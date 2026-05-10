Si llevas tiempo trasteando con GNU/Linux y te encanta la estética de GNOME, pero te desespera su forma de trabajar, ZenLake OS es de esas distros que te hacen pensar: “¿y por qué esto no venía así de serie?”. Este sistema nace precisamente con esa idea: ofrecer un entorno GNOME bonito, moderno y mimado, pero con un comportamiento mucho más familiar para quien viene de Windows, con barra de tareas, bandeja de sistema, menú de inicio y un flujo de trabajo directo.

ZenLake OS se presenta como una mezcla muy bien pensada entre Debian o Ubuntu LTS (según la edición) y un GNOME profundamente adaptado. Su objetivo es ofrecer un escritorio ligero, minimalista y listo para usar desde el primer arranque, sin tener que volverte loco instalando extensiones, configurando paneles o peleándote con opciones ocultas. Además, añade funciones avanzadas como restauración del sistema, snapshots automáticos y un sistema de instalación sencillo con Calamares.

Qué es ZenLake OS y en qué se basa

ZenLake OS es una distribución Linux que parte de Debian 13 o Ubuntu LTS como base, según la versión que elijas, y que gira en torno al escritorio GNOME. No es una distro “desde cero”, sino un remix que aprovecha la estabilidad y el ecosistema de estas bases clásicas, añadiendo un perfil muy claro: escritorio fácil, visualmente atractivo y listo para funcionar sin ajustes complicados.

La gracia de ZenLake OS está en que toma GNOME, uno de los entornos más vistosos de Linux, y lo adapta para que resulte natural para usuarios acostumbrados a un escritorio tradicional. Si vienes de Windows, lo normal es que eches de menos la barra inferior con iconos, la bandeja de sistema, el menú de aplicaciones en una esquina y la posibilidad de minimizar y gestionar ventanas con un solo vistazo. GNOME, tal y como viene de fábrica, rompe bastante con esa idea, y aquí es donde ZenLake entra en juego.

Por qué GNOME puede resultar confuso y qué soluciona ZenLake

GNOME, en su configuración estándar, prescinde de muchos elementos clásicos: no hay barra de tareas al uso, ni bandeja de sistema, ni un menú de inicio tradicional. Las ventanas se gestionan desde una vista de actividades algo diferente a lo habitual, los iconos de escritorio brillan por su ausencia y ni siquiera encontrarás, en muchos casos, un botón de minimizar en la barra de título.

Para usuarios experimentados, este enfoque minimalista puede resultar interesante, pero para quien busca un entorno rápido de entender y sin curva de aprendizaje rara, GNOME stock se hace cuesta arriba. ZenLake OS ataca precisamente estos puntos: reintroduce una barra inferior tipo Windows, un menú de aplicaciones clásico, iconos en el escritorio y animaciones llamativas, pero sin renunciar a la elegancia y al diseño limpio que hace tan popular a GNOME.

Filosofía: escritorio ligero, minimalista y listo para usar

La filosofía que hay detrás de ZenLake OS es bastante clara: ofrecer un GNOME funcional desde el minuto uno, sin obligarte a instalar medio repositorio de extensiones para conseguir un comportamiento “normal”. En lugar de saturar la ISO con toneladas de programas, la distribución apuesta por un enfoque minimalista.

La imagen de instalación estándar se mantiene por debajo de los 2 GB de tamaño, lo que significa que no vas a encontrar una colección interminable de aplicaciones preinstaladas. La idea es darte un sistema base bien pulido, con el escritorio configurado, y dejar que seas tú quien decida qué software quiere añadir después, ya sea mediante APT, Snap o Flatpak.

Versiones disponibles: Ubuntu 26.04 y Debian 13

ZenLake OS se ofrece en varias variantes que se apoyan en grandes bases conocidas. Por un lado, tenemos ZenLake OS 26.04, que utiliza Ubuntu 26.04 LTS como base, y por otro, la línea ZenLake 13 que se apoya en Debian 13. En ambos casos se mantiene la misma idea general de GNOME personalizado, pero con matices en cuanto a ciclo de actualizaciones y filosofía de fondo de la distribución base.

Además de la edición gratuita minimalista, existe una Ultimate Edition tanto para ZenLake 26.04 como para ZenLake 13, orientada a quienes quieren arrancar y tenerlo prácticamente todo listo: suite ofimática, herramientas multimedia, utilidades de grabación, edición de imágenes, etc., todo en un único ISO más grande y completo.

Características generales del sistema

En su núcleo, ZenLake OS mantiene los componentes típicos de una distro moderna basada en Debian o Ubuntu, con algunos detalles interesantes. Utiliza systemd como sistema de inicio e integra el gestor de paquetes APT, con toda la potencia de los repositorios oficiales. Es una distribución de modelo de lanzamiento fijo, no rolling, lo que aporta un equilibrio entre estabilidad y actualizaciones periódicas planificadas.

