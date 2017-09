¿Sabes para qué sirve un USB Booteable? Llevarnos nuestro sistema operativo favorito o nuestros sistemas operativos favoritos en el bolsillo es algo grandioso y muy cómodo. Sobre todo si en nuestra empresa se ha implantado el conocido BYOD (Bring Your Own Device), es decir “trae tu propio dispositivo”. Es mucho más cómodo trasportar un pendrive que todo un equipo. Y no solo eso, tal vez te interese tener la movilidad y comodidad de un Live, pero con la posibilidad de guardar configuraciones y cambios, lo que te permite una memoria USB.

Tampoco es una mala idea si eres un auditor de seguridad llevar tu propia distribución o herramientas en un pendrive, como tampoco es ninguna locura si te dedicas a reparar equipos. Un técnico podría disponer de distribuciones Linux destinadas al análisis y reparación de equipos en un solo pen, aportando una fuente de herramientas con total portabilidad e independencia de los equipos que utilicemos. En definitiva, sea cual sea tu cometido, el tutorial que te presentamos te aporta una movilidad absoluta.

Como he dicho, disponer de un LiveCD o un LiveDVD es una buena opción para usar ciertas herramientas o ciertas distribuciones Linux en un momento dado, cargándola desde la memoria RAM del nuestro equipo sin necesidad de instalar, y en cualquier equipo. Pero qué ocurre cuando el equipo en el que queremos arrancar el sistema no tiene lector óptico, como es el caso de muchos equipos portátiles modernos, o qué ocurre en el momento en el que queremos guardar algún dato o configuración, pues que una memoria ROM como la de un soporte óptico no lo permite, pero sí una memoria flash.

Por tanto la flexibilidad de disponer de una memoria USB booteable con nuestros sistemas operativos o distros favoritas y poder contar con los cambios de forma persistente es toda una ventaja (cuando desenchufamos el pendrive del puerto USB no se nos borrará todo como ocurre al sacar el CD/DVD Live, ya que la RAM es volátil). Sí, hablo en plurar puesto que puedes disponer de diferentes sistemas operativos en una memoria USB como si de un disco duro tradicional se tratase. Un pendrive booteable con multiboot y es eso precisamente lo que te explicaremos como hacerlo paso a paso desde tu distro Linux.

Además, para los usuarios que necesiten disponer de un USB de instalación de Windows 10 para instalar el sistema operativo de Microsft en cualquier PC, tenga o no unidad óptica, también encontrarán un apartado interesante en este artículo. Windows 10 ha crecido y muchos desarrolladores también se han visto interesados o atraidos por esa integracion que Microsoft ha realizado de Bash en una de sus últimas Builds o actualizaciones. Si quieres usar Bash, ese “pedacito” de Ubuntu en Windows 10, también encontrarás una guía.

Nuestra propuesta para crear un USB Booteable

Los pasos que te enseñamos los puedes modificar a tu gusto para instalar diferentes sistemas operativos que te interesen o diferentes herramientas. Puedes sustituir nuestras sugerencias por otras muy diferentes que se amolden mejor a tu trabajo o necesidades. Igualmente te explicamos como hacer un multiboot, que es más complejo, pero si quieres instalar solo una distribución o sistema operativo, te puedes guiar por nuestros pasos, pero solo meter un SO.

Nuestra propuesta, desde LxA es instalar Ubuntu en el pendrive junto con Hiren’s Boot CD, lo que conseguimos con esto es tener una distribución amigable y genérica para nuestro trabajo y un montón de herramientas booteables para reparar nuestro equipo, analizar virus o realizar otras comprobaciones. Sin embargo, como digo, puedes sustituir Ubuntu por cualquier otra distribución que te guste o cualquier otro sistema operativo que necesites. Igual con Hiren’s Boot, sustitúyelo por otras herramientas como Rescatux o Super GRUB Disk, por un sistema Microsoft Windows en dualboot con la distro o lo que te apetezca. ¿Necesitas más de dos? Pues adelante también…

El material necesario para esto que necesitarás es:

