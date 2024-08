Zen Browser: fork que lleva a Firefox a otro nivel de productividad

En el terreno de los navegadores web, hace mucho que yo me pasé a Vivaldi. Motivos hay muchos, pero puedo resumirlos con una palabra: productividad. Firefox es un buen navegador, pero se queda cojo si queremos hacer algo más que navegar. Yo dí el salto hace ya ¿tres años?, pero podría no haberlo dado nunca de ser como Zen Browser. Actualmente está en fase de desarrollo, y es el fork de Firefox que deberían probar los usuarios exigentes.

Si alguien conoce la interfaz de Vivaldi, como es mi caso, se dará cuenta de que la de Zen Browser se parece un poco. Cierto es que el panel lateral está también en Opera, por ejemplo, pero no sé, la rueda de ajustes ahí abajo y otras cosas… quizá sólo me lo parece a mí. Lo que sí está claro es que es muy diferente a Firefox, al cual mejora en muchos aspectos. Se podría decir que Zen Browser es como Firefox debería ser si se plantearan ofrecer un navegador más productivo.

Zen Browser permite apilar pestañas y mucho más

Lo primero que diferencia a Zen Browser de su ancestro navegador del panda rojo es que soporta pestañas apiladas tras la instalación de 0. Se nota que hay componentes que están en una fase muy temprana, pero apunta maneras. Aunque en su página web oficial promete que se pueden apilar como lo hace Vivaldi, no es así en la actualidad. Por mis pruebas, ahora se pueden apilar automáticamente muchas pestañas, pero no cambiar el tamaño de éstas ni tampoco he encontrado la opción para deshacer el apilado. Pero permite pilas de pestañas.

También cuenta con una barra lateral. Alojada en lo que sería el panel de la izquierda, es como se espera que sea: un punto en el que añadimos páginas y las vemos en un tamaño diferente. Por ejemplo, ahí podemos tener redes sociales, como X y WhatsApp, y servicios como Inoreader o algún traductor. Este tipo de accesos son muy útiles, y cuando se prueban no hay marcha atrás.

Zen Browser también se ha propuesto rellenar la carencia de los perfiles en Firefox. Sí, en el navegador de Mozilla existen, pero este fork facilita el uso de estos perfiles. De esta manera, podemos compartir nuestro navegador sin compartir nuestros datos, o podemos usar un perfil personal y otro para el trabajo o lo que nos vengan en gana.

Otras funciones, lo que vendrá y cosas por mejorar

Zen Browser está en desarrollo ahora mismo, y no se recomienda su uso para algo más que para pruebas. Ya disponible están también los espacios de trabajo, algo que uso yo en Vivaldi para separar una navegación general, una para los blogs y otra para el desarrollo. Pero también puede servir para otros menesteres, como crear un espacio de trabajo para un viaje que vamos a hacer y dejar allí todos los enlaces que nos resulten de interés.

Por defecto, las pestañas están en la barra de la izquierda, y aquí hay un fallo que sólo se puede perdonar por la fase en la que se encuentran: las pestañas son pequeñas, del tamaño del panel lateral y sólo el icono. Esto no es un problema, de hecho me gusta, pero sí lo es que no se pueden cerrar las pestañas… la «x» sí aparece si expandimos el panel, pero así se pierde algo de su encanto. Se pueden cerrar desde el menú contextual al hacer clic derecho.

También es importante el hecho de que de momento sólo esté en inglés. Si no dominamos la lengua de Shakespeare, tendremos un problema, ya que no permite descargar otras opciones.

En el futuro también añadirán la opción de agrupar pestañas, útil si hay un tema en concreto que queremos tener bien acotado y no necesitamos un espacio de trabajo nuevo.

Por todo lo demás, es Firefox en su interior, y también de código abierto. Incluso cuenta con la opción para recoger datos para la publicidad personalizada, pero desactivada en Zen Browser. En definitiva, es el navegador del panda rojo supervitaminado, o lo será cuando lancen una versión estable.

Página web e Instalación

La página web oficial está en este enlace. Allí encontraremos una sección con descargas, y los usuarios de Linux podemos elegir una AppImage, la versión Flatpak o una portable, es decir, como los binarios de Firefox. Los usuarios de una distro con base Arch también lo tienen en AUR con el nombre zen-browser-bin.

A mí el concepto me gusta, y ya veremos si hago el camino de vuelta a «Firefox» si Manifest v3 termina perjudicando a los usuarios de Chromium.