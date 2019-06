Alguna vez lo hemos comentado: una de las cosas buenas que tiene Linux es al mismo tiempo algo malo. Estoy hablando de las diferentes distribuciones/entornos que existen, lo que se traduce en muchas interfaces diferentes y en diferentes formatos/paquetes de instalación. Lo bueno de todo esto es que es SEGURO que existe un sistema basado en Linux que cumple con todo lo que necesitamos. elementary OS llegó hace aproximadamente 8 años enfocado principalmente a un público al que le gusta la imagen que ofrece Apple; Xfce nació mucho antes para crear un entorno ligero y personalizable. ¿Y si uniéramos ambos? El resultado sería Enso OS.

¿Qué es Enso OS? Se trata de un sistema relativamente nuevo. Hace un par de años que lanzó su primera versión, pero aún está en fase beta. La versión actual está basada en Ubuntu 18.04 LTS e incluye el escritorio Xfce (con base de Xubuntu) combinado con Gala, el gestor de ventanas/compositor basado en Mutter diseñado para su uso en elementary OS y su Pantheon.

Enso OS está basado en Ubuntu 18.04

El lanzador de aplicaciones que usa Enso es Panther y su dock Frank, es una versión modificada de Plank. Como elementary OS, esta nueva distro incluye un panel superior totalmente funcional. Cualquier persona que use Ubuntu sabrá a lo que me refiero: una barra superior que incluye la hora, la bandeja del sistema (tray) y algunos accesos rápidos accesibles desde la misma.

Gala no es nuevo. Fue lanzado junto a elementary OS en 2011. Lo que sí es nuevo es combinarlo con Xfce, lo que le hace tener un imagen más minimalista al mismo tiempo que moderna. Las animaciones son suaves, y Gala es el responsable de esta suavidad y fluidez. Creo que Enso OS es una opción que deben tener en cuenta algunos usuarios de Xfce, como los que actualmente están trabajando con Xubuntu.

Rápido y ligero

No son pocos los usuarios que se han quejado de que Xfce ya no es tan ligero como hace años. Esa es una de las razones de ser de este sistema operativo: recuperar en la medida de lo posible parte de estas sensaciones. Como otras versiones más antiguas de Xfce, Enso funciona bien en equipos de recursos limitados, lo que también puede permitirnos resucitar un viejo PC.

Otra cosa a tener en cuenta es que incluye soporte para paquetes Snap y APT de fábrica, lo que nos facilita la instalación de software a todos aquellos que estamos acostumbrados a usar X-buntu. Hablando de instalar software, la tienda de aplicaciones/centro de software de Enso es AppHive, una versión modificada del AppCenter de elementary. Si no recuerdo mal, elementary no nos facilita la instalación de software que no esté disponible en su AppCenter, por lo que creo que Enso está por encima en este sentido (facilidad de uso). Cierto es que esto es una opinión personal de alguien que por lo general usa sistemas operativos de la familia Ubuntu.

Lo mejor de Enso OS

Aunque aún está en fase beta, está más maduro que muchas versiones cuyo lanzamiento ya es estable. Sin duda, lo mejor es su interfaz de usuario y su fluidez. Durante todo el tiempo en el que estamos usando Enso, sentimos que estamos ante algo nuevo al mismo tiempo que conocido. Algunas veces sentimos que estamos ante una versión de escritorio de Android o un sistema operativo móvil portado al escritorio.

La versión más actualizada, la que podemos descargar desde su página web, es la v0.3.1. Fue lanzada el 7 de junio y, como ya hemos mencionado, está en fase beta. Personalmente, animo a que lo probéis, pero desde GNOME Cajas (GNOME Boxes), lo que nos permite ejecutar una ISO en perfectas condiciones sin tener que instalar ningún componente extra, como las Guest Additions de Virtualbox. También podéis crear un Live USB y ejecutarlo como otras muchas distribuciones en una Live Session.

¿Ya has probado Enso OS? ¿Crees que merece la pena instalarlo como sistema operativo principal?