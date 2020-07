Formas de probar Linux para saber si es para nosotros

En nuestro artículo anterior hicimos un breve repaso sobre lo que es Linux y recomendamos algunas distribuciones. Ahora veremos algunas formas de probar cualquiera de las distribuciones Linux que hayamos elegido.

Usar una distribución Linux por primera vez te puede hacer sentir como Alicia cuando cayó por el agujero al País de las Maravillas. Objetos familiares que se comportan de manera no habitual.

En principio no hay tantas diferencias. Los escritorios Linux utilizan un sistema de ventanas, iconos, puntero del ratón, archivos y carpetas. Es en la forma de organización de los archivos y carpetas y en la gestión de los privilegios de los usuarios donde se nota que estamos usando un sistema operativo que no es Windows.

Aunque el tema de la compatibilidad del hardware mejoró notablemente en los últimos años (incluso hay casos donde funciona mejor en Linux que en Windows) puede haber casos en los que se requiera una configuración adicional o que directamente no se pueda usar. Es por eso que antes de tomar la decisión de reemplazar el sistema operativo actual por una distribución Linux debemos estar seguros de que todo funcione como corresponde.

Afortunadamente, tenemos formas de hacer pruebas sin comprometer la funcionalidad de nuestro ordenador

Formas de probar Linux

Si investigas sobre Linux en algún momento vas a oír hablar de Windows Subsystem for Linux. Se trata de una característica de Windows 10 que permite usar una distribución Linux como una aplicación nativa del sistema operativo de Microsoft. Solo la menciono para descartarla. Aunque puede ser una buena forma de conocer el uso de la terminal, es una herramienta pensada para usuarios avanzados.

Esto nos deja 4 formas de probar una distribución Linux

Virtualización

Un cliente de máquinas virtuales es un programa que simula ser un ordenador. Su uso tiene la ventaja de que no se hacen modificaciones en el sistema por lo que puedes instalar y desinstalar tantas distribuciones como quieras. La desventaja es que al no hacer una prueba en el hardware real no sabrás si hay problemas de compatibilidad.

Las versiones modernas de Windows traen su propia aplicación de máquinas virtuales; HyperV. También puede utilizarse Virtualbox que trae preconfigurada las opciones adecuadas para algunas de las distribuciones Linux más populares.

Modo Live

En el modo live el sistema operativo se carga en la memoria RAM del ordenador anfitrión que actúa como si fuera el disco rígido. Esto te permite experimentar la compatibilidad en el hardware que utilizas habitualmente, aunque el rendimiento va a ser un poco más lento que lo normal. Lo que hayas hecho se pierde al apagar la computadora.

Esto último es relativo, algunas herramientas de creación de medios de instalación te permiten reservar un espacio para guardar las modificaciones realizadas. Cuando conectas el pendrive, el sistema operativo y las modificaciones se cargan en la RAM. Esto es ideal para hacer múltiples instalaciones de una distribución personalizada

Instalación en un dispositivo externo

Las distribuciones Linux pueden instalarse en un dispositivo externo sea este un disco rígido o un pendrive con la suficiente capacidad. El funcionamiento será óptimo (dependiendo del tipo de conexión) y podrás utilizarlo en cualquier otra computadora. Las distribuciones de propósito general pueden detectar y descargar los controladores en forma automática.

Instalación junto a o en lugar de Windows

Linux puede compartir el disco con Windows. Habrá algunos problemas menores como el desajuste de la hora en Windows (hay tutoriales en Internet sobre cómo solucionarlo) y deben tenerse en cuenta dos cosas fundamentales.

En lo posible debe instalarse Windows primero. Linux detecta Windows y permite la opción de iniciar con él. No sucede lo mismo a la inversa. Aunque puede solucionarse, significa hacer trabajo de más. Siempre debemos asegurarnos de que Windows haya completado sus actualizaciones antes de instalar Linux. Caso contrario el instalador no podrá dividir el disco rígido para compartirlo.

Si vas a probar Linux desde una máquina virtual no necesitas crear un medio de instalación (aunque puedes hacerlo). Para utilizar los otros modos necesitarás un soporte físico desde el cuál se hará el procedimiento. La mayoría de las distribuciones caben en un dvd o un pendrive de de 2gb.

En el próximo artículo profundizaremos el tema de la creación de medios de instalación.