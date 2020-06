El pasado jueves 4 de junio os hablamos del lanzamiento de Blender 2.83. No, no se me han cruzado los cables y estoy comparando un programa de modelado 3D, entre otras cosas, con el núcleo de Linux, pero sí que incluía algo que tiene que ver con la noticia de este artículo: era la primera versión Long-Term Support de la historia del software, y en este artículo nos vamos a hacer eco de una noticia de otro software LTS, en este caso del kernel de Linux.

Algunas versiones LTS del kernel de Linux están soportadas durante dos años. Esto es mucho, pero puede haber un desequilibrio si lo comparamos con el soporte ofrecido por versiones LTS de sistemas operativos como Ubuntu, los cuales son soportadas durante 5 años. Desde esta semana, según ha informado Greg Kroah-Hartman, el desarrollador principal que se encarga de mantener el kernel, ha ampliado el soporte, o retrasado la versión EOL (End Of Life), de dos a seis años para las últimas versiones Long-Term Support del núcleo de Linux.

Las últimas versiones LTS del kernel multiplican por tres el tiempo de soporte

Así ha informado en esta página, donde menciona que tanto Linux 4.19 como Linux 5.4 estarán soportados hasta diciembre de 2024 y diciembre de 2025 respectivamente.

Para explicar un poco cómo funcionan los ciclos de vida del kernel de Linux, hay que dejar claro que hay dos tipos:

Estable : llega una nueva versión cada dos meses aproximadamente. Poco después lanzan la versión EOL y tenemos que actualizar o dejaremos de recibir soporte.

: llega una nueva versión cada dos meses aproximadamente. Poco después lanzan la versión EOL y tenemos que actualizar o dejaremos de recibir soporte. LTS: son las versiones soportadas durante más tiempo. En el pasado, el soporte era sólo de 2 años, pero en 2017 anunciaron que pasarían a estar soportadas durante 6 años. Esto empezó con Linux 4.4, pero el soporte se tiene que extender oficialmente de los 2 a los 6 años como Kroah-Hartman acaba de hacer con Linux 4.19 y Linux 5.4. Y es que es Greg quien decide por cuánto tiempo va a estar soportado una versión del núcleo que él mismo mantiene.

No se recomienda tocar demasiado a usuarios nóveles

Explicado todo esto y como recomendación personal e intransferible, yo siempre digo una cosa: no merece la pena «jugar» con el kernel a no ser que tengamos un fallo muy molesto, que suele ser de hardware, con el que no podamos convivir. Por lo general, las distribuciones Linux suelen mantener el kernel de su sistema operativo bien actualizado, tanto las que usan el modelo de desarrollo Rolling Release, que lo llevan al día, como las que lanzan un sistema operativo cada varios meses, quienes aplican todos los parches de seguridad necesarios a la versión que usan hasta que lanzan una nueva versión del sistema operativo y actualizan el kernel a una versión superior. En cualquier caso, ya es oficial: Linux 5.4 y 4.9 estarán soportados hasta 2025 y 2024 respectivamente, así que tranquilidad para todos.