Un equipo con una distribución Linux (puedes hacerlo desde otros sistemas operativos como Microsoft Windows usando herramientas como Easyboot). Un pendrive o memoria USB, puede ser un disco duro externo también. El software MULTISYSTEM, aunque podrían usarse otras alternativas. Las imágenes ISO de los sistemas operativos o herramientas booteables que queremos incluir. Y por supuesto tiempo para realizarlo…

Crear un USB Booteable con tus distros favoritas

Ahora sí, explicamos paso a paso el procedimiento de cómo crear tu USB booteable con diferentes sistemas, ya verás como resulta sencillo:

Descargar e instalar MULTISYSTEM

MULTISYSTEM nos ayudará a instalar adecuadamente todos los sistemas operativos o herramientas booteables que necesitemos dentro de nuestra memoria USB y configurar GRUB adecuadamente:

Descarga MULTISYSTEM Descomprime el paquete para extraer el script .sh que viene dentro. Ahora puedes ejecutarlo desde el terminal con sudo ./install-depot-multiboot.sh o hacerlo desde la interfaz gráfica haciendo doble clic sobre install-depot-multiboot.sh. Se debe haber desplegado un menú en el que debes seleccionar Run in Terminal o si directamente lo has hecho desde el terminal, pues no tienes que seguir este paso… Por cierto, te pedirá la contraseña root porque necesita privilegios. Ahora puedes lanzar MULTIBOOT desde el menú de aplicaciones o desde la consola invocando su nombre.

Usar MULTIBOOT

Cuando lanzamos MULTIBOOT, vemos que se trata de un programa modo gráfico, es intuitivo y facil de usar, por eso lo hemos elegido. En la ventana principal podrás seleccionar la memoria USB en la que deseamos realizar nuestra operación e incluso cambiar el idioma del programa.

Ahora sí está todo listo para comenzar el trabajo realmente bueno:

Una vez seleccionada la memoria USB y validamos. Nos avisará de que se va a instalar GRUB y esperamos a que se realice. Nos presentará otra nueva pantalla en la que podremos arrastrar y soltar las ISOs (en el recuadro que pone Drag/Drop ISO/img) de nuestros sistemas operativos o herramientas booteables, así de sencillo. Otra opción es buscarlas desde su menú. Previamente nosotros nos hemos descargado dichas imágenes ISO, en este caso de Ubuntu 16.04 y de Hiren’s Boot CD 15.2. Una vez la hemos añadido, veremos que el propio MULTIBOOT lo va instalando adecuadamente en el USB. Espera a que se realice y repite el paso tantas veces como sistemas desees agregar.

Modificar GRUB

Una vez hemos añadido todo lo necesario a nuestra memoria USB, verás que en la pantalla de MULTIBOOT hay otras pestañas como Test, Non-Free, About, Menus, , donde podremos modificar la config del gestor de arranque:

Pulsa sobre la pestaña MENU de MULTIBOOT. Ingersa en ajustes de GRUB. En la nueva ventana emergente puedes cambiar los colores del texto, el fondo de GRUB y añadir una imagen personalizada. Si no eres usuario avanzado, mejor no modifiques grub.cfg, menu.lst, y syslinux.cfg. Ahora nos da varias opciones, entre ellas podemos ver cómo ha quedado nuestro GRUB si deseas hacerlo. Finalizamos y sacamos nuestro USB del puerto de forma segura.

Arrancar por primera vez nuestro USB booteable para probarlo

¡Ya lo tienes! Ahora viene la prueba de fuego, probar si funciona tu USB booteable con el/los sistema/s que le hayas metido. Es tan sencillo como pinchar el pendrive o tu memoria USB (ya que también podría ser un disco duro externo) y arrancar el equipo. Recuerda que para que funcione debes entrar en tu BIOS o UEFI y modificar el la prioridad del menú Boot Priority.

