Miedo me da abrir esta lata. Lógicamente no es algo que me asuste de verdad, pero el tema puede levantar ampollas entre los que miran al futuro y los que prefieren lo más conocido y estable. Por lo tanto, yo me lavaré las manos y me limitaré a citar lo que dicen otras personas. Por una parte, los que ya están pensando en Fedora 40, y por otra el proyecto KDE que está detrás de Plasma, Kubuntu y KDE neon.

Esta noticia pretende ser un 2-en-1. La primera de esas dos noticias es que Fedora 40 abandonará totalmente a X11. Ahora mismo es una opción que coexiste con Wayland, y en la edición KDE sigue siendo lo que se usa por defecto. Pero el futuro es diferente. Es su edición principal (GNOME) la que lo apostará todo por Wayland y ya no permitirá iniciar sesión, siempre por defecto, con X11. Fedora fue el primero en dar el paso de X11 a Wayland, y ahora pretende ser también el primero en olvidarse de X11.

Fedora 40 GNOME sin X11

Si nos referimos a Fedora como todo el proyecto con sus sabores oficiales, X11 seguirá teniendo un papel secundario. La edición KDE de Fedora 40 sí debería ofrecer la posibilidad de usar X11, pero la sesión por defecto será Wayland. No serán los primeros esta vez, ya que Plasma 6 usará Wayland por defecto y al menos KDE neon lo implementará un par de meses antes que Fedora.

Y hablando de KDE, el pasado domingo fue Nate Graham quien dijo que «¿Por qué existe Wayland? En pocas palabras, porque X11 -lo que está sustituyendo- está muerto«. El artículo da detalles sobre cómo empezó todo y la dirección que lleva ahora. El, entre otras cosas, autor de pointieststick dice que si en la actualidad X11 va bien es porque durante los últimos años no ha hecho más que aplicar parches, y que Wayland nació de una idea de los desarrolladores de X (nada que ver con el nuevo Twitter) que querían evitar repetir sus propios errores.

Problemas… y también soluciones

Esta parte según Graham, no todo suena perfectamente bien en el uso de Wayland, llegando a decir que «suena como que da asco» en un punto determinado. Pero más tarde dice que hay soluciones, y que el futuro pinta mejor con Wayland que con X11. Que su implementación está tardando más que con Systemd y PipeWire, pero que es el camino a seguir.

El problema va a ser, sobre todo, el software de terceros. El software de KDE funciona bien en Wayand, pero el de otros desarrolladores no tanto. Aún así, lo que se va a hacer en Fedora 40 y Plasma 6 es algo necesario que obligará a todo el mundo a trabajar de valiente para adoptar Wayland. Ya hace tiempo que se usa por defecto en Fedora y Ubuntu, y, por lo menos a título personal, no he experimentado grandes fallos en GNOME, por no decir fallo alguno.

Son ellos, no yo

Yo ahora mismo estoy usando Wayland en KDE, aún sabiendo que no todo funciona a la perfección. X11 parece más estable, pero me ha terminado gustando más Wayland. Si alguien opina que X11 está muy vivo y que aún le queda cuerda para rato, probablemente tenga razón, y si tiene la intención de quejarse, que se lo haga saber a Fedora Project y KDE. Yo sólo soy el mensajero.

Lo que queda esperar es que la transición no sea demasiado dolorosa. No debe serlo si dejan la opción de X11 en un entorno en el que Wayland flaquea un poco, pero los usuarios de Fedora GNOME deben empezar a pensar en despedirse de X11. Eso o instalarlo por su cuenta, que tratándose de una distribución con base Linux es probable que siga estando disponible durante al menos algunos años más, aunque sea de manera no oficial.

Quizá lo mejor sea esperar que la decisión de estos dos proyectos anime al resto y Wayland despegue del todo.