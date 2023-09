GNOME 46 ya tiene hora de ruta y fecha de lanzamiento

El pasado 20 de septiembre llegó GNOME 45 con novedades como un nuevo indicador en Actividades entre sus novedades más destacadas. Lo próximo será GNOME 46, una versión de la que todavía no hay capturas por el mero hecho de que ni siquiera he empezado a desarrollarse. Lo que sí se ha publicado ya es su calendario, su hoja de ruta, por lo que ya sabemos qué pasará y cuándo.

No hay ninguna sorpresa sobre cuándo llegará la versión estable: en marzo de 2024. GNOME se pone de acuerdo con Fedora y Ubuntu y lanza dos versiones al año sobre un mes antes del lanzamiento de una nueva entrega de los dos sistemas operativos más populares en usar GNOME, de manera que éstos, salvo decisión propia, siempre usarán lo último. La fecha exacta será el miércoles 20 de marzo.

GNOME 46 llegará el 20 de marzo

El desarrollo de GNOME 46 empezará pronto, y se podrá probar en versión alfa ya en enero:

GNOME 46 Alpha: 6 de enero.

GNOME 46 Beta: 10 de febrero.

GNOME 46 Release Candidate: 2 de marzo.

GNOME 46 Estable: 20 de marzo.

La mejor manera de probar todas las novedades es con GNOME OS Nightly. Es un pseudo-sistema operativo de GNOME que incluye mucho del proyecto, y se puede probar en nativo o en una máquina virtual. Para los que prefieran hacerlo en VM, se recomienda usar la versión flatpak de GNOME Boxes, hasta el punto de que no funciona en la versión de repositorios oficiales ni en ningún otro software de virtualización. Esto último es algo que no he podido comprobar, ya que hace mucho que me acostumbré a GNOME Boxes y no he probado GNOME OS en VirtualBox, ni mucho menos en el Hyper-V de Windows.

Sobre las novedades que traerá, en nuestro blog hermano Ubunlog, y aprovecho aquí para darle la bienvenida a mi compañero Diego, publicamos semanalmente artículos sobre todo lo relacionado a GNOME.