Zorin OS 18.1 llega como la primera gran actualización de la última versión de esta distribución basada en Ubuntu, pensada para facilitar el salto desde Windows sin complicaciones. Tras el impacto de Zorin OS 18, que acumuló más de 3,3 millones de descargas en apenas seis meses, esta nueva versión se centra en pulir la experiencia de uso, mejorar el rendimiento y ampliar la compatibilidad con hardware reciente.

Lejos de ser una simple puesta al día, Zorin OS 18.1 introduce cambios relevantes en el escritorio, en el sistema de sugerencias de aplicaciones y en las ediciones disponibles, incluyendo una variante Lite renovada para ordenadores más modestos. Todo ello manteniendo una base de largo soporte, algo especialmente interesante para usuarios y organizaciones que buscan estabilidad a medio y largo plazo.

Novedades generales de Zorin OS 18.1

La nueva edición se apoya en la misma base de Ubuntu 24.04 LTS, pero incorpora el kernel Linux 6.17 con pila gráfica Mesa de la serie 25.x, procedente del canal de Hardware Enablement. Esta combinación permite mejorar el soporte de componentes recientes y aprovechar optimizaciones de rendimiento que se notan en el día a día, con un escritorio algo más ágil y fluido que en la versión anterior.

Desde el punto de vista del ciclo de vida, Zorin OS 18.1 recibirá actualizaciones de seguridad y software hasta 2029, alineándose con el soporte extendido de Ubuntu LTS. Eso la convierte en una opción razonable para despliegues en empresas, administraciones y centros educativos que no quieren estar reinstalando o migrando sistemas cada poco tiempo.

Recomendaciones de aplicaciones como alternativa a Windows

Uno de los pilares de Zorin OS sigue siendo ayudar a quienes vienen de Windows a encontrar programas equivalentes en Linux. En la versión 18.1, la base de datos integrada que detecta instaladores de Windows (archivos .exe y similares) se ha ampliado en más de un 40 %, hasta superar las 240 aplicaciones reconocidas.

Cuando el usuario intenta ejecutar un instalador de Windows, el sistema muestra un cuadro de diálogo que recomienda la forma más adecuada de usar ese servicio en Linux. En muchos casos, se propone instalar la versión nativa disponible en la tienda de software; por ejemplo, si se intenta instalar Plex, Zorin OS sugiere directamente la aplicación Plex disponible para Linux.

Para programas que no cuentan con versión oficial para Linux, el asistente señala alternativas compatibles. Un caso citado a menudo es el de Microsoft Outlook, para el que se propone el cliente de correo Evolution, que ya viene preinstalado.

Zorin OS 18.1 introduce mejoras en el escritorio y la gestión de ventanas

En el apartado visual y de usabilidad, Zorin OS 18.1 no introduce un cambio radical, pero sí ajustes que refinan el escritorio y lo hacen más cómodo. La elección inicial de diseño se ha simplificado: al arrancar por primera vez ya no se muestra el clásico selector de layouts, sino un escritorio predeterminado que recuerda a un entorno tipo KDE Plasma, con un panel inferior con menú de inicio, accesos rápidos y bandeja de sistema.

Quienes prefieran otra disposición pueden abrir la herramienta Zorin Appearance y escoger entre cuatro diseños en la edición gratuita, o desbloquear más variantes en la versión Pro. Para la mayoría de usuarios recién llegados, la idea es que no haga falta tocar nada: el escritorio de serie es suficientemente familiar para quien viene de Windows.

La función de Advanced Window Tiling, ya presente en la 18.0, se ha mejorado en esta actualización. Esta característica, basada en una extensión de GNOME, permite organizar las ventanas de forma muy flexible: al mantener pulsada la tecla Ctrl mientras se mueve una ventana, es posible encajarla en distintas zonas de la pantalla y construir un mosaico personalizado al vuelo.

Entre las novedades, se añade la posibilidad de llevar todas las ventanas en mosaico al primer plano al cambiar de aplicación desde la barra de tareas o el panel, lo que facilita trabajar con varios programas relacionados a la vez. También se permite reordenar los diseños de mosaico desde el diálogo de edición, para que cada usuario adapte la distribución a sus preferencias.

El sistema de «edge tiling» o anclaje al borde de la pantalla también se ha afinado. Ahora las ventanas pueden ajustarse al diseño de mosaico activo, en lugar de limitarse a dividir la pantalla en mitades o cuartos, lo que da más juego en monitores grandes o configuraciones con varias pantallas.

