0, 9.0, 10.0, etc.).

Por último me gustaría compartir mi opinión personal sobre el caso, en el cual «creo yo » que no es algo sumamente relevante (haciendo referencia a que afecte el funcionamiento o interfiera en ello) el tener que recurrir a un cambio en la numeración de las versiones, ya que haciendo esto, puede crear cierta cofunción con los usuarios nuevos y con aquellos que no están familiarizados con los lanzamientos de la suite.

Finalmente si estás interesado en poder conocer más al respecto, puedes consultar los detalles en el siguiente enlace.