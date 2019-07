La firma de Stallman ¿Cuánto pagarías por tenerla?

La firma de Stallman incluída en un libro, hace que su precio aumente al doble o más. Cómo cualquier otra entidad sin fines de lucro, la Free Software Foundation necesita dinero. Cómo muchos proyectos de ese tipo, tiene una tienda en donde vende productos cuyas ganancias se destinan a financiar sus actividades. Y como otras figuras destacadas del mundo del software libre, Richard Stallman tiene un ego más grande que una casa.

La cuestión es que la tienda de la Free Software Foundation acaba de lanzar una nueva versión de uno de sus libros, y si la quieres en papel y con la firma de Stallman, deberás pagar el doble.



Los títulos que incluyen la firma de Stallman y cuánto deberás pagar de más por tenerla

Por algún motivo, la Free Software Foundation no incluye ebooks en su oferta. Me refiero, claro está a los ejemplares sin firmar. Además, todos los títulos ofrecidos están en inglés. He aquí una lista con las diferencias de precio.

GNU Emacs Manual, 18th Edition, v. 26.1

GNU Emacs es tal vez la contribución más importante de Richard Stallman después del movimiento por el uso del Software Libre. Se trata de una poderosa herramienta de programación, que además de las funciones de edición de texto incluye soporte de correo electrónico, calendario, diario personal y juegos. GNU Emacs está traducido a 21 idiomas aparte del inglés y soporta lenguajes de programación como Java, Perl, C, C++, Objective C, Fortran, Lisp, Scheme, y Pascal.

Si quieres darte una idea de los contenidos del libro, puedes encontrar aquí la edición anterior en pdf.

Precio sin firma (en dólares): $50

Precio con la firma de Stallman: $100

Free as in Freedom 2.0, por Richard Stallman

En este caso no se trata de un libro escrito originalmente por Stallman. Es una nueva versión de la biografía escrita en el 2002 por Sam Williams y actualizada por el propio Stallman.

En la descripción del producto, se afirma que:

A la vez que preserva el punto de vista de Williams, incluye correcciones de hechos y nuevos y extensos comentarios de Stallman, así como nuevos prefacios de ambos autores escritos para la ocasión. Se trata de una biografía poco común, en la que el lector se beneficia tanto de las palabras originales del biógrafo como de la respuesta del sujeto.

Tal vez porque no está escrito totalmente por Stallman, el precio del ejemplar es bastante menor, pero el de la firma es considerablemente mayor. De todas formas, si tienes curiosidad por su contenido, puedes descargarlo desde aquí.

Precio sin firma (en dólares): $20

Precio con la firma de Stallman: $100

An Introduction to Programming in Emacs Lisp, 3rd Edition

En este caso se da lo contrario al anterior. Ya sea porque Stallman estaba con su autoestima baja, o que el libro no habla sobre su persona, el valor de la firma es 5 dólares menor al precio del libro.

Este tutorial enseña los fundamentos de Emacs Lisp,un lenguaje de programación simple, completo y potente. Puedes descargarlo gratis desde aquí.

Precio sin firma (en dólares): $25

Precio con la firma de Stallman: $45

Free Software Free Society: Selected Essays of Richard M. Stallman, 3rd Edition

Otra vez un libro escrito por Stallman, y en este caso la firma vale 10 dólares menos que el ejemplar.

Esta colección de ensayos del fundador y presidente de la FSF, Richard M. Stallman, es una completa introducción al movimiento del software libre. Leyéndola, podremos aprender sobre la ética del software libre, las licencias bajo las cuales opera y la opinión del movimiento sobre determinados temas. Se puede descargar desde aquí

Precio sin firma (en dólares): $55

Precio con la firma de Stallman: $100

¿Cuánto vale realmente la firma de Stallman?

Tengo perfectamente en claro que no se trata de una cuestón de oferta y demanda. Lo de incluir la firma y ponerle un valor es una excusa para invitar a la gente a colaborar. Y, como pueden ver, todos los libros tienen enlaces para descarga gratuita en pdf.

A propósito ¿Les interesa una copia en papel de este artículo con mi firma?