La distro está pensada principalmente para arquitectura x86_64 y funciona sin problemas en equipos modernos, tanto en instalaciones directas sobre hardware como en máquinas virtuales. Es compatible con plataformas de virtualización como VirtualBox, VMware y KVM, lo que la hace ideal para pruebas, laboratorios o para quienes prefieren no tocar aún su sistema principal.

Un GNOME con sabor a Windows: diseño del escritorio

Uno de los pilares de ZenLake OS es la transformación del escritorio GNOME en algo mucho más cercano a lo que la mayoría de usuarios conoce. Para ello, integra y configura diferentes extensiones que aportan funciones muy concretas. La más visible es la que proporciona un panel inferior tipo barra de tareas, similar a la de Windows, donde ver las ventanas abiertas, los iconos fijados y los indicadores de estado.

Sobre ese panel se integra un menú de aplicaciones clásico, basado en extensiones tipo Arc Menu, que permite buscar y lanzar programas de manera rápida. En lugar de depender únicamente de la visión de actividades, tienes ese botón que abre un menú estructurado, con categorías, accesos directos y buscador integrado, algo mucho más familiar para quien viene de sistemas Windows.

El escritorio también recupera los iconos sobre el fondo de pantalla, algo que GNOME había dejado de lado de forma predeterminada. De este modo, puedes colocar accesos a carpetas, archivos o unidades externas directamente en el escritorio, lo que facilita mucho el trabajo a quienes se manejan de forma visual.

Efectos visuales: animaciones y escritorio 3D

Más allá de lo funcional, ZenLake OS no se olvida de lo estético. Integra animaciones que aportan un toque muy vistoso, como las ventanas “gelatinosas” (wobbly windows) al moverlas, o el famoso efecto “lámpara mágica” al minimizar y maximizar aplicaciones, haciendo que el escritorio se sienta más dinámico y fluido.

También incorpora funciones avanzadas en la vista de actividades, como una especie de cubo 3D del escritorio en el modo Overview, permitiendo moverte entre escritorios virtuales de forma llamativa. El cambio de aplicaciones con ALT+Tab se beneficia de un modo “coverflow” en el que las ventanas se muestran en carrusel, y las animaciones se han ajustado para ser más rápidas, con la idea de ahorrar tiempo en el día a día sin renunciar al aspecto pulido.

ZenLake Settings: el centro nervioso de la personalización

Para no obligar al usuario a pelearse con la configuración interna de GNOME y sus extensiones, ZenLake OS incluye una herramienta propia llamada ZenLake Settings. Este panel centraliza la activación y desactivación de las extensiones clave del escritorio: barra inferior, menú de aplicaciones, iconos de escritorio, efectos visuales, cambios de wallpaper, etc.

Desde ZenLake Settings puedes ajustar de forma rápida qué comportamiento quieres en tu entorno, sin necesidad de instalar GNOME Tweaks ni de tocar configuraciones poco intuitivas. En las ediciones Ultimate, este panel va aún más allá, añadiendo opciones para optimizar tiempos de arranque y apagado, cambiar proveedor DNS o afinar ciertos parámetros del sistema.

Fondos de pantalla dinámicos y personalización visual

De fábrica, ZenLake OS viene con un sistema de fondos de pantalla cambiantes a diario. En algunas variantes se inspira en fondos diarios de Bing, y en otros casos se utilizan fotografías seleccionadas (por ejemplo, wallpapers de Unsplash, con autores como AJ o David Brooke Martin). La idea es que cada día el escritorio tenga un aspecto ligeramente distinto.

Si no te gusta que el fondo cambie solo, puedes desactivar fácilmente la opción de “cambiar fondo diariamente” desde la app ZenLake Settings. Además, tienes un icono en la barra de estado desde el que navegar y elegir manualmente el fondo que más te guste entre los disponibles, dejando el escritorio exactamente como prefieras.

ISO minimalista y soporte para Snap y Flatpak

Una de las decisiones más importantes de ZenLake OS es mantener la ISO en un tamaño contenido, por debajo de los 2 GB en la edición estándar. Esto significa que al terminar la instalación tendrás lo esencial para trabajar, pero no una avalancha de programas que jamás vas a abrir. Así se reduce el consumo de espacio y se da al usuario la libertad de montar su propio entorno de trabajo.

Aun siendo minimalista, el sistema viene preparado para usar tanto Snap como Flatpak, pero sin estas tiendas pre-repletas de aplicaciones innecesarias. Tienes disponible APT como base, y si quieres tirar de Snap o Flatpak, puedes hacerlo sin problemas, con la ventaja de acceder a versiones recientes de muchas aplicaciones sin romper la estabilidad del sistema.

