La Open Collective ha decidido cerrar a finales de 2024

Hace poco se dio a conocer la noticia de que la Open Collective Foundation, una organización sin fines de lucro que se ha dedicado a brindar apoyo financiero y legal a proyectos sin fines de lucro, ha tomado la decisión de cerrar a finales de este 2024, ya que la organización nunca llego a tener un equilibrio financiero.

Como tal, la Open Collective Foundation, estuvo conformada por varias entidades jurídicas independientes, las cuales estaban involucradas en el mantenimiento del ecosistema y sobre todo, eran las encargadas de ofrecer los servicios para organizar la recaudación de donaciones y financiamiento de proyectos sin fines de lucro.

El motivo detrás del cierre de la Open Collective Foundation, radica en la ineficiencia del modelo de negocio utilizado, considerando la complejidad de los servicios prestados y las comisiones pagadas a Open Collective Inc. A finales del año pasado, la organización suspendió la aceptación de nuevas solicitudes y trató de desarrollar una estrategia para abordar esta situación.

En los últimos años, el ecosistema Open Collective ha experimentado un rápido crecimiento. Si bien las cuatro organizaciones mencionadas históricamente han sido socios cercanos, a medida que han crecido, también se han vuelto cada vez más distintas entre sí y están completamente separadas en sus funciones, a pesar de sus similitudes en nombre y marca. Así, Open Collective Foundation ha tomado esta decisión de forma totalmente independiente.

La comprensión de la situación por parte de Open Collective

A lo largo del último año, OCF nos hizo conscientes de las crecientes necesidades tecnológicas, a las que hemos estado respondiendo con nuevas funciones y otras formas de soporte. Parece que, a pesar de nuestros esfuerzos compartidos, la OCF no ha encontrado un camino viable y sostenible a seguir. No conocemos los detalles exactos de la decisión de disolución de OCF. Tenemos que confiar en que la OCF tenía una buena razón para hacer esto, pero aún así, no podemos evitar entristecernos profundamente que esto haya sucedido.