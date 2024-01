Ahora mismo, el rey de los servicios de música en streaming es Spotify. El principal motivo es que es casi como el Doom de la música: se puede ejecutar en cualquier parte. El otro es Apple Music, que probablemente sea mejor que Spotify, pero la decisión de no llevar su cliente a Linux y a algunos otros aparatos le hará estar siempre por debajo del servicio sueco. Por suerte, WineHQ crea una base para ejecutar apps de Windows en otros sistemas operativos, y otros desarrolladores cogen el relevo y suben la apuesta.

En este artículo vamos a explicar cómo instalar iTunes en Linux. Fue el todo-en-uno de Apple hace años, y sigue siéndolo para Windows hasta que salgan de la beta al menos la app de Apple Music y la que gestiona los iDispositivos. Hay que dejar claro desde un principio que el funcionamiento no es perfecto (por ejemplo no detecta el iPhone), pero se puede reproducir y descargar música de Apple Music.

Cómo tener Apple Music local en Linux

WINE por sí mismo puede permitirnos conseguir lo que buscamos, pero su instalador y configuraciones no son las mejores. Para facilitar las cosas existe Bottles (Botellas en español), la mejor opción ahora mismo ya que PlayOnLinux está o muerto o de parranda. Estos son los pasos a seguir para tener Apple Music tanto de local como en streaming en Linux tirando de flatpak.

Para poder instalar paquetes flatpak, antes hay que activar el soporte. Dada la cantidad de distribuciones Linux que hay disponibles, lo mejor que podemos hacer para explicar cómo hacerlo es facilitar el enlace a la documentación oficial de Flathub, que es este. Con el soporte activado, lo siguiente será instalar Bottles. Está disponible en los repositorios oficiales de algunas distribuciones Linux, pero aquí vamos a explicar cómo hacerlo con el paquete flatpak. Si la tienda de software de nuestra distribución Linux lo soporta, se puede buscar desde ella. Si no, podemos abrir un terminal y escribir:

flatpak install flathub com.usebottles.bottles

Aunque se puede hacer más tarde, tras instalar Bottles hay que ejecutarlo para que finalice la instalación. Lo hacemos. Pasamos la pantalla de bienvenida y todo hacia adelante hasta que veamos la ventana principal.

Lo siguiente será dar permisos a Bottles para que pueda escribir en partes en las que no puede por defecto. Lo más sencillo es hacerlo con Flatseal. Se puede instalar Flatseal del mismo modo que hemos instalado Bottles, desde la tienda de software si soporta flatpak o con este comando:

flatpak install flathub com.github.tchx84.Flatseal

Abrimos Flatseal, accedemos al apartado de Bottles y luego nos desplazamos a lo que en el momento de escribir este artículo aparece como «Filesystem» (no se me ve bien en la captura…). Haciendo clic en el símbolo de suma encima de la carpeta, añadimos estas rutas u órdenes: xdg-music.

xdg-download.

xdg-application.

Instalando iTunes

Ahora necesitamos el ejecutable de iTunes. Las versiones más nuevas no funcionan, y por las pruebas que hizo Ji Mingkui, en cuyo artículo se basa este, la más reciente que menos problemas da es iTunes 12.8.0.150. Podéis descargarlo desde el enlace anterior. El que quiera probar otras cosas, puede descargar otras opciones desde este otro enlace.

Abrimos Bottles y hacemos clic en el símbolo de suma para crear una nueva botella.

Hacemos clic en «Aplicación», le ponemos un nombre (iTunes estaría bien) y luego hacemos clic en «Crear».

El siguiente es uno de esos pasos sencillos, pero que pueden gustar menos: esperar a que se cree la botella. Puede tomar un rato. Cuando finalice, hacemos clic en «Cerrar».

Ahora hacemos clic en la pestaña «Botellas» y luego en «iTunes».

En la ventana que aparece, «Iniciar ejecutable». Esto nos abrirá la ventana para buscar el EXE que hemos bajado en el paso 6.

Para que aparezcan los EXE, probablemente haya que hacer clic en «Supported executables» para cambiar el desplegable a «All files» (en el momento de escribir este artículo está en inglés). Seleccionamos iTunes64Setup.exe y luego hacemos clic en «Ejecutar».

Iniciará el instalador. Aquí merece la pena que dejemos marcada la casilla de que cree el archivo en el escritorio, lo que en algunos entornos gráficos añadirá la app al menú de inicio. Todo lo demás, como las actualizaciones y todo eso, yo lo dejaría desmarcado; no queremos otro iTunes ni que nada nos rompa lo que vamos a instalar.

Accediendo a Apple Music

Una vez instalado, en la pestaña de la botella de iTunes aparecerán al menos tres opciones. Nos interesa darle al icono de «Play» de iTunes.

Aceptamos el contrato de licencia para que el programa pueda funcionar con normalidad.

Puede que nos diga que no tenemos instalado Gecko. Lo instalamos. Y eso sería todo. Podemos acceder a Apple Music desde la pestaña «Para ti» o acceder a los ajustes, poner nuestra cuenta y sincronizar la biblioteca.

Dar marcha atrás

Aunque al usar la versión flatpak se está instalando software en un entorno aislado y es menos probable que se «rompa» nada, es posible que queremos deshacer todo lo hecho. En realidad es muy sencillo:

La botella se elimina entrando en ella, haciendo clic en los tres puntos y luego en «Eliminar botella».

Bottles y Flatseal se pueden desinstalar desde la tienda de software. Algunas, como GNOME Software, incluso permiten eliminar sus datos.

Para eliminar dependencias que no necesitemos, se puede abrir el terminal y escribir (si aparece algún fallo, se pueden poner las opciones de después de los guiones en dos comandos separados):

sudo flatpak uninstall --unused --delete-data

A tener en cuenta

Como hemos explicado, no detecta el iPhone, y la experiencia no es perfecta. Puede que haya que meter el ID de Apple más de lo que nos gustaría y a veces veremos algún mensaje de que algo no ha ido bien, pero por lo general permite sincronizar la biblioteca de Apple Music y descargar música para escucharla sin conexión.

A la espera de que saquen una versión oficial para Linux, o al menos suban el Apple Music de Windows en formato EXE y no sólo a la Microsoft Store, es la única manera de tener Apple Music en Linux que además permite descargar música.