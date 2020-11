La llegada de WIndows 10. El sistema operativo que cambió todo

Estamos repasando los siete lustros de vida de Windows, el sistema operativo con el cuál la mayoría aprendió a usar a una computadora y a navegar por Internet.

Te guste o no, Windows definió el uso de la computación personal, ya sea estableciendo paradigmas de lo que hay que hacer o de lo que no hay que hacer.



La llegada de Windows 10. El gran cambio de Microsoft

Si con el lanzamiento de Windows 8 Microsoft permitió que los usuarios lo probaran antes del lanzamiento, con Windows 10 decidió subir la apuesta. Si estás dispuesto a ser conejito de Indias puedes usarlo gratuitamente todo el tiempo que quieras. Solo tienes que dejar que Microsoft monitoree la forma en que lo usas y arriesgarte a algún fallo catastrófico en la instalación.

Por otra parte, Microsoft dio un plazo de un año para quienes tuvieran licencias legítimas de versiones anteriores pudieran actualizar a Windows 10 y creó una herramienta para facilitar el procedimiento.

El lanzamiento oficial del sistema operativo se produjo el 29 de julio del 2015 y se trató de un sistema operativo pensado para actuar en la nube y en diferentes dispositivos. Windows 10 introdujo un sistema de aplicaciones universales que puedan utilizarse sin modificar el código en toda la familia de productos de Microsoft.

La interfaz de usuario puede cambiar entre una interfaz orientada al ratón y una interfaz orientada a la utilización de una pantalla táctil como dispositivo de entrada. Ambas interfaces incluyen un menú Inicio resultado de combinar el diseño de Windows 7 con la interfaz metro de Windows 8. También se introduce la Vista de Tareas, un sistema de escritorios virtuales, soporte integrado para iniciar sesión a través de huella digital o reconocimiento facial, nuevas características de seguridad para entornos empresariales y nuevas versiones de DirectX y WDDM para mejorar las capacidades gráficas del sistema operativo para los videojuegos. Otra innovación fue el asistente virtual Cortana que venía de Windows Phone.

Con las diferentes actualizaciones, Windows 10 aumentó su integración con el servicio OneDrive haciendo que las carpetas importantes se almacenen en la nube y estén disponibles en todos los dispositivos.

En el 2015 se anunció una novedad que conmocionó a todo el sector.

Se presentó Windows Subsystem for Linux. una tecnología que permite ejecutar distribuciones Linux que pueden descargarse desde la tienda de aplicaciones. En próximas versiones se podrán instalar aplicaciones con interfaz gráfica.

Al mismo tiempo, Hyper-V, el gestor de máquinas virtuales de Windows, permite descargar e instalar las versiones estables de Ubuntu. Las de otras versiones pueden instalarse manualmente.

Microsoft Edge, el navegador que reemplazó a Internet se hizo de código abierto y pasó a basarse en el código de Chromium.

Diego ¿Te acuerdas para que blog estás escribiendo?

Es probable que ustedes hayan leído los dos artículos anteriores y este preguntándose si me olvidé que este blog se llama Linux Adictos. No, no me olvidé. Estoy tratando de demostrar un punto.

En los 90 Microsoft podía vendernos lo que quisiera, incluso un producto infumable como WIndows ME porque no había alternativas, salvo que quisieras comprarte una Mac. Es bueno recordar que Apple se pasó casi toda la década al borde de la quiebra.

Para cuando apareció Vista, muchos usuarios encontraron en las distintas distribuciones Linux una alternativa plenamente funcional que no los obligaba a tener que comprarse un ordenador nuevo o soportar al insufrible Control de Acceso de Cuentas de Usuario.

En Windows 8 Microsoft volvió a poner a prueba la paciencia de los usuarios y una vez más las distribuciones Linux (Particularmente Linux Mint que tuvo la rapidez de reflejos de mantenerse fiel a una interfaz tradicional) estaban ahí.

Windows 10 llegó en una época donde los smartphones y tabletas tienen más usuarios que las computadoras de escritorio. Buscando atraer a los que todavía tienen que usarlas, pensó en los desarrolladores. Pero, los desarrolladores preferían soluciones de código abierto. Lenguajes de programación como Python o R, herramientas como Emacs o GCC y la terminal de Linux.

Hoy en Windows se pueden instalar distribuciones Linux desde su tienda de aplicaciones, Visual Studio, el primer proyecto de código abierto de Microsoft, es el entorno integrado de desarrollo más popular y hasta el propio creador de Python fue contratado por la empresa que desprecia su propio Visual Basic..

Y, todo eso amiguitos, fue posible porque en estos 35 años el código abierto se hizo cada vez más competitivo