Panel, bandeja de sistema y mejor soporte de idiomas en Zorin OS 18.1

Otra serie de cambios se concentra en el panel inferior y en la bandeja de iconos. Algunas aplicaciones muestran su propio icono de estado en esta zona, algo que, dependiendo del usuario, puede ser útil o generar ruido visual. Zorin OS 18.1 incorpora un nuevo conmutador en Zorin Appearance, sección Interface, que permite activar o desactivar los iconos de bandeja, e incluso ajustar su comportamiento de forma más granular.

El panel también ha mejorado su compatibilidad con idiomas que utilizan escritura de derecha a izquierda, como el árabe, el hebreo o el urdu. En estos casos, la barra de tareas y el resto del panel se muestran de derecha a izquierda, en coherencia con el idioma del sistema, algo relevante para entornos multilingües y países donde se utilizan estos idiomas en contextos educativos o de inmigración.

LibreOffice 26.2 y actualizaciones de software

En el terreno de la productividad, Zorin OS 18.1 incorpora LibreOffice 26.2 como suite ofimática por defecto, la versión más reciente del conocido paquete de código abierto. Esta actualización mejora de nuevo la compatibilidad con documentos de Microsoft Office y Microsoft 365, un aspecto clave para oficinas y administraciones que manejan formatos DOCX, XLSX o PPTX a diario.

LibreOffice 26.2 introduce además soporte para Markdown, conectores de forma en Calc y Writer, y varias optimizaciones internas que aceleran la carga y edición de documentos complejos. Para quienes trabajan con hojas de cálculo grandes o presentaciones con muchos elementos, estos cambios suponen un pequeño pero apreciable incremento de rendimiento.

Más allá de la suite ofimática, buena parte de las aplicaciones preinstaladas en Zorin OS se han actualizado a versiones recientes. Esto significa que, tras una instalación limpia, el sistema trae de serie software relativamente al día, reduciendo la necesidad de aplicar un gran volumen de actualizaciones inmediatamente después. Entre los programas habituales se incluyen el navegador Brave, el cliente de correo Evolution, herramientas de escritorio remoto como Remmina, reproductores multimedia y utilidades de GNOME.

Para ampliar el catálogo de aplicaciones, Zorin OS 18.1 mantiene su estrategia de compatibilidad con múltiples formatos de empaquetado: Flatpak, Snap y AppImage. Gracias a ello, el usuario puede acceder tanto a aplicaciones de código abierto como a programas propietarios populares, caso de Slack o Spotify, desde la tienda gráfica integrada, sin tener que recurrir a la consola si no lo desea.

Zorin OS 18.1 ofrece una nueva edición Lite para equipos antiguos

Una de las novedades más visibles de este lanzamiento es el regreso de Zorin OS 18.1 Lite, la edición ligera orientada a ordenadores con menos recursos. Mientras que la serie 17.x Lite se había quedado algo desfasada, la nueva versión se alinea con la base técnica de Zorin OS 18.x, incluyendo kernel 6.17 y la misma pila gráfica.

La edición Lite se construye sobre el escritorio Xfce 4.20, un entorno conocido por su ligereza y estabilidad. Esto la convierte en una opción interesante para alargar la vida útil de portátiles y sobremesas más antiguos, algo muy habitual en hogares, centros educativos y pequeñas empresas en España que quieren exprimir su hardware antes de renovarlo.

Entre los cambios específicos de Zorin OS 18.1 Lite se encuentra un gestor de archivos rediseñado, con una interfaz más limpia y compacta pensada para pantallas pequeñas. La idea es mostrar solo lo esencial y reducir el espacio desperdiciado, facilitando la navegación en monitores de resolución limitada.

El sistema incorpora también soporte para lectores de huellas dactilares, de modo que, si el equipo cuenta con este hardware, es posible registrar huellas desde la nueva sección de «Fingerprints» en la aplicación de configuración. Esto permite iniciar sesión o autorizar acciones administrativas de forma más rápida, un detalle útil para equipos portátiles compartidos o para mejorar la comodidad sin renunciar a la seguridad.

