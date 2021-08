El controlador Zink Vulkan aterriza en Mesa con una mejora impresionante

El controlador Zink Vulkan aterriza ahora en MESA, con algunas mejoras y cientos de títulos de videojuegos conseguirán con ello una notable mejora en cuanto al rendimiento. De hecho, sus desarrolladores aseguran que la mejora obtenida sería de más del 1000% de FPS (Frames Per Second).

Zink es una implementación de OpenGL que funciona sobre la API Vulkan. Un desarrollo bastante interesante y con grandes virtudes para el mundo de los controladores gráficos de código abierto de Linux. Ahora, el nuevo código tiene mejoras de rendimiento para MESA.

Los cambios en el código fuente están relacionados concretamente con el sub-asignador. Algo en lo que ha trabajado Mike Blumenkrantz, un desarrollador con contrato de Valve y que colabora con este proyecto. Él mismo mostró cómo el videojuego Tomb Raier ejecutándose en Zink con este nuevo código pasaría de los 9 FPS hasta los 91 FPS. Un salto realmente impresionante… El propio Blumenkrantz aseguró que «se ha observado que el rendimiento en juegos como Tomb Raider aumenta en más del 1000%».

Recientemente este código también llegó a MESA, por lo que debería aparecer en la próxima versión 21.3 de éste otro proyecto y que se tiene previsto publicar a finales de este año.



Evidentemente, ese aumento no será así en todos los títulos, y no se hace sobre la ejecución del videojuego de forma normal, sino que se basa en los datos obtenidos inicialmente en Zink en comparación con los datos obtenidos sobre Zink con la mejora. Aun así, no deja de ser sorprendente y es síntoma de que el controlador está madurando, permitiendo traer muchos más juegos OpenGL que funcionen sobre Vulkan.



Por otro lado, ahora Zink también incluye algunos otros cambios que se relacionan con la compatibilidad, lo que quiere decir que eso permitirá traer aún más títulos de juegos que sean compatibles…



Más información – Blog