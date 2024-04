Hace un tiempo desde que escribí un artículo explicando la base para poder usar yt-dlp, lo que es el sucesor del famoso y ya descontinuado youtube-dl. Lo cierto es que funciona muy bien y yo ya no uso otra cosa ni aunque tengan interfaces más bonitas. Cumple con lo que espero y me tiene cubierto. Incluso lo he estado usando para ver vídeos de páginas web que no funcionan si tengo activado el bloqueo de cookies de terceros, pero hay algo mejor.

El tema sería más o menos así: voy a una página que me pide que tenga todas las cookies activadas para funcionar correctamente, leo una noticia que tiene un vídeo y ese vídeo no funciona, tiro de yt-dlp, que puede descargar los vídeos incluso de este tipo de enlaces, y cuando termina veo el vídeo y lo elimino. Como explicaba, hay algo mejor, y es usar yt-dlp en combinación con MPV, un reproductor todoterreno que es la base de otros muchos como Haruna de KDE.

Cómo usar yt-dlp en combinación con MPV

El secreto está en aprenderse un comando, o crearse un script para facilitar las cosas. El comando sería así:

yt-dlp -o - "ENLACE" | mpv -

De lo anterior:

yt-dlp es el programa principal que lo iniciará todo.

es el programa principal que lo iniciará todo. -o indica la salida que va entre guiones (-). Para concretar más, hace que se envíe a stdout, salida estándar, y no se guarda en el disco duro.

indica la salida que va entre guiones (-). Para concretar más, hace que se envíe a stdout, salida estándar, y no se guarda en el disco duro. «ENLACE» , que tiene que ir entre comillas, será el enlace.

, que tiene que ir entre comillas, será el enlace. mpv será el reproductor en donde queremos ver el contenido.

Tras presionar Intro, empezará a descargar. Veremos muchos errores y avisos, pero también el vídeo.

Como en su día con las aplicaciones web, también podemos crear un script en bash para automatizarlo, pero en este caso será mucho más corto y sencillo. Quedaría así:

#!/bin/bash echo "YTB Introduce enlace al contenido multimedia:" read enlace echo "¿Qué reproductor quieres usar?:" read reproductor yt-dlp -o - "$enlace" | $reproductor -

De lo anterior, la primera línea es sólo un nombre, luego pide la entrada de un enlace, un reproductor y finalmente lanza el comando, que de esta manera no tendremos que recordar. Para abrirlo podemos usar ./nombre-del-archivo que hayamos usado tras darle permisos de ejecución. Es un script sencillo que no gestiona errores. Debido a su sencillez, si se introduce mal enlace o reproductor mostrará un error y finalizará.

Esto puede servir también para ver cualquier vídeo de YouTube sin descargarlo, y para cualquier uso que uno pueda imaginar siempre y cuando lo que pretenda sea usar yt-dlp junto a otro reproductor compatible – VLC es compatible, pero va peor – sin descargar el contenido.