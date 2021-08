Con la llegada de LibreOffice 7.1, The Document Foundation introdujo una versión Enterprise con soporte mejorado y funciones especiales. La mayoría de nosotros no necesita esas mejoras, por lo que usamos la edición Community. Algo parecido hace Zorin Technology Group Ltd., quien hace escasos minutos ha tenido el placer de anunciar Zorin OS Pro. Como la edición Enterprise de LibreOffice, esta nueva propuesta está pensada para las empresas, pero también para los usuarios más exigentes. Y, bueno, no es nueva del todo.

La presentación de Zorin OS Pro está repleta de información hablando de las bondades que traerá esta versión profesional de su sistema operativo. Como muchas veces las cosas nos entran por los ojos, Zorin OS 16 Pro llegará con cuatro interfaces Premium, entre las que estarán una estilo macOS y otra con el estilo del Windows 11 que Microsoft ha presentado recientemente.

Zorin OS Pro llegará con 4 interfaces exclusivas

Estamos encantados de presentar la nueva edición de Zorin OS. Zorin OS Pro reúne las mejores aplicaciones y las características más avanzadas, para que pueda liberar todo el potencial de su ordenador para hacer su mejor trabajo. Viene con nuestro servicio de soporte técnico para que puedas ponerte en marcha sin problemas. Y cada compra ayuda a financiar el desarrollo del proyecto Zorin OS en beneficio de todos

Las características que mencionan como especiales son:

4 interfaces Premium exclusivas.

Programas y apps profesionales, aunque lo cierto es que viendo que unas es Kdenlive, creo que también las podremos instalar por nuestra cuenta en la versión no-Pro.

Aplicaciones de productividad preinstaladas.

Posibilidad de compartir el ratón y el teclado en varios ordenadores.

Posibilidad de hacer screencast (enviar vídeo y audio a otra pantalla).

Fondos de pantalla especiales.

Edición Pro Lite para ordenadores viejos.

Soporte del equipo para la instalación.

Zorin OS Pro será una realidad el próximo 17 de agosto, empezando con la versión 16. Sustituirá a Zorin OS Ultimate de ahora en adelante, y estará disponible por el mismo precio. Recordamos que la versión estable mas actualizada es Zorin OS 15.3.