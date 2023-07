GameMode es un software que se diseñó para mejorar la experiencia de usuario al jugar. No tiene demasiado sentido cuando estamos jugando con emuladores como el de las consolas de 8-bit, pero sí lo tiene, por ejemplo, cuando se juega a títulos de steam o incluso PPSSPP. También podemos tenerlo en cuenta para realizar otros tipos de tareas. ¿Cómo? ¿No está diseñado para mejorar el rendimiento de los juegos?

Bueno, no todo lo que está diseñado pensando en un escenario se usa sólo en ese escenario. Por ejemplo, en los análisis de Big Data se ha tirado de GPU desde hace mucho, y en la actualidad también se están usando para la inteligencia artificial. Lo que quiero que entendáis es que la GPU puede servir para algo más que para procesar gráficos, y un «modo juego» puede servir también para mejorar el rendimiento de otros programas.

Qué tipos de programas se pueden beneficiar de GameMode

El que quiera conocer más sobre la naturaleza de GameMode, que visite el este artículo relacionado. Entre otras cosas, en él vemos que el GameMode puede cambiar el gobernador de la CPU y mejorar el rendimiento de la GPU haciéndole lo que se conoce como oveclocking. Los fabricantes de estos tipos de componentes suelen limitarlos a un punto en el que crean que es seguro trabajar con ellos, pero en ocasiones se puede subir sin correr ningún riesgo. Es algo que se recomienda hacer en la Raspberry Pi, ya que el límite es muy bajo y merma mucho el rendimiento por defecto.

Los programas que se pueden beneficiar de GameMode son aquellos que requieren potencia, así en general. Por ejemplo, puede mejorar el rendimiento de editores de vídeo/audio o cualquier software que tenga que renderizar. Yo también he notado mejoras lanzando Kodi con GameMode (gamemoderun kodi) en un portátil que está viejete y limitado de recursos.

Recordatorio: fue diseñado para mejorar el rendimiento de los juegos

Aunque puede mejorar el rendimiento de otro software, no se diseñó para eso. No debería haber ningún problema al usarlo en los ejemplos mencionados, pero hay que estar informado y conocer los detalles. Uno de ellos, que no es algo grave, sería ver como la batería se agota más pronto. Pondría la mano en el fuego de que no pasaría nunca, pero el overclocking fuerza los componentes y podría llegar a quemar alguno de ellos; merece la pena hacer un uso responsable, y si se hace así, probablemente podamos hacer cosas que antes no podíamos o hacerlas mejor.

Página del proyecto.