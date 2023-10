En Chrome se planea ocultar la dirección IP del usuario

La protección IP es una función que envía tráfico de terceros para un conjunto de dominios a través de servidores proxy con el fin de proteger al usuario enmascarando su dirección IP de esos dominios.

Google ha dado a conocer la implementación inicial en su navegador Google Chrome, de una nueva función la cual tiene como finalidad la protección IP del usuario.

Se menciona que la nueva función, «IP Protection» será implementada de manera inicial como un experimento y como su nombre lo indica está diseñada para ocultar la dirección IP del usuario a los propietarios de los sitios web.

Como tal, la nueva función se puede utilizar como un anonimizador integrado, cuyo objetivo principal es evitar el seguimiento de movimientos, pero, entre otras cosas, es adecuado para evitar el bloqueo implementado tanto por parte de los sitios como a nivel de los operadores de telecomunicaciones.

Técnicamente, la característica propuesta se implementa enviando tráfico no directamente, sino a través de un servidor proxy, que redirige la solicitud al servidor de destino, que ve solo la dirección del proxy como una dirección IP entrante, similar al uso de una VPN. Para anonimizar la solicitud, es posible reenviarla secuencialmente a través de varios proxy. En este caso, la información sobre la dirección IP del cliente solo la conocerá el primer proxy, y el segundo proxy de la cadena verá la dirección del primer proxy.

Google planea probar la protección de direcciones IP en un pequeño porcentaje de usuarios en una versión futura de Chrome (119 a 125). Durante la primera fase de prueba, solo se utilizará un servidor proxy propiedad de Google y la ocultación solo estará habilitada para los dominios y redes publicitarias de Google. Esta fase se ofrecerá a sistemas con direcciones IP de EE. UU. y cubrirá no más del 33% de los usuarios de ediciones experimentales de Chrome.

En la segunda fase de prueba, planean introducir una configuración de proxy de dos capas: primero, la conexión se enrutará desde el navegador a través de un túnel cifrado hasta un proxy propiedad de Google, y luego se enrutará a un segundo proxy propiedad de una empresa no afiliado a Google.

El túnel de tráfico se organizará de tal manera que el primer proxy que vea la dirección IP del usuario no verá los parámetros de la solicitud y no podrá determinar el host de destino al que se dirige la solicitud del usuario. El segundo proxy podrá determinar datos sobre el host de destino, pero no verá la dirección IP del usuario. Aquellos. Los servidores proxy verán información sobre la dirección del usuario o sobre el sitio de destino, lo que no permitirá que el lado proxy asocie al usuario con el sitio solicitado.

El tráfico se enrutará al proxy utilizando los métodos CONNECT y CONNECT-UDP y creando un túnel basado en el protocolo TLS, que proporciona cifrado de extremo a extremo. Para evitar abusos, se accederá al primer proxy controlado por Google mediante un token criptográfico que generará el servidor de autenticación de Google cuando Chrome se conecte a la cuenta de Google del usuario (sin la autenticación de Chrome, se denegará el acceso al proxy). El token también tendrá restricciones de tráfico, lo que dificultará el reenvío de tráfico a través de servidores proxy con fines maliciosos.

El modo de ocultación de direcciones IP estará deshabilitado de forma predeterminada y podrá activarse a petición del usuario, ademas de que se menciona que se planea utilizar la ocultación de direcciones no para todos los sitios, sino solo para una lista generada por separado de dominios que se detectan rastreando los movimientos de los usuarios.

Vincular a la lista le permitirá evitar cambios no deseados que interrumpan el comportamiento de los sitios y provoquen problemas con la determinación de la ubicación, la separación de usuarios y la contabilidad del tráfico (por ejemplo, el bloqueo de un intruso en un sitio se puede aplicar a todos los usuarios redirigidos a través de un proxy).

Para resolver problemas con la vinculación de ubicación, que se puede utilizar en un sitio para cumplir con los requisitos de la legislación local y seleccionar parámetros de localización, se propone utilizar un proxy de segundo nivel en el mismo país o incluso ciudad que el usuario (en última instancia, está previsto para implementar una amplia red de servidores proxy (servidores de segundo nivel, construidos en colaboración con varios proveedores y redes de entrega de contenido).

Finalmente si estás interesado en poder conocer más al respecto, puedes consultar los detalles en el siguiente enlace.