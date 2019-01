Zotero, un excelente gestor de referencias bibliográficas multiplataforma

Los tiempos de hoy en día para los estudiantes son muy favorables pues pueden administrar todo en su computadora portátil, Smartphone, tabletas y demás medios electrónicos, pero aun así terminan escaneando páginas, archivos PDF, imágenes y otras cosas en varias carpetas.

Anteriormente esto se realizaba investigando libros, revistas, diarios y manuscritos para su tesis final, por lo general terminaban con toneladas de fotocopias, libros y notas escritas a mano en su mesa.

No es fácil revisar estas carpetas siempre que quiera buscar un tema o citar un libro o una persona en su informe final.

Es por ello que el día de hoy hablaremos de un software gratuito llamado Zotero que facilita la vida al brindarle una herramienta para administrar todas sus colecciones (libros, revistas, documentos, etc.) junto con la capacidad de agregar metadatos a cada una de estas entradas, lo que le facilita la búsqueda más tarde.

Sobre Zotero

Este es un gestor de referencias bibliográficas, libre, abierto y gratuito desarrollado por el Center for History and New Media de la Universidad George Mason que funciona también como servicio.

Es un programa multiplataforma, estando disponible para los sistemas operativos Windows, Mac OS X y GNU/Linux.

Zotero viene como una aplicación de Windows, Mac OS o Linux. También ofrece extensiones de navegador web para Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari y Opera.

Usando las extensiones, el usuario puede traducir, guardar y agregar páginas web completas a su biblioteca en Zotero.

Utilizando estos traductores integrados, se puede traducir convenientemente los contenidos de las páginas web y las bases de datos.

Zotero no sólo traduce, sino que también obtiene metadatos semánticos relacionados con el sitio. Los archivos PDF también se descargan, que se adjuntan a la página.

La característica más importante del programa es la capacidad de generar bibliografía basada en los materiales poseídos y crear citas.

Estas citas o citas contienen referencias profesionales para ser pegadas en su tesis, por ejemplo, nombre del libro, autor, números de página, año de edición, editor, etc.

Todas sus colecciones se agregan a la biblioteca de Zotero y puede agregar metadatos a todos los elementos.

Incluso puede dividir los elementos recopilados en varias categorías, por ejemplo, disertaciones, oraciones, tesis finales, etc.

Caracteristicas

Entre sus principales características que podemos destacar de esta aplicación, encontramos las siguientes:

Recopilación: Zotero recopilar información y la añade a la base de datos de forma automática mediante captura individuales o múltiples a partir de un mecanismo de lectura de los metadatos.

A partir del DOI, ISBN o de manera manual rellenando los múltiples campos necesarios para poder referenciar bien los recursos bibliográficos.

Organización: Ya con los recursos añadidos a la biblioteca, la aplicación nos ofrece cuatro funcionalidades de organización de estos: colecciones, etiquetas, elementos relacionados y búsquedas guardadas.

Citar: Zotero también puede ser utilizado para la redacción de artículos, investigaciones ya que permite citar recursos bibliográficos dentro del texto, también crear referencias bibliográficas y bibliografías de manera casi automática al integrarse con los procesadores de texto.

Sincronizar: Es posible crearse una cuenta de usuario gratuita, de esta forma todo lo que almacene se guarda en el ordenador y, también, en su servidor. Permite sincronizar la biblioteca de referencias, notas y adjuntos.

Colaborar: Permite tener la biblioteca en un servidor remoto y, disponiendo de una cuenta de usuario, ofrecer ciertas funciones sociales tales como compartir colecciones (pueden ser públicas o restringidas a un grupo de usuarios. Se pueden crear grupos de colaboración y compartir colecciones.

¿Cómo instalar Zotero en Linux?

Para quienes estén interesados en poder obtener esta aplicación, podrán hacerlo desde la página web del proyecto. El enlace es este.

En el sitio encontrarán los instaladores de la aplicación, así como las extensiones de esta para poder ser usada en su navegador web.

Hecha la descarga basta con mover el directorio extraído a /opt/zotero y ejecutar set_launcher_iconscript para actualizar el archivo .desktop para esa ubicación y el enlace simbólico.

Para el caso de los usuarios de Arch, pueden encontrar la aplicación en los repositorios de AUR.