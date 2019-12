¿Por qué no empezar el año con una tradición linuxera? Después de cenar con la familia, discutir con tu cuñado por fútbol y política y comerte las doce uvas, ve a tu ordenador y participa en el desafío de los 12 programas.

¿En qué consiste el desafío de los 12 programas?

Los repositorios de las distribuciones Linux están llenos de programas. A ellos hay que agregarles los disponibles en forma de paquetes Snap, Flatpak y Appimage y en sitios como Sourceforge o FOSSHUB.

Se trata de buscar programas de los que nunca oíste hablar o que si escuchaste hablar de ellos, nunca instalarías. Y, por supuesto, instalarlos.

En este artículo y los dos que le siguen te voy a comentar los 12 que elegí. Si quieres contarnos cuales son los tuyos, me encantará leerte en la sección de comentarios.

El desafío de los 12 programas. Estos son mis primeros 3

No soy precisamente un jugador frecuente, y cuando quiero jugar, no me muevo de Super Tux Kart o Neverball. El inicio del nuevo año es una excusa genial para ampliar horizontes

Don Ceferino Hazaña

Este juego es del estilo de Super Pang. Don Ceferino es un gaucho argentino que tiene que proteger a su vaca de un ataque del espacio exterior. Para hacerlo solo cuenta con un cuchillo que debe lanzar a los proyectiles que le lanzan los extraterrestres. Pero solo funciona si está debajo del proyectil. Para terminar de complicarla, si le lanzan uno muy grande, al tocarlo el cuchillo se divide en otro más pequeño.

Puedes encontrar el programa en el Centro de software de Ubuntu bajo el nombre de Ceferino. En la página web hay una versión en formato .DEB y otra en formato tar.gz. Agradeceré que me informen si está disponible en los repositorios de otras distribuciones

Triple A

Este programa es, en realidad, un motor para juegos de estrategia y tablero. La instalación incluye varios juegos y pueden descargarse más de 100 creados por su comunidad.

TripleA comenzó como una simulación de la Segunda Guerra Mundial, pero desde entonces se ha ampliado para incluir diferentes conflictos, así como variaciones y modificaciones de juegos y mapas populares (un “mapa” es como un tablero, mientras que un “juego” es una configuración específica en un mapa/tablero).

El motor de búsqueda soporta múltiples modalidades de juego incluyendo jugar por mail. También podemos instalar nuestro propio servidor.

Y, a diferencia de muchos proyectos de software libre, trae un manual muy completo.

Triple A está disponible para todas las distribuciones Linux y tiene versiones para Windows y Mac.

Wolfen Doom: Blade of Agony

Si te gustan los juegos de disparos en primera persona ambientados en la segunda guerra mundial, deberías darle una mirada. Blade of Agony recuerda a títulos como Wolfenstein 3D, Medal of Honor y Call of Duty pero con una velocidad de juego más al estilo de Doom.

Por si te lo estás preguntando, Blade of Agony se traduce como “Cuchillo de la Agonía”.

La acción se desarrolla en 1942, cuando la guerra se estaba acercando a su punto álgido. Estados Unidos se ha unido a las fuerzas aliadas mientras que los soviéticos están haciendo retroceder al ejército alemán en el frente en el este. El curso de la guerra por fin parece estar cambiando, y la victoria de Hitler parece estar cada vez más lejos de convertirse en realidad. Pero los nazis, que se niegan a darse por vencidos, se han obsesionado con los experimentos humanos y los artefactos con poderes sobrenaturales, en los que ven un posible escape de su destino final. Los líderes aliados rechazan esta posibilidad como algo irracional; sin embargo, algunos todavía temen que algo de esto pueda ser real. A pesar del optimismo, la situación es nebulosa y poco segura.

En el juego controlamos al capitán William “B.J.” Blazkowicz, uno de los mejores soldados y espías del ejército estadounidense que, retirado del servicio activo, tiene un trabajo burocrático como analista de operaciones. Sin embargo, el intrépido militar no se siente cómodo con su nuevo papel.

La llamada de un antiguo camarada es la excusa perfecta para volver al servicio activo.

Aunque este juego está desarrollado para Windows, puede instalarse en las distribuciones Linux con soporte para Flatpak y Snap sin necesidad de instalar paquetes adicionales.