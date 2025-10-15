Zorin OS 18 ya está disponible en su versión estable y pone el foco en ofrecer un escritorio familiar para quien viene de otros sistemas. La edición introduce un salto visual, mejoras de productividad y una base más reciente, con soporte de largo recorrido hasta 2029 para quienes priorizan estabilidad.

El proyecto mantiene su línea de facilitar la transición desde Windows con un planteamiento sencillo y bien organizado. Sin grandes complicaciones, todo se reconoce a la primera, pero con detalles modernos y una experiencia más fluida que se hace notar en el día a día.

Novedades técnicas y base del sistema Zorin OS 18

La distribución se asienta sobre Ubuntu 24.04.3 LTS e incorpora componentes actualizados como Linux 6.14, Mesa 25.0.7, systemd 255 y PipeWire como servidor de audio predeterminado. Esta combinación aporta más compatibilidad con hardware reciente y un comportamiento más estable.

En el terreno multimedia, la adopción de PipeWire reduce la latencia en llamadas y grabaciones, y mejora la gestión de dispositivos de sonido; se percibe una respuesta más ágil en tareas cotidianas, tanto en equipos domésticos como en entornos de trabajo o educativos.

Diseño y personalización

El cambio más visible está en la interfaz: colores más cálidos, bordes redondeados y un panel flotante por defecto que actualiza la estética sin perder la familiaridad. Se añaden además dos nuevos temas de color (amarillo y marrón) junto a los modos claro y oscuro.

El conjunto visual adopta matices inspirados en Material Design y da mejor respuesta en pantallas HiDPI y ultrapanorámicas. En la edición Pro, quienes ajustan al milímetro su escritorio encontrarán un modo compacto para aprovechar mejor el espacio disponible.

Multitarea y gestión de ventanas en Zorin OS 18

Llega un gestor avanzado de mosaicos con clara inspiración en Windows 11: basta con arrastrar una ventana a la parte superior para elegir entre distintas disposiciones, crear diseños personalizados o trabajar con atajos de teclado.

Multitarea más fluida con diseños ajustables.

Soporte mejorado para varios monitores y escenarios de trabajo.

Atajos configurables para quienes prefieren el teclado.

Además, se pulen funciones del sistema como una búsqueda más potente, se añade inicio de sesión remoto vía RDP y se mejora la gestión de escritorios para cambiar de contexto con menos fricción.

Aplicaciones y servicios

El conjunto de aplicaciones predeterminado recibe un repaso: Archivos, Configuración y Calendario estrenan retoques visuales; la nueva app de Cámara sustituye a Cheese; Evolution se mantiene como suite de productividad y Brave continúa como navegador por defecto.

Web Apps también evoluciona para convertir sitios en aplicaciones de escritorio con integración en el menú y más opciones de personalización. A esto se suma integración nativa con OneDrive y una base de recomendaciones más amplia para encontrar alternativas a programas de Windows en la tienda.

Quienes usan máquinas virtuales notarán mejoras en rendimiento con VirtualBox y VMware, así como una optimización específica para equipos con GPU híbrida (NVIDIA/Intel) que ayuda a equilibrar consumo y potencia.

Ediciones de Zorin OS 18, descarga y soporte

Zorin OS 18 se ofrece en tres variantes: Core (para la mayoría de usuarios), Education (orientada a centros educativos) y Pro. La descarga está disponible en el sitio oficial y la edición de pago añade extras pensados para quien busca algo más o quiere apoyar económicamente al proyecto.

Core: gratuita, enfoque generalista.

Education: gratuita, adaptada a aulas y entornos formativos.

Pro: 47,99 €, con más opciones de personalización, apps adicionales y soporte prioritario.

El ciclo de vida se alinea con la base LTS y garantiza actualizaciones y mantenimiento hasta 2029. Puedes obtener la imagen desde el portal oficial.

Para quienes necesitan un entorno cercano a Windows sin renunciar a la flexibilidad de Linux, Zorin OS 18 combina un diseño actualizado, un gestor de ventanas más capaz y un catálogo de aplicaciones bien escogido, ofreciendo además soporte prolongado y ediciones para distintos perfiles de uso.