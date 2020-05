KnightOS: un sistema operativo para calculadoras

Existen muchos proyectos desconocidos para la mayoría de personas que son extremadamente interesantes. Por ejemplo, quizás te habrías imaginado que un sistema operativo se podría ejecutar en una sencilla calculadora. El hardware de estos dispositivos de cálculo es bastante limitado, con un procesador bastante simple, y una memoria escasa. Pero resulta suficiente para ejecutar un sistema operativo como KnightOS.

¿Raro? Bueno, si echamos la vista atrás a la historia de la computación, se puede comprobar que las primeras máquinas de computación, las computadoras históricas, no eran más que calculadoras con unas dimensiones muy grandes para poder hacer cálculos complejos o descifrar algunos mensajes como se usó en la Segunda Guerra Mundial. Poco a poco han ido evolucionando para ejecutar programas más avanzados y diversos hasta lo que es hoy día…

De hecho, si recuerdas los orígenes de Intel, el primer microprocesador comercial, el Intel 4004, no iba destinado a un ordenador, sino a una calculadora de la compañía japonesa Busicom. Por tanto, no dista tanto una calculadora de un ordenador actual, aunque los recursos de hardware y capacidades del segundo sean muy superiores al del primero.

Lo que intento decirte es que si te gusta experimentar, tal vez te interese probar con tu calculadora y KnightOS, que le podría dar una segunda vida a ese dispositivo que tienes casi olvidado y metido en un cajón. Si te interesa, puedes obtener información y descargar este proyecto desde su página web oficial.

¿Qué es KnightOS?

KnightOS es un sistema operativo de código abierto para las calculadoras de Texas Instruments. Lo puedes obtener tanto en código fuente para ver cómo está hecho y compilarlo, o directamente el binario para poder correrlo en tu calculadora. Tiene licencia MIT, por lo que podrás modificarlo si necesitas y distribuirlo.

KnightOS aporta un nuevo nivel de utilidad y personalización para un aparato que de fábrica viene tan limitado a solo hacer cálculos. Así tendrás más funciones para poder jugar con ellas, acceder a un espacio de archivos, cargar nuevas utilidades, instalar software adicional en tu calculadora gracias a su gestor de paquetes sencillo, etc. Todo un universo para los hackers.

Calculadoras compatibles

Si te preguntas si tu Casio, tu HP, etc., son compatibles, la verdad es que no. No funciona en todas las calculadoras. De hecho, como ya he insinuado, solo es para las Texas Instruments. Estas TI están basadas en el famoso microprocesador Zilog Z80, una CPU para la que se ha optimizado este sistema operativo.

Por tanto, las versiones de calculadora TI soportadas son:

TI-73

TI-83+

TI-83+ Silver Edition

TI-84+

TI-84 Silver Edtion

TI-84+ Color Silver Edition.

Otras calculadoras francesas que son variantes de las TI.

También podrás ejecutarlo mediante un emulador.

Colabora con KnightOS

Si te gustaría colaborar con el proyecto KnightOS para potenciar aún más tu calculadora TI, hay que agregar que existe una comunidad en torno a este proyecto y están desarrollando y mejorando este sistema de forma constante para hacerlo crecer. Y tú puedes formar parte escribiendo documentación, manuales, traduciendo, o programando.

Si te interesa programar y agregar código y mejoras al proyecto, puedes usar ASM, C, Python, HTML/CSS y JavaScript como lenguajes de programación.

Pasos para instalar el sistema operativo

Realiza estos pasos con detenimiento y sabiendo lo que haces. Si dudas, mejor no lo hagas o podrías dejar tu calculadora inservible.

Si decides usar el código fuente de KnightOS en vez del binario, lo deberás compilar tú mismo. Para ello, debes descargar el SDK que aporta este proyecto, y luego compilar como te indican en GitHub para la calculadora que tienes…

Si te preguntas por el procedimiento de instalación de KnightOS en tu TI tienes que realizar los siguientes pasos:

Tienes que tener un sistema operativo Microsoft Windows, Apple macOS, o una distro GNU/Linux, o FreeBSD. En tu SO del ordenador debes instalar TI-Connect o TiLP. Con uno de estos programas podrás facilitar la conexión de tu calculador TI con tu PC para facilitar la transferencia de los datos necesarios para la instalación de KnightOS. En Linux, no cuenta con GUI, por lo que tendrás que hacerlo desde la consola, mientras que en los otros dos sistemas operativos sí que es algo más intuitivo. Además, en Linux es probable que tengas que compilarlo… Lo siguiente es revisar la versión del código de booteo de tu calculadora TI. Es importante conocer el cargador que tiene. Puedes revisarlo en el TI-OS, presionando el botón MODE, luego Alpha+S y se iniciará el test. Te mostrará en la pantalla tu versión. Si tienes una versión 1.02 o más antigua deberás proceder tal cual te explico, pero si es una versión más moderna es probable que tengas que leer el manual para ver los pasos extras que necesitarías hacer. Por ejemplo, para la 1.03 puede que necesites parchear el código boot antes, o usar UOSRECV Ahora retira la batería de tu calculadora. Si es una TI-84+ debes pusar el botón reset en vez de quitar la batería. Y con la batería retirada, conecta la calculadora con tu PC. Mantén pulsado el botón DEL y vuelve a poner la batería que has quitado y libera DEL. Y ahora podrás instalar el sistema operativo o actualizarlo. Para ello, puedes optar por: Usar la herramienta TI-Connect junto con TI OS Downloader. Usar TiLP con GUI para macOS y Windows. Usar TiLP en su versión texto en Linux. En este caso, solo tienes que ejecutar el comando «tilp -n /ruta/donde/tengas/KnightOS.8xu» sin comillas y con privilegios, es decir, como root o con sudo delante. Ahora espera a que se complete la instalación. Retira el cable de conexión del PC y de tu calculadora. Presiona el botón ON de tu calculadora y ya tendrás KnightOS.

Si por algo no te gusta, no funciona del todo bien, o quieres volver a instalar el sistema operativo nativo de tu TI, es decir, volver a TI-OS, puedes hacerlo descargando TI-OS y siguiendo las mismas instrucciones que para instalar KngithOS, pero sin importar la versión del código boot en este caso, ya que sería igual para todas. Para descargar TI-OS puedes dirigirte a la web oficial de Texas Instruments en este apartado, rellenar el formulario y descargar el código…