Navegador, DNS y optimizaciones de red

En el apartado de internet, ZenLake OS incluye la última versión de Firefox obtenida directamente del repositorio oficial de Mozilla, en vez de depender exclusivamente de las versiones empaquetadas por la distribución base. Esto ayuda a mantener el navegador más al día, algo importante tanto por rendimiento como por seguridad.

La distro configura por defecto Cloudflare DNS para resolver dominios, con la intención de acelerar las consultas DNS y mejorar la sensación de velocidad al navegar. Además, integra soporte para multiplexación SSH, lo que permite reutilizar conexiones SSH y acelerar sesiones remotas frecuentes, algo especialmente útil para administradores de sistemas y usuarios avanzados que se conectan a varios servidores.

Instalación sencilla con Calamares

Para instalar ZenLake OS se recurre al conocido instalador Calamares, una herramienta gráfica multiplataforma que guía al usuario paso a paso. El proceso resulta bastante intuitivo: elegir idioma, zona horaria, tipo de particionado, usuario y contraseña, y poco más. Es una buena opción tanto para quienes vienen de otros Linux como para personas que se estrenan.

En las ediciones Ultimate se añade una opción interesante de “instalación mínima” directamente en Calamares. Esto permite usar el mismo ISO para dos enfoques diferentes: instalar un sistema completo lleno de software listo para usar, o realizar una instalación minimalista y luego ir añadiendo programas a tu gusto.

Requisitos de hardware y compatibilidad

ZenLake OS no requiere un equipo de última generación, pero sí está pensado para hardware relativamente actual. Se recomienda un procesador Intel o AMD de 64 bits, con un mínimo de 2 GB de RAM para funcionar, aunque lo ideal son 4 GB o más para un uso cómodo del escritorio GNOME con efectos activos.

En cuanto al almacenamiento, el sistema puede funcionar en 10 GB de espacio en disco, pero es mucho más sensato reservar al menos 20 GB si vas a instalar aplicaciones, mantener snapshots de restauración y guardar algunos archivos. Sobre la pantalla, se indica un mínimo de 1024×768 píxeles, aunque una resolución de 1920×1080 mejora bastante la experiencia de escritorio.

Ediciones Ultimate: todo el software que necesitas desde el primer día

Para usuarios que prefieren no perder tiempo instalando aplicaciones una a una, ZenLake ofrece las llamadas Ultimate Edition tanto para ZenLake 26.04 como para ZenLake 13. Estas imágenes pesan alrededor de 3 GB y traen un escritorio casi “para todo”, cargado con una selección de software muy completa.

En estas ediciones se incluyen programas como LibreOffice para la ofimática, VLC para reproducción multimedia, OBS para grabación y streaming, GIMP e Inkscape para edición y diseño gráfico, y herramientas de captura como Flameshot o Shutter, entre otras muchas. En el caso de ZenLake 13 Ultimate también se añaden utilidades como Xournal++ para anotaciones y un conjunto amplio de herramientas de línea de comandos: mosh, rclone, borgbackup, ffmpeg, fish, imagemagick y más, orientadas a usuarios avanzados.

Otro detalle interesante es que las Ultimate Edition reciben ISOs actualizados de manera periódica. En la rama 26.04, se renuevan aproximadamente cada seis meses (febrero y agosto), incluyendo kernel más reciente, firmware actualizado y mejoras en la pila gráfica para soportar mejor nuevo hardware. En la rama basada en Debian 13, los ISOs se refrescan cada dos o tres meses siguiendo el ritmo de actualizaciones de Debian, lo que las hace muy atractivas para instalaciones nuevas sin necesidad de aplicar montones de actualizaciones tras el primer arranque.

Funciones de restauración del sistema con ChronShield

Una de las grandes bazas de ZenLake OS es su sistema de restauración integrado, pensado para que puedas volver a un estado anterior del equipo si algo se rompe tras una actualización o un experimento fallido. Para ello se apoya en una herramienta llamada ChronShield, que viene preinstalada en la distro.

ChronShield crea instantáneas automáticas del sistema cada hora, manteniendo por defecto hasta 10 snapshots: cinco de tipo horario y cinco diarios. Estos puntos de restauración se guardan en la propia partición del sistema, en el directorio /chronshield, y se comprimen para ocupar muy poco espacio. De este modo, puedes tener un histórico razonable de estados anteriores sin consumir demasiados gigas.

En caso de que el sistema deje de arrancar o funcione mal tras algún cambio, es posible arrancar desde el ISO Live de ZenLake y usar la opción de recuperación para restaurar el equipo a una fecha anterior. La gestión de estas instantáneas automáticas también se puede hacer desde la aplicación ZenLake Settings, donde puedes activar o desactivar las copias según te interese.