En cuanto a la estética, los temas de escritorio se han actualizado con un aspecto más redondeado y una paleta de colores ligeramente más clara, mientras que los fondos y paneles laterales presentan un tinte algo más marcado, pensado para reducir la fatiga visual. Además, se añaden dos nuevos colores de tema en Zorin Appearance, amarillo y marrón, que amplían las opciones de personalización sin recargar el sistema.

La integración con Web Apps, una herramienta que permite convertir sitios web en aplicaciones de escritorio, también está presente en la edición Lite. Estas apps web aparecen en el menú de inicio y se comportan como aplicaciones nativas, lo que puede ser útil para servicios en la nube muy utilizados, como plataformas de correo, gestión de proyectos o herramientas de colaboración.

Seguridad reforzada y mejor compatibilidad de hardware

En seguridad y compatibilidad, Zorin OS 18.1 da un paso importante al basarse en el kernel Linux 6.17 y en un conjunto actualizado de drivers. Esto se traduce en un mejor reconocimiento de una amplia gama de dispositivos, tanto en equipos de sobremesa como en portátiles y sistemas híbridos.

Entre los dispositivos mejor soportados se incluyen tarjetas gráficas NVIDIA, Intel Xe3 y GPUs híbridas de AMD, lo que beneficia tanto a usuarios domésticos como a profesionales que dependen de aceleración gráfica para diseño, edición de vídeo o juegos. También se mencionan mejoras específicas para portátiles de marcas habituales en el mercado, como Lenovo ThinkPad y Samsung Galaxy Book.

En el terreno de periféricos, Zorin OS 18.1 amplía la compatibilidad con dispositivos de entrada de Apple, entre ellos el Magic Mouse 2 y la Touch Bar de ciertos MacBook Pro con procesador Intel. Asimismo, se ha perfeccionado el soporte para mandos de juego, incluyendo el DualSense de PlayStation 5, modelos como Acer Nitro NGR200 y Turtle Beach Recon, así como varias consolas portátiles de juego basadas en PC, como ASUS ROG Ally, Lenovo Legion Go u OneXPlayer.

El sistema incorpora de fábrica parches de seguridad recientes en todo el stack, reduciendo la ventana de exposición tras la instalación. En combinación con su ciclo de soporte hasta 2029, este enfoque puede resultar atractivo para organizaciones sujetas a normativas europeas en materia de protección de datos y seguridad de la información, que necesitan sistemas actualizados sin cambios constantes de plataforma.

Actualización y descarga de Zorin OS 18.1

Para quienes ya utilizan Zorin OS 18, la actualización a la versión 18.1 se puede realizar simplemente aplicando las últimas actualizaciones desde la herramienta Software Updater, sin necesidad de reinstalar el sistema. Esta vía es la recomendada para mantener la configuración y los datos intactos.

Si el equipo está todavía en Zorin OS 17, existe un camino de actualización directo hacia Zorin OS 18.1 sin borrar archivos ni datos personales, a través de la herramienta de actualización disponible en el menú de Zorin. La documentación oficial detalla los pasos para llevar a cabo el proceso con cierta seguridad.

Quienes prefieran una instalación desde cero pueden descargar las imágenes ISO de Zorin OS 18.1 desde la página oficial del proyecto, tanto para la edición principal como para la edición Lite. La variante Core es gratuita y ofrece la experiencia completa para la mayoría de usuarios, mientras que la edición Pro, de pago, añade más diseños de escritorio, software adicional preinstalado y contribuye a financiar el desarrollo de la distribución y de ciertas extensiones de terceros que se integran en el sistema.

Para quienes estén pensando en renovar equipo, existe la opción de adquirir portátiles o sobremesas con Zorin OS 18.1 preinstalado a través de fabricantes asociados. Esta vía puede simplificar la adopción en entornos educativos o profesionales, al recibir un ordenador listo para trabajar sin pasos intermedios de instalación.

Con este lanzamiento, Zorin OS 18.1 consolida su estrategia de atraer usuarios de Windows ofreciendo un entorno familiar pero basado en Linux, con una combinación de estabilidad a largo plazo, mejoras constantes en el escritorio, un sistema de recomendaciones de aplicaciones que facilita el cambio y una edición ligera para equipos antiguos. Todo ello, acompañado de un soporte extendido y de un foco claro en la seguridad y la compatibilidad de hardware, refuerza su posición como una de las opciones más completas para quienes buscan un sistema de escritorio moderno y relativamente sencillo.