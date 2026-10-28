Si estás buscando darle un aire nuevo a tu ordenador sin complicarte la vida, seguramente te hayas topado con ZelixOS. Se trata de una propuesta fascinante en el mundo del software libre que busca equilibrar esa potencia bruta que tanto gusta de los sistemas avanzados con una experiencia de usuario pulida y sin fricciones, ideal para quienes no quieren pasar horas configurando cada detalle desde cero.

Lo que hace que este sistema destaque es su capacidad para adaptarse a perfiles muy distintos, desde el programador que necesita herramientas de vanguardia hasta el estudiante que solo quiere que todo funcione a la primera. Es, básicamente, un puente entre la estabilidad rockera y la flexibilidad total, eliminando todo ese relleno innecesario que suele venir preinstalado en otras distribuciones.

El corazón ZelixOS: ¿Arch o Ubuntu?

Resulta curioso que ZelixOS haya sido planteado bajo dos filosofías distintas. Por un lado, tenemos la versión basada en Arch Linux, que es un auténtico cohete gracias a su modelo de actualización continua o rolling-release. Esto significa que siempre tendrás el núcleo de Linux más reciente y acceso total al repositorio AUR, permitiéndote instalar prácticamente cualquier software existente sin despeinarte.

Por otro lado, existe una variante cimentada sobre la base de Ubuntu LTS. Esta opción es la pareja ideal para quienes priorizan la compatibilidad absoluta del hardware y una estabilidad a largo plazo, aprovechando el gestor de paquetes apt. Sea cual sea la base, el objetivo es el mismo: ofrecer un entorno limpio y predecible que no te dé dolores de cabeza en el día a día.

Personalización visual y entornos de escritorio

Una de las joyas de la corona es la libertad que te da al instalarlo. A través de su propio instalador gráfico, llamado zelixins, puedes elegir el escritorio que mejor te siente. Si buscas algo completo y moderno, KDE Plasma viene optimizado para volar, pero si prefieres otras opciones, tienes a tu disposición GNOME, Xfce o incluso gestores de ventanas más técnicos como Hyprland, Sway o i3.

Para que el sistema luzca espectacular desde el minuto uno, incluyen una galería con 90 fondos de pantalla seleccionados cuidadosamente, evitando que tengas que navegar por internet buscando imágenes que encajen con la estética minimalista del sistema. Todo está pensado para que la carga visual sea ligera y la respuesta del sistema sea inmediata.

Herramientas exclusivas de la familia Zelix

Para no obligar al usuario a instalar mil aplicaciones externas, el equipo ha desarrollado un ecosistema de utilidades propias que simplifican la gestión del equipo:

Zelix Hello: El centro de bienvenida donde puedes configurar los servidores espejo, actualizar el sistema y bajar tus apps favoritas.

El centro de bienvenida donde puedes configurar los servidores espejo, actualizar el sistema y bajar tus apps favoritas. Zelix Updater: Una herramienta gráfica muy ligera para mantener los paquetes al día con un solo clic.

Una herramienta gráfica muy ligera para mantener los paquetes al día con un solo clic. Zelix Cleaner y Backup: Utilidades diseñadas para borrar la basura del sistema y asegurar que tus archivos importantes estén a salvo.

Utilidades diseñadas para borrar la basura del sistema y asegurar que tus archivos importantes estén a salvo. Zelix Essentials y Helper: Un kit de herramientas básicas y asistencia rápida para resolver dudas sin complicaciones.

Rendimiento optimizado y gaming

ZelixOS no se anda con chiquitas en cuanto a velocidad. Han aplicado una filosofía de borrón y cuenta nueva, eliminando el bloatware y quitando herramientas como Snap para que el entorno sea mucho más fluido. Esto se traduce en un menor consumo de memoria RAM y tiempos de arranque que dejan boquiabierto a cualquiera, optimizando los servicios que corren en segundo plano.

Para los amantes de los videojuegos, la versión basada en Arch viene preparada para dar guerra. Incluye la configuración de los drivers Mesa más actuales y soporte nativo para Steam, asegurando que el hardware se exprima al máximo para obtener más fotogramas por segundo y una estabilidad total durante las partidas.

¿Para quién es ZelixOS?

Este OS es un encaje perfecto para desarrolladores que necesiten un entorno estable pero rápido, o para aquellos que quieran saltar al mundo de Linux sin el trauma de una instalación manual compleja. También es ideal para quienes aman KDE Plasma pero sienten que la configuración estándar de otras distros es demasiado pesada. Gracias a que es compatible tanto con máquinas modestas como con hardware de última generación, nadie se queda fuera.

ZelixOS se consolida como una alternativa versátil que logra fusionar la potencia de Arch y la fiabilidad de Ubuntu en un envoltorio moderno, ofreciendo herramientas propias que facilitan el mantenimiento y una libertad de elección en el escritorio que muy pocos sistemas logran combinar con tanta coherencia y ligereza.