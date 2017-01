Las cinco mejores alternativas para utilizar el Escritorio Remoto

Hace mucho tiempo que las herramientas habituales entre los administradores de sistemas han trascendido a los ordenadores y equipos de escritorio. Muchas de estas herramientas nos permiten controlar el equipo de manera telemática, es decir, de manera remota.

Actualmente existen muchas herramientas que utilizan esta función, muchas de ellas para obtener una función principal mayor y otras muchas que ofrecen exclusivamente esta función. Estas herramientas las podemos encontrar en los repositorios oficiales de cualquier distribución o bien en las páginas oficiales de las herramientas listas para instalar en nuestro equipo con Gnu/Linux. Pero primero hemos de saber en qué consiste el Escritorio Remoto y para qué casos viene bien.

La función Escritorio Remoto o también conocida como VNC (Virtual Network Computing) es una función que nos permite manejar cualquier equipo de manera remota, de tal manera que fuera el propio usuario o administrador el que lo manejase.

El control es tal que en muchos caso podremos tener una pequeña venta con el escritorio del ordenador remoto, como si de un pequeño monitor se tratase. Esta función es muy interesante y sólo se necesita de una conexión de Alta Velocidad a Internet para poder controlar el sistema de otro ordenador.

Una vez que estemos conectados, en nuestro equipo se abrirá una ventana en la que veremos el escritorio del sistema remoto y por cuya ventana podremos hacer funcionar nuestro ratón o nuestro teclado para introducir un código, contraseña o simplemente realizar una configuración exacta. Un funcionamiento similar al que ocurre con las máquinas virtuales de VirtualBox.

Las herramientas de Escritorio Remoto se pueden usar tanto para uso profesional como para uso doméstico

Las empresas que se dedican a ofrecer asistencia remota o soporte ante problemas técnico o incluso llamadas de soporte utilizan estas herramientas de Escritorio Remoto para poder manejar ciertas configuraciones a los ordenadores de sus clientes o comprobar si existen problemas o no.

Otra de las utilidades que nos permite el Escritorio Remoto es el poder tener un sistema operativo dentro de otro sistema operativo. En este caso desde nuestro ordenador con Linux podemos controlar cualquier ordenador o equipo con Windows o MacOS, todo de manera puntual.

Todo parece muy fácil y lo es, sin embargo para utilizar cualquier herramienta de Escritorio Remoto hemos de tener en cuenta que necesitamos un equipo potente y sobretodo una conexión rápida, que es la que mantendrá todo.

En el mundo del Gnu/Linux podemos encontrar muchas herramientas de Escritorio Remoto pero a continuación os indicaremos las 5 herramientas más populares y potentes para tener esta función en nuestro sistema operativo.

Vinagre

Vinagre es una herramienta que se integra en las distribuciones con escritorio Gnome. Al igual que Gedit, Vinagre ocupa las funciones de VNC dentro del escritorio Gnome aunque puede ser cambiado o eliminado. Vinagre también está en otros escritorios que poco tienen que ver con Gnome como Unity de Ubuntu. Su configuración es sencilla aunque hemos de tener ciertos conocimientos de redes. Para usar Vinagre sólo hemos de indicar la dirección IP del equipo a controlar y la dirección IP nuestra.

En el caso del otro equipo hemos de añadir la dirección IP de nuestro ordenador y la suya. Vinagre es una herramienta potente pero fácil para los usuarios novatos, es por ello que muchos desarrolladores dejan esta herramienta en sus sistemas operativos, desarrollos, etc… Vinagre está presente en muchas distribuciones Gnu/Linux y es gratuita.

Para los usuarios de KDE y entornos similares que utilizan las librerías QT, la opción similar a Vinagre se llama KRDC, un programa que se instala por defecto al igual que Vinagre en Gnome y que ofrece las mismas prestaciones y enfocado para el mismo tipo de usuario, usuarios con conocimientos de redes.

TeamViewer

TeamViewer es una solución privativa aunque también es gratuita. Su funcionamiento es tan sencillo que ha sobresalido no sólo a nivel empresarial sino a nivel personal como la mejor herramienta VNC. Su funcionamiento es sencillo y no se necesita de ningún conocimiento de redes.

Sólo hemos de instalar la aplicación anfitrión y cliente en ambos ordenadores. Luego el programa nos dará un código que se aplica a ese ordenador. Luego, para conectarnos y controlar el equipo de manera remota sólo hemos de introducir la clave del otro ordenador y listo.

Como veis, para ello no hace falta ni saber de redes ni de direcciones IP, además las configuraciones de otros programas no influyen en la utilización de TeamViewer. Lamentablemente TeamViewer no es una aplicación libre sino que es privativa y eso provoca bastante rechazo aunque si no tenéis muchos conocimientos de redes, lo más indicado es optar por esta herramienta.

RealVNC

RealVNC es un programa con similar código a Vinagre. Ambos proyectos parten del mismo código, pero RealVNC tiene versiones para muchas más plataformas, no sólo para Gnu/Linux sino para otras plataformas como MacOS o Windows y plataformas de hardware Libre como Raspberry Pi.

En este caso, RealVNC es un programa de Escritorio Remoto más completo que Vinagre pero también más difícil para los usuarios novatos. De ahí que RealVNC no esté presente en muchas distribuciones de manera preinstalada sino que hay que utilizar repositorios o paquetes externos. En caso de necesitar estos últimos, en la web oficial los podremos encontrar de manera gratuita.

SSH

Seguramente que SSH os sonará y en muchos casos hasta lo habréis utilizado. SSH es un programilla que utiliza el protocolo SSH y que permite conectarnos de manera remoto a un sistema operativo. Aunque en este caso la conexión se realiza a través de la terminal.

Algo que hace que no podamos usar el ratón y que además necesitemos menos recursos que en otras aplicaciones, pero también es un protocolo problemático que puede ocasionar problemas de seguridad. Algo que nos enseña que la función de Escritorio Remoto no la podemos utilizar constantemente o dejarlo abierto.

Chrome Remote Beta

Esta opción es privativa al igual que TeamViewer pero también es adecuada para usuarios novatos. Esta solución de Google nos permite poder utilizar el Escritorio Remoto con un plugin del navegador. Chrome es un navegador muy usado entre los ordenadores, no sólo en Windows o MacOS sino también en Gnu/Linux, por ello casi podemos utilizar esta función en cualquier sistema operativo. Para su utilización e instalación sólo hemos de instalar el plugin en los navegadores Chrome de ambos sistemas operativos.

Conclusión

Estos son las cinco mejores aplicaciones de Escritorio Remoto que encontramos para nuestro sistema Gnu/Linux. Y seguramente que muchos de vosotros os preguntaréis qué cual es mejor.

Personalmente creo que Vinagre es una gran herramienta para ordenadores de uso personal. Sin embargo si sois usuarios novatos, la mejor opción está en TeamViewer, una opción muy completa para el usuario novato a pesar de ser privativa. Y vosotros ¿ qué programa elegís?