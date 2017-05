Cómo poner en español Krita

Cada vez el editor gráfico Krita está siendo más popular, acercándose a herramientas como Photoshop o Gimp. Pero no sólo en Gnu/Linux sino también en otros sistemas operativos como Windows o Mac OS.

Recientemente he decidido probar este popular editor de imágenes como aplicación estándar a la hora de procesar mis imágenes y me he topado con un problema: Krita estaba en inglés. Aquí os voy a contar cómo he conseguido que la aplicación Krita se muestre en castellano.

Actualmente utilizo Plasma como escritorio por defecto y lo había puesto en castellano, pero ello no hacía que Krita se mostrase en Castellano, sus menús aún estaban en inglés. Es por ello que decidí mirar en los menús de la aplicación. En Settings–>Switch Application Languaje–>Primary Language–>Spanish podremos poner la aplicación en español. Pero seguía teniendo un problema y es que en Primary Language sólo me aparecía American English y no Spanish. ¿cómo podía solucionar esto?

A pesar de que Plasma esté en castellano, Krita no estará en castellano sin los paquetes necesarios

La solución a este problema de idioma pasa por la instalación de un paquete de lenguajes que a veces no tenemos instalado en nuestro sistema operativo. Este paquete se llama Krita-L10n, este paquete es el que contiene los idiomas de la aplicación y la que conecta el lenguaje del escritorio con la aplicación.

Así que abrí la terminal y escribí lo siguiente:

sudo apt-get install krita-l10n

Tras la instalación de este paquete, ya tendréis Krita en castellano como el resto de aplicaciones. Sin embargo, si tras la instalación del anterior paquete, Krita no se pone en castellano de manera automática, entonces hemos de realizar la operación anterior en los menús, es decir, ir a Settings–>Switch Application Languaje–>Primary Language–>Spanish. Con esto, el editor Krita se pondrá en castellano y podremos utilizarlo sin problema alguno.