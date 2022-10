Esta semana, un conocido me ha preguntado qué podría instalarle a un portátil que ya no puede actualizar su versión de Windows. Yo le respondí, claro, que alguna versión de Linux, concretamente alguna que aún soportara los 32bits, y una de las opciones es una versión pasada de lo que han lanzado hoy. Y es que esta tarde se ha hecho oficial el lanzamiento de Zorin OS 16.2, una versión que, por cierto, ya no soporta los 32bits.

Este lanzamiento llega un año después de Zorin OS 16, y unos cinco meses después de 16.1. Es una actualización que refina lo existente en versiones pasadas, entre lo que está que ahora es más fácil instalar aplicaciones de Windows. El soporte se puede activar desde el menú/herramientas del sistema/Soporte de aplicaciones de Windows.

Otras novedades de Zorin OS 16.2

Zorin OS 16.2 mejora la experiencia de ofimática, introduciendo alternativas a las fuentes de Microsoft de código abierto. Siguiendo con la ofimática, 16.2 incluye la última versión de LibreOffice, a saber, la serie 7.4. Además, se han actualizado las aplicaciones a versiones más nuevas, entre las que está Firefox.

Por otra parte, se ha mejorado el soporte de Zorin Connect. Entre las novedades, las estadísticas de la batería se comparten con el teléfono vinculado. Otras cosas que se pueden hacer ahora con Zorin Connect:

Envía el portapapeles del teléfono con un solo toque desde la pantalla de inicio de la aplicación del teléfono.

Opción de mostrar las notificaciones en el ordenador sólo si la pantalla del teléfono está apagada.

Añadir controles de bucle y reproducción aleatoria a Control Multimedia (para los reproductores multimedia compatibles).

Permitir la configuración de la acción para los clics izquierdos en la Entrada Remota.

Nueva pantalla «Acerca de».

En esta versión se han añadido retoques estéticos, como el efecto flan de las ventanas, y se ha mejorado la seguridad, así como la compatibilidad con nuevo hardware. Y es que Zorin OS 16.2 usa el kernel de Ubuntu 22.04, es decir, Linux 5.15.

Los usuarios existentes ya pueden actualizar desde el mismo sistema operativo. La nueva imagen está disponible en este enlace.

Imagen y fuente, blog de Zorin.