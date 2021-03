Haciendo las primeras pruebas he pensado «hum… ya se han vuelto a olvidar de los usuarios de Linux», pero no. El caso es que Firefox 87 llegó con una novedad que no habían mencionado en la lista de cambios, pero porque es algo más destinado a desarrolladores, aunque es algo que podemos usar sin peligro alguno desde el inspector. Lo malo si lo queremos usar de seguido es que no funciona si cerramos las opciones para inspeccionar.

La novedad de la que os hablo nos permite cambiar entre los modos claro y oscuro de las páginas web. Es importante mencionar que sólo funciona en las páginas web que tienen ambos modos disponibles y activados y que, por ejemplo, no podemos usarla para ver la versión oscura en la que está trabajando Google para su buscador, sencillamente porque no está activada. Por otra parte, si una web incluye la opción bajo algún botón o interruptor, como es el caso del blog sobre Apple 9to5mac, tampoco funcionará.

Firefox 87 nos deja elegir entre el día y la noche

Para probar esta función sólo tenemos que hacer clic derecho sobre una página web, abrir el inspector y hacer clic sobre el sol o la luna. Entre las páginas que se sabe que funciona tenemos la del buscador DuckDuckGo, la de MacRumors, la de Start Page o YouTube. En algunos casos incluso podemos entrar y directamente se pone el tema oscuro si hemos elegido la luna. Lo malo, como hemos mencionado, es que si cerramos el inspector todo vuelve a la normalidad. Una solución, o más bien un apaño, es deslizar el inspector para que se quede en la parte de abajo como una barra.

Firefox 87 llegó ayer con novedades relacionadas a la seguridad y una ausencia importante, la del soporte para el decodificador de imágenes AVIF.