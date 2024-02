Hans Reiser, el creador de ReiserFS, habló sobre la obsolescencia de ReiserFS en el kernel de Linux

Hace poco Frederick Brennan compartió una de las cartas que recibió por parte de Hans Reiser, el creador del sistema de archivos ReiserFS, en la cual habló sobre la obsolescencia de ReiserFS V3 en el kernel de Linux.

En las cartas publicadas, Hans lamenta sus errores al interactuar con la comunidad de desarrolladores, analiza la obsolescencia de ReiserFS v3 en el kernel de Linux 6.6, analiza la historia del desarrollo de ReiserFS, menciona las esperanzas asociadas con la promoción de ReiserFS v4 y explica algunas soluciones técnicas implementadas en ReiserFS v4.

Para quienes desconocen de Hans Reiser, deben saber que este es el creador del sistema de archivos ReiserFS y quien en 2008 fue condenado a cadena perpetua por el asesinato de su esposa como resultado de una pelea con un posterior intento de encubrir el crimen. (En 2027, Hans podrá presentar una solicitud de libertad condicional).

Saludos LKML.

Lo que sigue es una carta de Hans Reiser dirigida a mí, que escribió hace unos dos meses y me pidió que la publicara, con sus pensamientos sobre la desaprobación de ReiserFS del kernel de Linux. Lo he transcrito lo mejor que he podido.