Dependiendo del equipo, o mejor dicho, dependiendo de la marca o modelo de BIOS/UEFI de tu equipo deberás entrar a ella de diferente forma. Por lo general debes pulsar la tecla Supr nada más encender el equipo varias veces y verás como se accede al menú del Setup. En otros equipos debes pulsar Esc o F2, puedes consultar el manual de tu placa base o equipo portátil para saber qué pulsar en cada caso. Si no lo tienes, puedes conseguirlo desde la web del fabricante o simplemente acudir a Google para consultar cuál es la tecla correcta.

En algunos sistemas también te permite acceder directamente al menú Boot pulsando F12 o F8. Si no dispones de la opción de acceso directo al Boot menu, entonces debes desplazarte hacia dicha pestaña usando las flechas del teclado para moverte por el BIOS/UEFI y cambiar la prioridad poniendo tu USB como dispositivo primario para que sea en el primero en el que busque el sistema operativo que arrancar. Si tienes dudas, ya lo expliqué más detalladamente en nuestro artículo sobre cómo instalar con multiboot Ubuntu 16 y Windows 10. Una vez realizado, pulsa F10 para salir y guardar cambios…

Et voilà, ya tienes listo tu USB booteable! Debería de aparecerte el menú de GRUB con los sistemas operativos u opciones para arrancar…Selecciona la que quieras y se iniciará.

USB de instalación de Windows 10 + Cómo instalar Bash

Preparar el USB de instalación de Windows 10

Aunque aquí diga Windows 10, también puedes hacerlo con otra versión del sistema operativo de Microsoft, aunque lo de Bash solo te servirá si dispones de esta última versión de Windows. El material necesario es:

PC con conexión a Internet

Pendrive USB de 4GB o más.

USB de 4GB o más. Imagen ISO de Windows 10 (32 o 64-bit)

Para comenzar, los pasos son:

Inserta el pendrive Descarga el software necesario para grabar la ISO adecuadamente en el USB. También debes acceder a la web oficial de Windows y descargar el Windows 10 si no dispones de una ISO ya. Instala el programa descargado. Abre el programa una vez finalice la instalación. En Browser busca la imagen ISO de Windows 10 y añadela antes de pulsar en Next. Si te da error, puede que tengas que usar el software Rufus. Si lo que deseas es instalar Windows 10 directamente en el USB como hizimos en el apartado anterior con Ubuntu y Hiren´s, puedes también usar el programa EasyBoot. Ahora pulsa crear USB device. Te mostrarán los dispositivos USB conectados, elige el que quieras usar si hay varios y luego pulsa en Begin copying. Espera a que se complete el proceso y aparezca el mensaje de Booteable USB device para cerrar el programa.

Ya tienes el dispositivo USB booteable para poderlo arrancar, previamente seleccionada la prioridad oportuna en el BIOS/UEFI como explicamos anteriormente y seguir los pasos del instalador de Windows 10. Si quieres saber cómo instalar tu distro Linux junto a Windows 10 en un mismo PC con dualboot, puedes ver nuestro tutorial.

Instalar y usar Bash en Windows 10

Para disponer de este pedacito de Ubuntu dentro de Windows 10, el procedimiento paso a paso es:

Registrate en el programa Windows Insider desde esta web para recibir actualizaciones especiales. Ve a Windows Update. Luego Opciones Avanzadas. Pulsa “Obtener compilaciones de Insider“. Luego activa el modo de desarrolladores en Windows Update, “Para programadores” y “Modo de programador“. Comprueba si hay actualizaciones para que se descarguen e instalen y reinicia tu sistema cuando te lo pida. Entre las actualizaciones deberá estar la que integra Bash con Windows 10. Ahora, una vez reiniciado, ve a Panel de Control, Programas y “Activar o desactivar las característica de Windows”. Busca una de las entradas que dice “Windows Subsystem for Linux” y activala. Te pedirá reiniciar, hazlo y listo. Ahora ya puedes usar Bash, para ello, buscalo (“bash”) en el buscador del escritorio y podrás seleccionarlo…

Recuerda dejar tus comentarios, ya sean algunas sugerencias, dudas o cualquier otra cosa que quieras expresar acerca de este artículo. Espero que te haya ayudado y te sirva para tus fines…