Hace un tiempo os hablamos de ytfzf, un cliente de YouTube que podíamos disfrutar desde el terminal. La versión final llegó en enero de este 2024, y ya no van a actualizar más la herramienta. El problema es que, tal y como se quedó, no soporta demasiado bien Wayland, pero hoy me he encontrado con una gran alternativa de nombre YT-X. Solo hace falta echar un vistazo a la captura de cabecera para darnos cuenta de que es algo especial.

Ahora bien, hay que tener en cuenta que su desarrollo acaba de comenzar, como quien dice. Se presentó al mundo el 6 de octubre con la versión v0.1.0, y hace tan sólo cuatro días nos llegó la más reciente v0.3.0. Una vez instalado e iniciado el software, veremos lo de la imagen anterior, muchas opciones en donde elegir qué queremos hacer. Y es que no le falta de nada.

YT-X: ¿el mejor cliente de YouTube por línea de comandos?

Los menús que nos muestra tras iniciar incluyen, actualmente en inglés:

Tu Feed.

Tendencias.

Listas de reproducción.

Búsqueda, que quizá quedaría mejor arriba del todo.

Ver más tarde.

Tu feed de suscripciones.

Canales.

Listas personalizadas.

Vídeos que hemos marcado como que nos gustan.

Historial de visualización.

Clips.

Configuración.

YT-X está escrito en su mayoría en Shell. Requiere varias dependencias: jq, curl, yt-dlp, fzf, mpv y ffmpeg. Alguna de la lista nos recuerda mucho a ytfzf, y es que YT-X en general también lo hace.

Los vídeos no se reproducen en el terminal, sino que los visualizaremos en MPV, el mejor reproductor de vídeos que existe que si no disfruta de una mayor popularidad es porque su ventana no muestra casi controles. Por ese motivo publicamos hace semanas la chuleta de MPV. Si queremos que YT-X muestre imágenes, se puede instalar chafa, icat o imgcat, y con gum mejoraremos la interfaz de usuario. Son las dependencias opcionales.

Sobre su funcionamiento, sólo hay que saber inglés y acceder a los menús. Hay información detallada para conseguir ciertos comportamientos en su página de GitHub.

Hoja de ruta e instalación

En la hoja de ruta aún queda mucho por hacer, como añadir la funcionalidad para darle a Me Gusta o la de suscribirse a un canal.

Para instalar YT-X, sólo es necesario usar uno de estos comandos:

Último lanzamiento:

curl -sL "https://raw.githubusercontent.com/Benexl/yt-x/refs/tags/0.3.0/yt-x" -o ~/.local/bin/yt-x && chmod +x ~/.local/bin/yt-x

Versión de desarrollo:

curl -sL "https://raw.githubusercontent.com/Benexl/yt-x/refs/heads/master/yt-x" -o ~/.local/bin/yt-x && chmod +x ~/.local/bin/yt-x

Las dependencias habrá que instalarlas a mano con APT, pacman, DNF o el instalador de paquetes de la distribución. Los usuarios de Arch Linux y derivados puede instalar YT-X desde AUR.