Si no te interesa en absoluto la función de restauración, siempre tienes la opción de eliminar ChronShield y borrar los datos de recuperación mediante un comando en la terminal. Esto libera el espacio que usan las instantáneas y simplifica el sistema para quienes prefieren otra estrategia de copias de seguridad.

Descarga de ZenLake OS, arranque Live y verificación de la ISO

ZenLake OS se puede descargar de forma gratuita en la edición estándar desde su página oficial. La imagen, por ejemplo la de ZenLake OS 26.04 basada en Ubuntu 26.04 (Resolute), se ofrece como un archivo ISO de poco más de 2,2 GB (aproximadamente 2261 MiB). Una vez descargado, se puede grabar en un USB utilizando herramientas como Ventoy o Etcher.

El medio Live soporta modo BIOS clásico y arranque UEFI, por lo que puedes usarlo prácticamente en cualquier PC actual. Es buena práctica conservar el USB Live incluso después de instalar el sistema, ya que incluye funciones de recuperación para arreglar problemas futuros. Además, desde el menú de arranque puedes ejecutar una sesión Live desde la RAM, una opción útil para probar el sistema en profundidad sin tocar el disco duro.

Los desarrolladores insisten en la importancia de verificar la integridad y autenticidad de la imagen ISO. Cualquiera podría generar un ISO falso, así que la responsabilidad de comprobar que has descargado una copia legítima recae en el usuario. Para ello, se proporcionan dos archivos: uno con las sumas SHA256 (sha256sum.txt) y otro con la firma GPG correspondiente (sha256sum.txt.asc).

El procedimiento recomendado es descargar la ISO y esos dos ficheros, guardándolos en tu carpeta de Descargas. Si el navegador los abre en una pestaña, conviene usar “Guardar como” desde el menú contextual. Posteriormente, se siguen las instrucciones desde la web de ZenLake para verificar la suma SHA256 y la firma, asegurando así que el archivo no ha sido modificado o manipulado por terceros.

Ediciones de pago y soporte de ZenLake OS

Aunque la edición minimalista de ZenLake OS se distribuye sin coste, el proyecto se financia en parte ofreciendo las Ultimate Edition como descarga de pago. A cambio de una pequeña cantidad, obtienes un ISO más grande, repleto de aplicaciones listas para usar y con actualizaciones de imagen periódicas, tanto en la variante basada en Ubuntu 26.04 como en la basada en Debian 13.

En cuanto al soporte, la distribución se ofrece formalmente “tal cual, sin garantía ni soporte oficial incluido”. Sin embargo, quien necesite ayuda profesional puede contratar una consulta de pago a través de los canales que el desarrollador pone a disposición. De esta forma se cubren los casos en los que un usuario o empresa quiera ayuda directa en la resolución de problemas o en la configuración de su entorno con ZenLake.

Licencias, componentes propietarios y advertencias sobre ZenLake OS

Es importante tener en cuenta que, aunque la base de ZenLake OS se asienta sobre proyectos de software libre, la distribución incluye componentes propietarios y herramientas freeware. Un ejemplo claro es la propia aplicación ZenLake Settings, que se distribuye sin coste pero no es de código abierto. Si necesitas acceder a su código para usarlo en desarrollos propios, se ofrece la posibilidad de negociar licencias y precios de forma privada.

El sistema también puede incluir otros elementos propietarios como drivers gráficos y firmware, por ejemplo los controladores NVIDIA u otros binarios cerrados necesarios para que cierto hardware funcione correctamente. Las condiciones de uso y redistribución de estos componentes vienen definidas por las licencias individuales de cada paquete, por lo que conviene revisarlas si te preocupa este aspecto.

En todas las variantes de ZenLake OS se incluye un aviso legal muy claro: la distribución se proporciona sin garantía alguna y bajo la responsabilidad total del usuario. Si algo sale mal, desde una pérdida de datos hasta un fallo de hardware asociado al uso del sistema, los autores no asumen responsabilidad. Es un planteamiento habitual en muchas distros, pero no por ello deja de ser algo que conviene tener presente.

ZenLake OS se posiciona como una opción muy interesante para quien busca un GNOME pulido, con aspecto atractivo y comportamiento clásico, apoyado sobre la solidez de Debian o Ubuntu LTS. Entre su ISO ligera, el escritorio tipo Windows, las Ultimate Edition repletas de software, su sistema de snapshots con ChronShield y detalles como el uso de Cloudflare DNS o SSH multiplexing, se convierte en una alternativa potente tanto para usuarios domésticos exigentes como para perfiles más avanzados que quieren un entorno moderno pero sin complicaciones absurdas.