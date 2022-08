GitLab se retracta de la eliminación de proyectos inactivos

El día de ayer compartimos aquí en el blog la noticia sobre que GitLab planeaba modificar sus términos de servicio para el próximo mes (en septiembre), según los cuales los proyectos alojados en cuentas gratuitas de GitLab.com se eliminarán automáticamente si sus repositorios permanecen inactivos durante 12 meses.

Y ahora GitLab ha revertido su decisión de eliminar automáticamente los proyectos que han estado inactivos durante más de un año y pertenecen a sus usuarios de nivel gratuito y que planeaba introducir la política a finales de septiembre. La empresa esperaba que la medida le permitiera ahorrar hasta un millón de dólares al año y ayudar a que su negocio de SaaS fuera sostenible.

Geoff Huntley, un defensor del código abierto, describió la política como «absolutamente descabellada». «El código fuente no ocupa mucho espacio en disco», dijo. “Que alguien elimine todo este código es la destrucción de la comunidad. Destruirán su marca y su buena voluntad”.

Sobre el caso GitLab se ha negado repetidamente a comentar sobre su plan de eliminación, y hace unas horas, la empresa, que no desmintió la información de The Register, pero no menciono nada al respecto, solo tuiteó que archivaría los proyectos inactivos en el almacenamiento de objetos:

El almacenamiento de objetos es una estrategia para administrar y manipular el almacenamiento de datos como unidades separadas denominadas «objetos». Estos objetos se guardan en un almacén, sin adjuntarse a archivos ubicados en otras carpetas. El almacenamiento de objetos combina los datos que componen los archivos, luego procesa todos los metadatos relevantes antes de asignarles un identificador personalizado.

Mencionan que después del 22 de septiembre de 2022, se implementara la política de retención de datos para usuarios gratuitos. Esta rutina limitará la cantidad de meses que un proyecto gratuito puede permanecer inactivo antes de que se elimine automáticamente junto con los datos que contiene.

Se menciona que el tweet de GitLab puede, a los ojos de algunos internautas, contradecir su propia notificación del personal:

De todos modos, el tweet de GitLab fue bien recibido pero también planteó algunas otras preguntas*:

El CEO de GitLab, Sid Sijbrandij, ofreció más información sobre sus planes en el siguiente tweet:

Archived projects https://t.co/4rOeJHNilh is a user activated state that signals intent. We’re not sure yet but very likely the storage type used is orthogonal to that. Our current plan for object storage https://t.co/fLRl2TY744 would keep the repos visible to everyone.

— Sid Sijbrandij (@sytses) August 5, 2022